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Итоги уикенда с 15 по 18 декабря 2016: Спин-офф «Звёздных войн» захватил лидерство



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20.12.2016 20:25:00

По итогам уикенда с 15 по 18 декабря 2016 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - фантастический экшн «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» от WDSSPR. Картина представляет собой первый полнометражный спин-офф киносаги «Звездные войны». Основные события кинокартины происходят непосредственно перед событиями «Эпизода IV: Новая надежда». На долю ленты пришлось 51% от кассы ТОП-10. 

Несмотря на первое место в чарте, рекордов в российском прокате картина не поставила. Чего нельзя сказать о сборах на других территориях. Стартовав одновременно почти во всех странах мира (кроме Китая и Южной Кореи), в дебютный уикенд космическая сага заработала $134,9 млн. Это четвертый результат за всю историю кинопроката – лучше себя проявили лишь фильмы «Хоббит: Нежданное путешествие» ($138 млн.), «Аватар» ($164,5 млн.) и «Звёздные войны: Пробуждение силы» ($281 млн.). Кроме того, лента собрала $155,1 млн. в кинопрокате США и Канады. В итоге мировая касса картины по итогам дебютного уикенда составила $290 млн. По этому показателю спин-офф «Звездный войн» уступил только предыдущему фильму франшизы - «Пробуждение силы» ($529 млн.).

На вторую позицию опустился лидер двух предыдущих недель - анимационный фильм «Моана» от WDSSPR. 

На третьей строчке - драма «Призрачная красота» от Каро, с участием таких звезд, как Уилл СмитКейт УинслетЭдвард НортонКира Найтли и Хелен Миррен.

Десятка обновилась на три позиции. Помимо упомянутых выше лент «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» и «Призрачная красота», в ТОП-10 вошел хоррор «Дары смерти» от Экспоненты.

В десятке лидеров третью неделю подряд два российских фильма: «28 панфиловцев» и «Землетрясение». 

Дольше всех в числе лидеров держится фильм «Фантастические твари и где они обитают» - за пять недель проката он заработал 1 млрд. 420 млн. рублей.

Общие сборы за уикенд с 15 по 18 декабря 2016 года составляют 679,6 млн. рублей/11 млн. долларов, что выше показателя прошлой недели (629,4 млн. рублей/10,2 млн. долларов), но ниже кассы аналогичного периода прошлого года - 1 млрд. 12 млн. рублей/14,2 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России был фантастический экшн «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» от WDSSPR. При этом результаты минувшего уикенда оказались выше показателя 51 уикенда 2014 года (527,8 млн. рублей / 9,4 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России вторую неделю подряд была завершающая часть трилогии Питера Джексона «Хоббит: Битва пяти воинств» от Каро.

Результаты уикенда с 15 по 18 декабря 2016 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Изгой-один: Звёздные войны. Истории

15.12.2016 WDSSPR
 1 1283

350'139'066

5'665'881 350'139'066
 5'665'881

2

Моана

 01.12.2016
 WDSSPR
 3 1266

99'336'435

1'607'386 739'687'864
 11'969'059

3

Призрачная красота 15.12.2016
 Каро 1 843 90'929'034 1'471'344 90'929'034
 1'471'344

4

Новогодний корпоратив

 08.12.2016
 ЦПШ
 2 992

58'821'806

 951'809 242'738'256
 3'927'803

5

Союзники

 01.12.2016
 ЦПШ
 3

793

18'915'238
 306'072 242'040'935

3'916'520

6

Фантастические твари и где они обитают
 17.11.2016
 Каро
 5 408

16'687'686

 270'027 1'419'798'763
 22'974'090

7

Землетрясение

 01.12.2016
 Каро
 3 490

13'198'209

213'563 215'208'966
 3'482'346

8

Под покровом ночи
 08.12.2016
 UPI
 2 347

12'127'620

 196'240 53'107'557
 859'346

9

28 панфиловцев 24.11.2016
 UPI
 4 570 11'140'441
 180'266 379'441'192

6'139'825

10

Дары смерти 15.12.2016
 Экспонента 1 401

8'306'676

 134'412 8'306'676
 134'412

ТОТАL

679'602'211

10'997'000

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 20 декабря 2016 г. - 61,8 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.



Автор: Фаина Фардо




Просмотров: 295   |      


Фильм: «28 панфиловцев»  Фильм: «Землетрясение»  Фильм: «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»  Фильм: «Моана»  Фильм: «Новогодний корпоратив»  Фильм: «Под покровом ночи»  Фильм: «Призрачная красота»  Фильм: «Союзники»  Фильм: «Фантастические твари и где они обитают»  

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