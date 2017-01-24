Итоги уикенда с 19 по 22 января 2017: Вин Дизель вернул Ксандера Кейджа на экраны

По итогам уикенда с 19 по 22 января 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - приключенческий экшн «Три Икса: Мировое господство» от ЦПШ, с Вином Дизелем в главной рол. Оригинальная картина франшизы «Три Икса» увидела свет в 2002 году, сиквел под названием «Три Икса: Новый уровень» вышел в прокат в 2005 году, но уже без главной звезды первой ленты Вина Дизеля. И вот еще спустя 12 лет его герой - Ксандр Кейдж возвращается. Впрочем, в североамериканском прокате картина выступила слабо, заработав всего 20 млн. долларов в свой дебютный уикенд (при бюджете в 85 млн. долларов) и заняв второе место в ТОП 10 на старте.

На второй позиции - российский фильм ужасов «Невеста» от Каро.

На третьей строчке, как и на прошлой неделе, расположилась комедия «Почему он?» от Фокса.



Десятка обновилась на три позиции. Помимо упомянутых выше лент «Три Икса: Мировое господство» и «Невеста», в ТОП-10 вошла драма Андрея Кончаловского «Рай» от WDSSPR, которая была выдвинута от России на соикание премии Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке, но в итоге не вошла в число номинантов.

В десятке лидеров четыре российских фильма: «Невеста», «Викинг», «Три богатыря и Морской Царь» и «Рай».

Дольше всех в числе лидеров держатся анимационный фильм «Три богатыря и Морской Царь» от Нашего кино и «Викинг» от ЦПШ, идущие в прокате уже четыре недели. Стоит отметить, что сборы «Викинга» к настоящему моменту составляют 1 млрд. 481 млн. рублей, и велика вероятность, что на следующей картине удастся преодолеть барьер в 1,5 млрд. рублей. Таким образом, по общей величине кассовых сборов «Викинг» уступает лишь «Экипажу» (1 млрд. 504 млн. рублей) и «Сталинграду» (1 млрд. 669 млн. рублей), и может обойти «Экипаж».

Общие сборы за уикенд с 19 по 22 января 2017 года составляют 711,6 млн. рублей/12 млн. долларов, что выше как показателя прошлой недели (680,9 млн. рублей/11,4 млн. долларов), так и кассы аналогичного периода прошлого года - 602 млн. рублей/7,7 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России был фантастический триллер «5-ая волна» от WDSSPR. Результаты минувшего уикенда оказались также выше рублевого показателя 4 уикенда 2015 года (544,7 млн. рублей/16 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был экшн-триллер «Я, Франкенштейн» от Фокса и A Company.

Результаты уикенда с 19 по 22 января 2017 года:

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 24 января 2017 г. - 59,5 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.