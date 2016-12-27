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Итоги уикенда с 22 по 25 декабря 2016: «Пассажиры» доставили ёлки в кинотеатры



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27.12.2016 20:09:00

По итогам уикенда с 22 по 25 декабря 2016 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - фантастический экшн «Пассажиры» от WDSSPR, с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом в главных ролях. На долю ленты пришлось 40% от кассы ТОП-10. 

На второй позиции - новогодний альманах «Ёлки 5» о Фокса и Базелевса.

На третью строчку опустился лидер предыдущей недели - «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» от WDSSPR. Картина представляет собой первый полнометражный спин-офф киносаги «Звездные войны». Основные события кинокартины происходят непосредственно перед событиями «Эпизода IV: Новая надежда». 

Десятка обновилась на четыре позиции. Помимо упомянутых выше лент «Пассажиры» и «Ёлки 5», в ТОП-10 вошли фэнтези «Дед Мороз. Битва Магов» от Фокса с Федором Бондарчуком в главной роли, и «Три богатыря и Морской Царь» от Нашего кино (последняя из перечисленных картин выходит в широкий прокат 1 января 2017 года, а начиная с 24 декабря демонстрируется в режиме превью).

В десятке лидеров три российских фильма: «Ёлки 5», «Дед Мороз. Битва Магов» и «Три богатыря и Морской Царь». 

Дольше всех в числе лидеров держится фильм «Фантастические твари и где они обитают» - за шесть недель проката он заработал 1 млрд. 430 млн. рублей.

Общие сборы за уикенд с 22 по 25 декабря 2016 года составляют 710,7 млн. рублей/11,7 млн. долларов, что выше как показателя прошлой недели (679,6 млн. рублей/11 млн. долларов), так и кассы аналогичного периода прошлого года - 620,1 млн. рублей/8,8 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России вторую неделю подряд был фантастический экшн «Звёздные Войны: Пробуждение Силы» от WDSSPR. Результаты минувшего уикенда оказались также выше показателя 52 уикенда 2014 года (501,3 млн. рублей/8,8 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России была комедия «Елки 1914» от Фокса и Базелевса.

Результаты уикенда с 22 по 25 декабря 2016 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Пассажиры

22.12.2016 WDSSPR
 1 1232

286'126'624

4'698'303 286'126'624
 4'698'303

2

Ёлки 5

22.12.2016
 Фокс / Базелевс 1 1373

186'634'466

 3'064'605 186'634'466
 3'064'605

3

Изгой-один: Звёздные войны. Истории
 15.12.2016
 WDSSPR
 2 1283
 102'393'853 1'681'344 518'462'978
 8'513'349

4

Призрачная красота

 15.12.2016
 Каро
 2 806

37'529'360

 616'246 160'301'876
 2'632'215

5

Моана

 01.12.2016
 WDSSPR
 4

950

29'089'603
 477'662 785'279'061

12'894'566

6

Дед Мороз. Битва Магов 22.12.2016
 Фокс 1 1055

26'036'050

 427'521 26'036'050
 427'521

7

Три богатыря и Морской Царь

01.01.2017 Наше кино превью 806

23'238'908

 381'591 23'238'908
 381'591

8

Новогодний корпоратив
 08.12.2016
 ЦПШ
 3 464

12'153'382

 199'563 275'047'506
 4'516'379

9

Фантастические твари и где они обитают
 17.11.2016
 Каро
 6 167 4'187'420
 68'759 1'429'950'053

7'059'935

10

Союзники
 01.12.2016
 ЦПШ
 4 121

3'280'731

53'871 251'006'722
 4'121'621

ТОТАL

710'670'397

11'669'465

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 27 декабря 2016 г. - 60,9 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.



Автор: Фаина Фардо




Просмотров: 39   |      


Фильм: «Дед Мороз. Битва Магов»  Фильм: «Ёлки 5»  Фильм: «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»  Фильм: «Моана»  Фильм: «Новогодний корпоратив»  Фильм: «Пассажиры»  Фильм: «Призрачная красота»  Фильм: «Союзники»  Фильм: «Три богатыря и Морской царь»  Фильм: «Фантастические твари и где они обитают»  

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