Итоги уикенда с 19 по 22 января 2017: Вин Дизель вернул Ксандера Кейджа на экраны

По итогам уикенда с 19 по 22 января 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - приключенческий экшн «Три Икса: Мировое господство» от ЦПШ, с Вином Дизелем в главной рол. Оригинальная картина франшизы «Три Икса» увидела свет в 2002 году, сиквел под названием «Три Икса: Новый уровень» вышел в прокат в 2005 году, но уже без главной звезды первой ленты Вина Дизеля. И вот еще спустя 12 лет его герой - Ксандр Кейдж возвращается. Впрочем, в североамериканском прокате картина выступила слабо, заработав всего 20 млн. долларов в свой дебютный уикенд (при бюджете в 85 млн. долларов) и заняв второе место в ТОП 10 на старте.
На второй позиции - российский фильм ужасов «Невеста» от Каро.
На третьей строчке, как и на прошлой неделе, расположилась комедия «Почему он?» от Фокса.
Десятка обновилась на три позиции. Помимо упомянутых выше лент «Три Икса: Мировое господство» и «Невеста», в ТОП-10 вошла драма Андрея Кончаловского «Рай» от WDSSPR, которая была выдвинута от России на соикание премии Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке, но в итоге не вошла в число номинантов.
В десятке лидеров четыре российских фильма: «Невеста», «Викинг», «Три богатыря и Морской Царь» и «Рай».
Дольше всех в числе лидеров держатся анимационный фильм «Три богатыря и Морской Царь» от Нашего кино и «Викинг» от ЦПШ, идущие в прокате уже четыре недели. Стоит отметить, что сборы «Викинга» к настоящему моменту составляют 1 млрд. 481 млн. рублей, и велика вероятность, что на следующей картине удастся преодолеть барьер в 1,5 млрд. рублей. Таким образом, по общей величине кассовых сборов «Викинг» уступает лишь «Экипажу» (1 млрд. 504 млн. рублей) и «Сталинграду» (1 млрд. 669 млн. рублей), и может обойти «Экипаж».
Общие сборы за уикенд с 19 по 22 января 2017 года составляют 711,6 млн. рублей/12 млн. долларов, что выше как показателя прошлой недели (680,9 млн. рублей/11,4 млн. долларов), так и кассы аналогичного периода прошлого года - 602 млн. рублей/7,7 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России был фантастический триллер «5-ая волна» от WDSSPR. Результаты минувшего уикенда оказались также выше рублевого показателя 4 уикенда 2015 года (544,7 млн. рублей/16 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был экшн-триллер «Я, Франкенштейн» от Фокса и A Company.
Результаты уикенда с 19 по 22 января 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Экраны
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Три Икса: Мировое господство
|
19.01.2017
|
ЦПШ
|
1
|
2087
|
318'999'810
|
5'361'341
|
318'999'810
|
5'361'341
|
2
|
Невеста
|
19.01.2017
|
Каро
|
1
|
1110
|
102'548'960
|
1'723'512
|
102'548'960
|
1'723'512
|
3
|
Почему он?
|
12.01.2017
|
Фокс
|
2
|
902
|
69'374'047
|
1'165'950
|
233'241'468
|
3'920'025
|
4
|
Ла-Ла Ленд
|
12.01.2017
|
ЦПШ
|
2
|
777
|
58'003'936
|
974'856
|
171'077'717
|
2'875'256
|
5
|
Викинг
|
29.12.2016
|
ЦПШ
|
4
|
1186
|
41'789'500
|
702'345
|
1'481'010'441
|
24'890'932
|
6
|
Кредо убийцы
|
05.01.2017
|
Фокс
|
3
|
1170
|
38'728'379
|
650'897
|
965'785'668
|
16'231'692
|
7
|
Три богатыря и Морской Царь
|
01.01.2017
|
Наше кино
|
4
|
1105
|
25'330'862
|
425'729
|
794'819'278
|
13'358'307
|
8
|
Монстр-траки
|
05.01.2017
|
ЦПШ
|
3
|
598
|
20'680'339
|
347'569
|
239'700'417
|
4'028'578
|
9
|
2+1
|
12.01.2017
|
Мегого
|
2
|
410
|
18'458'931
|
310'234
|
56'499'860
|
949'577
|
10
|
Рай
|
19.01.2017
|
WDSSPR
|
1
|
201
|
17'685'321
|
297'232
|
17'685'321
|
297'232
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
711'600'085
|
11'959'665
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 24 января 2017 г. - 59,5 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.