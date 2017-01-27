Кинотеатры Китая опустели

За последние несколько лет кинопрокат Китая претерпел изменения. Если пару лет назад эксперты оптимистично отмечали, что Китай станет крупнейшим мировым рынком кинопроката к 2018-2020 годам, то теперь такие заявления можно поставить под сомнение из-за процессов, влияющих на посещаемость кинозалов.

Больше экранов, меньше зрителей



Как сообщает FilmTake , количество кинозалов в Китае за последние несколько лет удвоилось – от 20,000 в 2013 году до 41,000 к концу 2016 года, обогнав США, где функционируют 40,500 экранов. При этом 2016 стал для китайского кинопроката худшим годом по темпу роста кассовых сборов за десятилетие. Рост бокс-офиса замедлился, и в 2016 касса увеличилась всего на 4,5% по сравнению с 2015 годом, в то время как за период с 2014 по 2015 она возросла на 50%. При этом сборы зарубежных фильмов увеличились на 11%.



Суммарный бокс-офис китайского кинопроката в 2016 году составил 44 млрд. юаней, что чуть выше показателя 2015 года (42 млрд. юаней). Стоимость доллара по отношению к юаню в течение последнего года вырос, что позволяет говорить о снижении сборов в долларовом эквиваленте.



Кинотеатры вынуждены адаптироваться



«У нас не так много клиентов — пара человек на сеансах в будние дни и несколько десятков по выходным», - отмечает Вонг Сюйдун, менеджер трехзального кинотеатра Zhuolu County Digital Cinema, рассчитанного на 400 мест для округа с населением в 350 000 человек.



«Иногда мы сдаем в аренду залы для встреч, чтобы заработать немного денег, и только это позволяет нам держаться на плаву, а кинотеатру – оставаться безубыточным», - говорит Вонг. Иногда компании арендуют залы для продвижения своей продукции, такой как пищевые добавки и распылители воды.



Строительный бум не способствует росту кинопосещаемости



Развитие рынка недвижимости в Китае ведет к стремительному расширению сетей кинотеатров, несмотря на то, что многие залы пустуют. В июле 2016 года, Wanda закрыла кинопарк Wanda Movie Park, открытый 19 месяцами ранее, на строительство которого было потрачено 580 миллионов долларов. По официальному заявлению представителей компании, парк был закрыт «в связи ремонтом и проведением работ по модернизации, чтобы лучше обслуживать наших гостей, предоставляя им контент наивысшего качества». При этом, по данным China Daily, в день перед закрытием парка его посетили всего 400 человек.



За несколько месяцев до этого Wanda перенесла с апреля 2017 года на август 2018 года открытие Qingdao Oriental Movie Metropolis, комплекса стоимостью 8,2 млрд. долларов, который включает в себя крупнейшую в мире киностудию. Отсрочка является показателем нежелания правительства продолжать субсидирование развития рынка недвижимости, особенно связанной с медиа и индустрией развлечений.



Неофициальное ослабление системы квот в Китае



В настоящий момент в Китае наблюдается неофициальное ослабление системы квот, регламентирующей допуск иностранных фильмов в кинопрокат Китая. Официальное число зарубежных фильмов, разрешенных правительством для дистрибьюции на территории страны, составляет 34 (до 2012 года это число равнялось 20). В основном это фильмы, относящиеся к крупным голливудским франшизам. Китай позволил в 2016 году выпустить в прокат не менее 50 иностранных фильмов, хотя и не официально. Пресс-секретарь Китайского кинематографического бюро отметил, что квоты были расширены, так как некоторые фильмы относятся к категории «проекты культурного обмена».