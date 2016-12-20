Итоги уикенда с 15 по 18 декабря 2016: Спин-офф «Звёздных войн» захватил лидерство

По итогам уикенда с 15 по 18 декабря 2016 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - фантастический экшн «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» от WDSSPR. Картина представляет собой первый полнометражный спин-офф киносаги «Звездные войны». Основные события кинокартины происходят непосредственно перед событиями «Эпизода IV: Новая надежда». На долю ленты пришлось 51% от кассы ТОП-10.
Несмотря на первое место в чарте, рекордов в российском прокате картина не поставила. Чего нельзя сказать о сборах на других территориях. Стартовав одновременно почти во всех странах мира (кроме Китая и Южной Кореи), в дебютный уикенд космическая сага заработала $134,9 млн. Это четвертый результат за всю историю кинопроката – лучше себя проявили лишь фильмы «Хоббит: Нежданное путешествие» ($138 млн.), «Аватар» ($164,5 млн.) и «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($281 млн.). Кроме того, лента собрала $155,1 млн. в кинопрокате США и Канады. В итоге мировая касса картины по итогам дебютного уикенда составила $290 млн. По этому показателю спин-офф «Звездный войн» уступил только предыдущему фильму франшизы - «Пробуждение силы» ($529 млн.).
На вторую позицию опустился лидер двух предыдущих недель - анимационный фильм «Моана» от WDSSPR.
На третьей строчке - драма «Призрачная красота» от Каро, с участием таких звезд, как Уилл Смит, Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Кира Найтли и Хелен Миррен.
Десятка обновилась на три позиции. Помимо упомянутых выше лент «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» и «Призрачная красота», в ТОП-10 вошел хоррор «Дары смерти» от Экспоненты.
В десятке лидеров третью неделю подряд два российских фильма: «28 панфиловцев» и «Землетрясение».
Дольше всех в числе лидеров держится фильм «Фантастические твари и где они обитают» - за пять недель проката он заработал 1 млрд. 420 млн. рублей.
Общие сборы за уикенд с 15 по 18 декабря 2016 года составляют 679,6 млн. рублей/11 млн. долларов, что выше показателя прошлой недели (629,4 млн. рублей/10,2 млн. долларов), но ниже кассы аналогичного периода прошлого года - 1 млрд. 12 млн. рублей/14,2 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России был фантастический экшн «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» от WDSSPR. При этом результаты минувшего уикенда оказались выше показателя 51 уикенда 2014 года (527,8 млн. рублей / 9,4 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России вторую неделю подряд была завершающая часть трилогии Питера Джексона «Хоббит: Битва пяти воинств» от Каро.
Результаты уикенда с 15 по 18 декабря 2016 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Изгой-один: Звёздные войны. Истории
|
15.12.2016
|
WDSSPR
|
1
|
1283
|
350'139'066
|
5'665'881
|
350'139'066
|
5'665'881
|
2
|
Моана
|
01.12.2016
|
WDSSPR
|
3
|
1266
|
99'336'435
|
1'607'386
|
739'687'864
|
11'969'059
|
3
|
Призрачная красота
|
15.12.2016
|
Каро
|
1
|
843
|
90'929'034
|
1'471'344
|
90'929'034
|
1'471'344
|
4
|
Новогодний корпоратив
|
08.12.2016
|
ЦПШ
|
2
|
992
|
58'821'806
|
951'809
|
242'738'256
|
3'927'803
|
5
|
Союзники
|
01.12.2016
|
ЦПШ
|
3
|
793
|
18'915'238
|
306'072
|
242'040'935
|
3'916'520
|
6
|
Фантастические твари и где они обитают
|
17.11.2016
|
Каро
|
5
|
408
|
16'687'686
|
270'027
|
1'419'798'763
|
22'974'090
|
7
|
Землетрясение
|
01.12.2016
|
Каро
|
3
|
490
|
13'198'209
|
213'563
|
215'208'966
|
3'482'346
|
8
|
Под покровом ночи
|
08.12.2016
|
UPI
|
2
|
347
|
12'127'620
|
196'240
|
53'107'557
|
859'346
|
9
|
28 панфиловцев
|
24.11.2016
|
UPI
|
4
|
570
|
11'140'441
|
180'266
|
379'441'192
|
6'139'825
|
10
|
Дары смерти
|
15.12.2016
|
Экспонента
|
1
|
401
|
8'306'676
|
134'412
|
8'306'676
|
134'412
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
679'602'211
|
10'997'000
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 20 декабря 2016 г. - 61,8 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.