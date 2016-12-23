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Отчет Фонда кино за 51 неделю 2016 года: «Изгой-один» не помог кинотеатрам увеличить посещаемость



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23.12.2016 11:22:00
Как показывает индустриальная статистика за период с 15 по 21 декабря 2016 (неделя №51), посещаемость третьей недели декабря оказалась чуть ниже предыдущей, впервые за полтора месяца было продано меньше 3 млн билетов. Свыше 42% от общей посещаемости пришлось на долю картины «Изгой-Один».

За первую неделю проката ленту посмотрели в кинотеатрах лишь 1,28 млн зрителей, что более чем в два раза ниже прошлогодних «Звездных воин». Зато лучше ожиданий стартовала драма с Уиллом Смитом «Призрачная красота», собравшая более 120 млн. рублей. В активе «28 панфиловцев» и «Землетрясения» почти 550 млн. рублей на двоих.

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 1

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 2

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 3

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 4

По наработке на сеанс «Изгой-Один» лишь пятый.

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 5

В отчётном периоде средняя цена билета составила 263 рубля, наработка на сеанс и заполняемость залов составила 19 зрителей и 15% соответственно.

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 6

Заполняемость залов на неделе оказалась такой же, как неделю назад.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

«Изгой-Один» в лучших кинотеатрах страны принес 35-82% от общей кассы. А в лучшем однозальнике неожиданно уступил «Моане» в ее третью неделю проката.

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 7

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 8

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 9

«Изгой-Один» шел в 275 однозальниках, «Моана» на третьей неделе проката – в 327.

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 10

Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Изгой-Один: Звездные войны. Истории».

Лидером по заполняемости зала на сеансах фильма «Изгой-Один» стали сети «Формула кино» и «Пять звезд», что является признаком определенной направленности картины на Москву и Санкт-Петербург.

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 11

«Призрачная красота» показала максимальные наработки на сеанс в кинотеатрах с 9+ залами.

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 12

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 13

Аналитический отчет Фонда кино. 51 неделя 2016 года. Таблица 14

Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.




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