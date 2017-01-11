Как прошли новогодние праздники: Итоги уикендов 29 декабря 2016 - 1 января 2017 и 5-8 января 2017

По итогам новогодних праздников (уикенды 29 декабря 2016 – 1 января 2017 и 5-8 января 2017), наилучшие результаты в российском прокате показали картины «Викинг» (1 млрд. 214 млн. руб.), «Три богатыря и Морской Царь» (680,5 млн. руб.) и «Кредо убийцы» (633 млн. руб.).

В этот период отметку в миллиард рублей кассовых сборов преодолел только «Викинг», в отличие от двух предыдущих лет, когда в период новогодних праздников ни одному фильму не удавалось заработать миллиард. В то же время в первые два уикенда 2014 года черту в миллиард рублей пересекли сразу три картины: «Ёлки 3», «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Холодное сердце».

На уикенд 29 декабря 2016 – 1 января 2017 года пришелся разгар новогодних каникул. По сравнению с предыдущей неделей десятка обновилась на три наименования, при этом отечественных фильмов в ТОП 10 оказалось пять («Викинг», «Елки 5», «Три богатыря и Морской Царь», «Снежная королева 3: Огонь и лед» и «Дед Мороз. Битва Магов»). За этот срок касса десятки лидеров составила 797 млн. руб., что гораздо ниже аналогичного результата прошлого года, когда сборы ТОП-10 достигли 1 млрд. 238 млн. руб. Для сравнения: за первый уикенд 2015 года сумма сборов составила 2,170 млрд. руб.

Лидером уикенда предсказуемо стал «Викинг», установивший ряд рекордов: Лучший результат за 1 января (135 млн.), лучший результат за 2 января (210 млн.), самый кассовый день для фильма за новогодние праздники (210 млн. за 2 января), самый кассовый день для российского фильма (210 млн. за 2 января). «Викинг» стал шестым отечественным миллиардером за всю историю российского кинопроката.

Однако второй уикенд 2017 года показал увеличение кассы более чем вдвое: общие сборы ТОП 10 за уикенд с 5 по 8 января составили 1,790 млн. рублей (при этом в десятку вошли два новых фильма). Это выше результата аналогичного периода 2016 года (1,253 млн. рублей), 2015 года (1,177 млн. рублей) и 2014 года (719,8), а также показателя второго уикенда 2013 года (580,2 млн. рублей) и бокс-офиса того же временного отрезка 2012 года (385,9 млн. рублей). Лидерство перешло от «Викинга» к экшену «Кредо убийцы». Тем не менее, «Викинг» заработал на втором уикенде больше, чем на первом - у картины не было падения. Напротив, прирост кассовых сборов ленты составил 59,71%. Кроме того, лучше предыдущего уикенда выступили такие фильмы, как «Три богатыря и Морской Царь» (106,76%), «Снежная королева 3: Огонь и лед» (49,98%) и «Моана» (42,09%).

Пожалуй, первые два уикенда нового года – единственный период в году, когда подобная ситуация становится возможной, и фильмы демонстрируют прирост на второй неделе проката. Главным образом так складывается потому, что первые два уикенда стоит рассматривать как единый временной отрезок, когда после декабрьского затишья наблюдается значительный рост посещаемости. Традиционно это очень удачное время для крупных российских релизов – за первые восемь дней 2017 года доля российских фильмов составила 63%.

Результаты уикенда с 29 декабря 2016 по 1 января 2017:

Результаты уикенда с 5 по 8 января 2017 года:

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 11 января 2017 г. - 59,9 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.