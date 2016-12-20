Итоги уикенда с 15 по 18 декабря 2016: Спин-офф «Звёздных войн» захватил лидерство

По итогам уикенда с 15 по 18 декабря 2016 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - фантастический экшн «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» от WDSSPR. Картина представляет собой первый полнометражный спин-офф киносаги «Звездные войны». Основные события кинокартины происходят непосредственно перед событиями «Эпизода IV: Новая надежда». На долю ленты пришлось 51% от кассы ТОП-10.

Несмотря на первое место в чарте, рекордов в российском прокате картина не поставила. Чего нельзя сказать о сборах на других территориях. Стартовав одновременно почти во всех странах мира (кроме Китая и Южной Кореи), в дебютный уикенд космическая сага заработала $134,9 млн. Это четвертый результат за всю историю кинопроката – лучше себя проявили лишь фильмы «Хоббит: Нежданное путешествие» ($138 млн.), «Аватар» ($164,5 млн.) и «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($281 млн.). Кроме того, лента собрала $155,1 млн. в кинопрокате США и Канады. В итоге мировая касса картины по итогам дебютного уикенда составила $290 млн. По этому показателю спин-офф «Звездный войн» уступил только предыдущему фильму франшизы - «Пробуждение силы» ($529 млн.).

На вторую позицию опустился лидер двух предыдущих недель - анимационный фильм «Моана» от WDSSPR.

На третьей строчке - драма «Призрачная красота» от Каро, с участием таких звезд, как Уилл Смит, Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Кира Найтли и Хелен Миррен.

Десятка обновилась на три позиции. Помимо упомянутых выше лент «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» и «Призрачная красота», в ТОП-10 вошел хоррор «Дары смерти» от Экспоненты.

В десятке лидеров третью неделю подряд два российских фильма: «28 панфиловцев» и «Землетрясение».

Дольше всех в числе лидеров держится фильм «Фантастические твари и где они обитают» - за пять недель проката он заработал 1 млрд. 420 млн. рублей.

Общие сборы за уикенд с 15 по 18 декабря 2016 года составляют 679,6 млн. рублей/11 млн. долларов, что выше показателя прошлой недели (629,4 млн. рублей/10,2 млн. долларов), но ниже кассы аналогичного периода прошлого года - 1 млрд. 12 млн. рублей/14,2 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России был фантастический экшн «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» от WDSSPR. При этом результаты минувшего уикенда оказались выше показателя 51 уикенда 2014 года (527,8 млн. рублей / 9,4 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России вторую неделю подряд была завершающая часть трилогии Питера Джексона «Хоббит: Битва пяти воинств» от Каро.

Результаты уикенда с 15 по 18 декабря 2016 года:

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 20 декабря 2016 г. - 61,8 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.