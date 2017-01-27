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Отчет Фонда кино за 3-ю неделю 2017 года: Зрители выбирают «Три икса» и «Невесту»



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27.01.2017 09:30:00

Как показывает индустриальная статистика с 19 по 25 января 2017 года (неделя №3), за этот период было продано 3,64 млн билетов, что чуть лучше показателей предыдущей недели. На долю двух новинок «Три икса. Мировое господство» и «Невеста» пришлась почти половина от общей посещаемости проката.

За первую неделю проката российский хоррор «Невеста» посмотрело свыше 500 тыс. зрителей, которые принесли проекту 120 млн рублей, что выше показателей картины «Пиковая дама: Черный обряд». На фильм Андрея Кончаловского «Рай» пришло почти 80 тыс. зрителей, схожая посещаемость была у картины «Трудно быть Богом». Стоит отметить минимальные падения сборов фильмов сегмента арт-мейнстрим «Ла-Ла Ленд» и «2+1».

В топ-12 по наработке по-прежнему находится «Викинг».

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 1

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 2

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 3

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 4

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 5

В отчётном периоде средняя цена билета составила 255 рублей, наработка на сеанс и заполняемость залов - 21 зритель и 17% соответственно, на уровне предыдущей недели.

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 6

Заполняемость залов по-прежнему на среднем уровне декабря.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

В семи лучших кинотеатрах страны с разным количеством залов доля сборов «Три икса» составляла 27-60%.

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 7

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 8

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 9

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 10

«Невеста» была представлена в 252 однозальных кинотеатрах.

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 11

Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Три икса. Мировое господство».

Киносеть «Монитор» стала единственной, в которой «Три икса» показал заполняемость выше 30%.

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 12

«Рай» показывал максимальную заполняемость на сеанс в кинотеатрах с 1 и 3 залами.

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 13

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 14

Аналитический отчет Фонда кино. 3 неделя 2017 года. Таблица 15

Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.




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