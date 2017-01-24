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Итоги уикенда с 19 по 22 января 2017: Вин Дизель вернул Ксандера Кейджа на экраны



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24.01.2017 20:57:00

По итогам уикенда с 19 по 22 января 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - приключенческий экшн «Три Икса: Мировое господство» от ЦПШ, с Вином Дизелем в главной рол. Оригинальная картина франшизы «Три Икса» увидела свет в 2002 году, сиквел под названием «Три Икса: Новый уровень» вышел в прокат в 2005 году, но уже без главной звезды первой ленты Вина Дизеля. И вот еще спустя 12 лет его герой - Ксандр Кейдж возвращается. Впрочем, в североамериканском прокате картина выступила слабо, заработав всего 20 млн. долларов в свой дебютный уикенд (при бюджете в 85 млн. долларов) и заняв второе место в ТОП 10 на старте.

На второй позиции - российский фильм ужасов «Невеста» от Каро.

На третьей строчке, как и на прошлой неделе, расположилась комедия «Почему он?» от Фокса.

Десятка обновилась на три позиции. Помимо упомянутых выше лент «Три Икса: Мировое господство» и «Невеста», в ТОП-10 вошла драма Андрея Кончаловского «Рай» от WDSSPR, которая была выдвинута от России на соикание премии Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке, но в итоге не вошла в число номинантов.

В десятке лидеров четыре российских фильма: «Невеста», «Викинг», «Три богатыря и Морской Царь» и «Рай». 

Дольше всех в числе лидеров держатся анимационный фильм «Три богатыря и Морской Царь» от Нашего кино и «Викинг» от ЦПШ, идущие в прокате уже четыре недели. Стоит отметить, что сборы «Викинга» к настоящему моменту составляют 1 млрд. 481 млн. рублей, и велика вероятность, что на следующей картине удастся преодолеть барьер в 1,5 млрд. рублей. Таким образом, по общей величине кассовых сборов «Викинг» уступает лишь «Экипажу» (1 млрд. 504 млн. рублей) и «Сталинграду» (1 млрд. 669 млн. рублей), и может обойти «Экипаж».

Общие сборы за уикенд с 19 по 22 января 2017 года составляют 711,6 млн. рублей/12 млн. долларов, что выше как показателя прошлой недели (680,9 млн. рублей/11,4 млн. долларов), так и кассы аналогичного периода прошлого года - 602 млн. рублей/7,7 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России был фантастический триллер «5-ая волна» от WDSSPR. Результаты минувшего уикенда оказались также выше рублевого показателя 4 уикенда 2015 года (544,7 млн. рублей/16 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был экшн-триллер «Я, Франкенштейн» от Фокса и A Company.

Результаты уикенда с 19 по 22 января 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Экраны

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Три Икса: Мировое господство

19.01.2017 ЦПШ 1 2087 318'999'810
 5'361'341 318'999'810
 5'361'341

2

Невеста

19.01.2017
 Каро 1 1110 102'548'960
 1'723'512 102'548'960
 1'723'512

3

Почему он? 12.01.2017 Фокс 2 902 69'374'047 1'165'950 233'241'468
 3'920'025

4

Ла-Ла Ленд

12.01.2017
 ЦПШ 2 777 58'003'936 974'856 171'077'717
 2'875'256

5

Викинг
 29.12.2016
 ЦПШ
 4 1186 41'789'500
 702'345 1'481'010'441
 24'890'932

6

Кредо убийцы 05.01.2017
 Фокс
 3 1170 38'728'379
 650'897 965'785'668
 16'231'692

7

Три богатыря и Морской Царь

01.01.2017
 Наше кино
 4 1105
 25'330'862 425'729 794'819'278
 13'358'307

8

Монстр-траки
 05.01.2017
 ЦПШ
 3 598 20'680'339
 347'569 239'700'417
 4'028'578

9

2+1 12.01.2017
 Мегого 2 410 18'458'931
 310'234 56'499'860

949'577

10

Рай
 19.01.2017
 WDSSPR 1 201 17'685'321
 297'232 17'685'321
 297'232

ТОТАL

711'600'085

11'959'665

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 24 января 2017 г. - 59,5 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.



Автор: Фаина Фардо




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