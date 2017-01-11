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Как прошли новогодние праздники: Итоги уикендов 29 декабря 2016 - 1 января 2017 и 5-8 января 2017



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11.01.2017 14:23:00

По итогам новогодних праздников (уикенды 29 декабря 2016 – 1 января 2017 и 5-8 января 2017), наилучшие результаты в российском прокате показали картины «Викинг» (1 млрд. 214 млн. руб.), «Три богатыря и Морской Царь» (680,5 млн. руб.) и «Кредо убийцы» (633 млн. руб.). 

В этот период отметку в миллиард рублей кассовых сборов преодолел только «Викинг», в отличие от двух предыдущих лет, когда в период новогодних праздников ни одному фильму не удавалось заработать миллиард. В то же время в первые два уикенда 2014 года черту в миллиард рублей пересекли сразу три картины: «Ёлки 3», «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Холодное сердце».

На  уикенд 29 декабря 2016 – 1 января 2017 года пришелся разгар новогодних каникул. По сравнению с предыдущей неделей десятка обновилась на три наименования, при этом отечественных фильмов в ТОП 10 оказалось пять («Викинг», «Елки 5», «Три богатыря и Морской Царь», «Снежная королева 3: Огонь и лед» и «Дед Мороз. Битва Магов»). За этот срок касса десятки лидеров составила 797 млн. руб., что гораздо ниже аналогичного результата прошлого года, когда сборы ТОП-10 достигли 1 млрд. 238 млн. руб. Для сравнения: за первый уикенд 2015 года сумма сборов составила 2,170 млрд. руб. 

Лидером уикенда предсказуемо стал «Викинг», установивший ряд рекордов: Лучший результат за 1 января (135 млн.), лучший результат за 2 января (210 млн.), самый кассовый день для фильма за новогодние праздники (210 млн. за 2 января), самый кассовый день для российского фильма (210 млн. за 2 января). «Викинг» стал шестым отечественным миллиардером за всю историю российского кинопроката. 

Однако второй уикенд 2017 года показал увеличение кассы более чем вдвое: общие сборы ТОП 10 за уикенд с 5 по 8 января составили 1,790 млн. рублей (при этом в десятку вошли два новых фильма). Это выше результата аналогичного периода 2016 года (1,253 млн. рублей), 2015 года (1,177 млн. рублей) и 2014 года (719,8), а также показателя второго уикенда 2013 года (580,2 млн. рублей) и бокс-офиса того же временного отрезка 2012 года (385,9 млн. рублей). Лидерство перешло от «Викинга» к экшену «Кредо убийцы». Тем не менее, «Викинг» заработал на втором уикенде больше, чем на первом - у картины не было падения. Напротив, прирост кассовых сборов ленты составил 59,71%. Кроме того, лучше предыдущего уикенда выступили такие фильмы, как «Три богатыря и Морской Царь» (106,76%), «Снежная королева 3: Огонь и лед» (49,98%) и «Моана» (42,09%).

Пожалуй, первые два уикенда нового года – единственный период в году, когда подобная ситуация становится возможной, и фильмы демонстрируют прирост на второй неделе проката. Главным образом так складывается потому, что первые два уикенда стоит рассматривать как единый временной отрезок, когда после декабрьского затишья наблюдается значительный рост посещаемости. Традиционно это очень удачное время для крупных российских релизов – за первые восемь дней 2017 года доля российских фильмов составила 63%.

Результаты уикенда с 29 декабря 2016 по 1 января 2017:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Экраны

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Викинг

29.12.2016
 ЦПШ 1 2600

248'863'067

4'154'642 248'863'067
 4'154'642

2

Ёлки 5

22.12.2016
 Фокс / Базелевс 2 1397

158'514'560

2'646'320 409'709'026
 6'839'884

3

Пассажиры 22.12.2016
 WDSSPR
 2 2265 135'693'656
 2'265'337 517'989'686
 8'647'574

4

Три богатыря и Морской Царь

 01.01.2017
 Наше кино
 1 1478

106'528'370

 1'778'437 142'466'677
 2'378'409

5

Снежная королева 3: Огонь и лед

 29.12.2016
 UPI 1

1170

54'404'986
 908'264 54'404'986

908'264

6

Изгой-один: Звёздные войны. Истории
 15.12.2016
 WDSSP
 3 1255

41'066'833

685'590 594'213'464
 9'920'091

7

Дед Мороз. Битва Магов

 22.12.2016
 Фокс
 2 1055

29'387'006

490'601 70'469'033
 1'176'445

8

Моана 01.12.2016
 WDSSPR
 5 479

13'103'880

 218'763 809'807'124
 13'519'318

9

Призрачная красота
 15.12.2016
 Каро
 3 216 7'707'813
 128'678 183'951'607

3'070'978

10

Фантастические твари и где они обитают
 17.11.2016
 Каро
 7 39

1'789'439

29'874 1'433'436'766
 23'930'497

ТОТАL

797'059'610

13'306'506


Результаты уикенда с 5 по 8 января 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Экраны

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Кредо убийцы

05.01.2017 Фокс 1 1268

633'169'638

10'570'445 633'169'638
 10'570'445

2

Викинг

 29.12.2016
 ЦПШ 2 2600

397'466'598

6'635'502 1'214'030'216
 20'267'616

3

Три богатыря и Морской Царь
 01.01.2017
 Наше кино
 2 1478 220'259'400
 3'677'119 680'545'518
 11'361'361

4

Монстр-траки

05.01.2017
 ЦПШ 1 1250

147'033'123

2'454'643 147'033'123
 2'454'643

5

Пассажиры

 22.12.2016
 WDSSPR
 3

1460

129'739'161
 2'165'929 919'730'119
 15'354'426

6

Ёлки 5
 22.12.2016
 Фокс / Базелевс
 3 1362

113'442'783

1'893'870 738'650'457
 12'331'393

7

Снежная королева 3: Огонь и лед

29.12.2016
 UPI
 2 1201

81'595'007

1'362'187 255'065'164
 4'258'183

8

Изгой-один: Звёздные войны. Истории
 15.12.2016
 WDSSPR
 4 586

24'722'458

 412'729 688'558'215
 11'495'129

9

Дед Мороз. Битва Магов
 22.12.2016
 Фокс
 3 900 23'595'230
 393'910 150'976'245

2'520'472

10

Моана
 01.12.2016
 WDSSPR
 6 337

18'619'777

 310'848 857'994'724
 14'323'785

ТОТАL

1'789'643'175

29'877'182

 

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 11 января 2017 г. - 59,9 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.



Автор: Фаина Фардо




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