Отчет Фонда кино за 51 неделю 2016 года: «Изгой-один» не помог кинотеатрам увеличить посещаемость

За первую неделю проката ленту посмотрели в кинотеатрах лишь 1,28 млн зрителей, что более чем в два раза ниже прошлогодних «Звездных воин». Зато лучше ожиданий стартовала драма с Уиллом Смитом «Призрачная красота», собравшая более 120 млн. рублей. В активе «28 панфиловцев» и «Землетрясения» почти 550 млн. рублей на двоих.

















По наработке на сеанс «Изгой-Один» лишь пятый.





В отчётном периоде средняя цена билета составила 263 рубля, наработка на сеанс и заполняемость залов составила 19 зрителей и 15% соответственно.





Заполняемость залов на неделе оказалась такой же, как неделю назад.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

«Изгой-Один» в лучших кинотеатрах страны принес 35-82% от общей кассы. А в лучшем однозальнике неожиданно уступил «Моане» в ее третью неделю проката.













«Изгой-Один» шел в 275 однозальниках, «Моана» на третьей неделе проката – в 327.





Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Изгой-Один: Звездные войны. Истории».

Лидером по заполняемости зала на сеансах фильма «Изгой-Один» стали сети «Формула кино» и «Пять звезд», что является признаком определенной направленности картины на Москву и Санкт-Петербург.





«Призрачная красота» показала максимальные наработки на сеанс в кинотеатрах с 9+ залами.













Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.