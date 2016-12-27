Итоги уикенда с 22 по 25 декабря 2016: «Пассажиры» доставили ёлки в кинотеатры

По итогам уикенда с 22 по 25 декабря 2016 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - фантастический экшн «Пассажиры» от WDSSPR, с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом в главных ролях. На долю ленты пришлось 40% от кассы ТОП-10.

На второй позиции - новогодний альманах «Ёлки 5» о Фокса и Базелевса.

На третью строчку опустился лидер предыдущей недели - «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» от WDSSPR. Картина представляет собой первый полнометражный спин-офф киносаги «Звездные войны». Основные события кинокартины происходят непосредственно перед событиями «Эпизода IV: Новая надежда».

Десятка обновилась на четыре позиции. Помимо упомянутых выше лент «Пассажиры» и «Ёлки 5», в ТОП-10 вошли фэнтези «Дед Мороз. Битва Магов» от Фокса с Федором Бондарчуком в главной роли, и «Три богатыря и Морской Царь» от Нашего кино (последняя из перечисленных картин выходит в широкий прокат 1 января 2017 года, а начиная с 24 декабря демонстрируется в режиме превью).

В десятке лидеров три российских фильма: «Ёлки 5», «Дед Мороз. Битва Магов» и «Три богатыря и Морской Царь».

Дольше всех в числе лидеров держится фильм «Фантастические твари и где они обитают» - за шесть недель проката он заработал 1 млрд. 430 млн. рублей.

Общие сборы за уикенд с 22 по 25 декабря 2016 года составляют 710,7 млн. рублей/11,7 млн. долларов, что выше как показателя прошлой недели (679,6 млн. рублей/11 млн. долларов), так и кассы аналогичного периода прошлого года - 620,1 млн. рублей/8,8 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России вторую неделю подряд был фантастический экшн «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» от WDSSPR. Результаты минувшего уикенда оказались также выше показателя 52 уикенда 2014 года (501,3 млн. рублей/8,8 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России была комедия «Елки 1914» от Фокса и Базелевса.

Результаты уикенда с 22 по 25 декабря 2016 года:

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 27 декабря 2016 г. - 60,9 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.