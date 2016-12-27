Итоги уикенда с 22 по 25 декабря 2016: «Пассажиры» доставили ёлки в кинотеатры

По итогам уикенда с 22 по 25 декабря 2016 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - фантастический экшн «Пассажиры» от WDSSPR, с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом в главных ролях. На долю ленты пришлось 40% от кассы ТОП-10.
На второй позиции - новогодний альманах «Ёлки 5» о Фокса и Базелевса.
На третью строчку опустился лидер предыдущей недели - «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» от WDSSPR. Картина представляет собой первый полнометражный спин-офф киносаги «Звездные войны». Основные события кинокартины происходят непосредственно перед событиями «Эпизода IV: Новая надежда».
Десятка обновилась на четыре позиции. Помимо упомянутых выше лент «Пассажиры» и «Ёлки 5», в ТОП-10 вошли фэнтези «Дед Мороз. Битва Магов» от Фокса с Федором Бондарчуком в главной роли, и «Три богатыря и Морской Царь» от Нашего кино (последняя из перечисленных картин выходит в широкий прокат 1 января 2017 года, а начиная с 24 декабря демонстрируется в режиме превью).
В десятке лидеров три российских фильма: «Ёлки 5», «Дед Мороз. Битва Магов» и «Три богатыря и Морской Царь».
Дольше всех в числе лидеров держится фильм «Фантастические твари и где они обитают» - за шесть недель проката он заработал 1 млрд. 430 млн. рублей.
Общие сборы за уикенд с 22 по 25 декабря 2016 года составляют 710,7 млн. рублей/11,7 млн. долларов, что выше как показателя прошлой недели (679,6 млн. рублей/11 млн. долларов), так и кассы аналогичного периода прошлого года - 620,1 млн. рублей/8,8 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России вторую неделю подряд был фантастический экшн «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» от WDSSPR. Результаты минувшего уикенда оказались также выше показателя 52 уикенда 2014 года (501,3 млн. рублей/8,8 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России была комедия «Елки 1914» от Фокса и Базелевса.
Результаты уикенда с 22 по 25 декабря 2016 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Пассажиры
|
22.12.2016
|
WDSSPR
|
1
|
1232
|
286'126'624
|
4'698'303
|
286'126'624
|
4'698'303
|
2
|
Ёлки 5
|
22.12.2016
|
Фокс / Базелевс
|
1
|
1373
|
186'634'466
|
3'064'605
|
186'634'466
|
3'064'605
|
3
|
Изгой-один: Звёздные войны. Истории
|
15.12.2016
|
WDSSPR
|
2
|
1283
|
102'393'853
|
1'681'344
|
518'462'978
|
8'513'349
|
4
|
Призрачная красота
|
15.12.2016
|
Каро
|
2
|
806
|
37'529'360
|
616'246
|
160'301'876
|
2'632'215
|
5
|
Моана
|
01.12.2016
|
WDSSPR
|
4
|
950
|
29'089'603
|
477'662
|
785'279'061
|
12'894'566
|
6
|
Дед Мороз. Битва Магов
|
22.12.2016
|
Фокс
|
1
|
1055
|
26'036'050
|
427'521
|
26'036'050
|
427'521
|
7
|
Три богатыря и Морской Царь
|
01.01.2017
|
Наше кино
|
превью
|
806
|
23'238'908
|
381'591
|
23'238'908
|
381'591
|
8
|
Новогодний корпоратив
|
08.12.2016
|
ЦПШ
|
3
|
464
|
12'153'382
|
199'563
|
275'047'506
|
4'516'379
|
9
|
Фантастические твари и где они обитают
|
17.11.2016
|
Каро
|
6
|
167
|
4'187'420
|
68'759
|
1'429'950'053
|
7'059'935
|
10
|
Союзники
|
01.12.2016
|
ЦПШ
|
4
|
121
|
3'280'731
|
53'871
|
251'006'722
|
4'121'621
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
710'670'397
|
11'669'465
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 27 декабря 2016 г. - 60,9 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.