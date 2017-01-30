Сборы в США и Канаде за уикенд с 27 по 29 января 2016 года: «Сплит» не пропустил «Собачью жизнь»

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 27 по 29 января 2017 года вторую неделю подряд стал фильм ужасов «Сплит» / «Split», за две недели проката заработавший $77,998,775, из них $26,268,685 – касса минувшего уикенда, бюджет - $9 млн.

На второй позиции расположился приключенческая драма «Собачья жизнь» / «A Dog's Purpose», стартовавшая с результатом $20,000,000, бюджет - $85 млн.

Третью строчку занимает драма «Скрытые фигуры» / «Hidden Figures», в свой шестой прокатный уикенд собравшая $14,000,000, общая касса - $104,021,694, бюджет - $25 млн.

На четвертом месте – «Обитель зла: Последняя глава» / «Resident Evil: The Final Chapter», дебютировавшая с показателем $13,850,000, бюджет - $40 млн.

На пятой позиции – мюзикл «Ла-Ла Ленд» / «La La Land», в свой восьмой прокатный уикенд собравший $12,050,000, общая касса - $106,509,372, бюджет - $30 млн.

На шестой строчке – экшн «Три икса: Мировое господство» / «xXx: The Return of Xander Cage», заработавший за две недели проката $33,487,750, из них $8,250,000 – результат прошедших выходных, бюджет - $85 млн.

Седьмое место занимает анимационная комедия «Зверопой» / «Sing», за шесть недель проката собравшая $257,405,085, из них $6,213,710 – результат прошедших выходных, бюджет - $75 млн.

На восьмой позиции – фантастический экшн «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» / «Rogue One: A Star Wars Story», в свой седьмой прокатный уикенд заработавший $5,124,000, общая касса - $520,049,573, бюджет - $200 млн.

На девятой строчке расположился экшн-комедия «Монстр-траки» / «Monster Trucks», за три недели проката заработавший $28,135,147, из них $4,100,000 – касса прошедших выходных.

Замыкает десятку лидеров приключенческая драма «Золото» / «Gold», стартовавшая в 1,115 кинотеатрах с результатом $3,470,000.

* - здесь и далее - указаны эстимейты на уикенд.