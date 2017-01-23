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Сборы в США и Канаде за уикенд с 20 по 22 января 2017 года: Джеймс Макэвой опередил Вина Дизеля



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23.01.2017 10:38:00

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 20 по 22 января 2017 года стал фильм ужасов «Сплит» / «Split», дебютировавший на 3,038 экранах с показателем $40,190,000.

На второй позиции расположился экшн «Три икса: Мировое господство» / «xXx: The Return of Xander Cage», стартовавший с результатом $20,000,000, бюджет - $85 млн.

Третью строчку занимает драма «Скрытые фигуры» / «Hidden Figures», в свой пятый прокатный уикенд собравшая $16,250,000, общая касса - $84,238,751, бюджет - $25 млн.

На четвертом месте – анимационная комедия «Зверопой» / «Sing», за пять недель проката заработавшая $249,361,725, из них $9,036,530 – результат прошедших выходных, бюджет - $75 млн.

На пятой позиции – мюзикл «Ла-Ла Ленд» / «La La Land», в свой седьмой прокатный уикенд собравший $8,350,000, общая касса - $89,680,497, бюджет - $30 млн.

На шестой строчке – фантастический экшн «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» / «Rogue One: A Star Wars Story», за шесть недель проката заработавший $512,201,563, из них $7,036,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $200 млн.

Седьмое место занимает экшн-комедия «Монстр-траки» / «Monster Trucks», в свой второй прокатный уикенд собравшая $7,000,000, общая касса - $22,612,000.

На восьмой позиции – триллер «День патриота» / «Patriots Day», за пять недель проката заработавший $23,639,945, из них $6,000,000 – касса прошедших выходных, бюджет - $45 млн.

На девятой строчке расположился биографическая драма «Основатель» / «The Founder», стартовавшая в 1,115 кинотеатрах с результатом $3,759,266.

Замыкает десятку лидеров триллер «Бессонная ночь» / «Sleepless», в свой второй прокатный уикенд собравший $3,706,444, общая касса - $15,193,348.

* - здесь и далее - указаны эстимейты на уикенд



Автор: Фаина Фардо




Просмотров: 141   |      


Фильм: «Бессонная ночь»  Фильм: «Зверопой»  Фильм: «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории»  Фильм: «Ла-Ла Ленд»  Фильм: «Монстр-траки»  Фильм: «Скрытые фигуры»  Фильм: «Сплит»  Фильм: «Три икса: Мировое господство»  

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