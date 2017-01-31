Итоги уикенда с 26 по 29 января 2017: Фильм о пришельцах притянул зрителей в кинотеатры

По итогам уикенда с 26 по 29 января 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - фантастическая драма «Притяжение» от WDSSPR, главные роли в которой сыграли Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Александр Петров и Риналь Мухаметов. Рекламная кампания фильма изначально строилась таким образом, чтобы создать вокруг картины атмосферу тайны и скрыть главную интригу фильма, даже после премьеры создатели просили журналистов не раскрывать детали сюжета. По итогам проката минувших выходных на долю ленты пришлось 54% сборов ТОП 10.
На вторую позицию опустился лидер предыдущего уикенда - приключенческий экшн «Три Икса: Мировое господство» от ЦПШ, с Вином Дизелем в главной роли.
На третьей строчке расположилась анимационная лента «Балерина» от Вольги, показавшая рекордный результат посещаемости среди независимой анимации.
Десятка обновилась на три позиции. Помимо упомянутых выше лент «Притяжение» и «Балерина», в ТОП-10 вошла французская комедия «Семейное ограбление» от ЦПШ.
Любопытно, что три картины из ТОП 10 сохранили свои позиции, оказавшись на тех же местах, что и неделей ранее: «Ла-Ла Ленд» (4 место), «2+1» (9 место) и «Рай» (10 место).
Из дистрибьюторов по количеству фильмов, представленных в десятке, лидирует ЦПШ - в чарт вошли сразу четыре ленты, прокатом которых занимается компания. По величине же кассовых сборов первое место занимает WDSSPR, в основном благодаря показателям «Притяжения», самого кассового фильма уикенда.
В десятке лидеров четыре российских фильма: «Притяжение», «Невеста», «Викинг» и «Рай».
Дольше всех в числе лидеров держится историческая драма «Викинг» от ЦПШ, идущий в прокате уже пять недели. Стоит отметить, что сборы «Викинга» к настоящему моменту составляют 1 млрд. 517 млн. рублей. Таким образом, по общей величине кассовых сборов картина уступает лишь «Сталинграду» (1 млрд. 669 млн. рублей), и уже обошла «Экипаж» (1 млрд. 504 млн. рублей)
Общие сборы за уикенд с 26 по 29 января 2017 года составляют 771,9 млн. рублей/12,8 млн. долларов, что выше как показателя прошлой недели (711,6 млн. рублей/12 млн. долларов), так и кассы аналогичного периода прошлого года - 667 млн. рублей/8,7 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России был анимационный фильм «Кунг-фу Панда 3» от Фокса. Результаты минувшего уикенда оказались также выше рублевого показателя 5 уикенда 2015 года (544,7 млн. рублей/16 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России была семейная комедия «Приключения Паддингтона» от Вольги.
Результаты уикенда с 26 по 29 января 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Экраны
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Притяжение
|
26.01.2017
|
WDSSPR
|
1
|
2525
|
407'829'316
|
6'774'572
|
407'829'316
|
6'774'572
|
2
|
Три Икса: Мировое господство
|
19.01.2017
|
ЦПШ
|
2
|
2086
|
104'823'400
|
1'741'253
|
503'629'948
|
8'365'946
|
3
|
Балерина
|
26.01.2017
|
Вольга
|
1
|
1236
|
82'743'345
|
1'374'474
|
82'743'345
|
1'374'474
|
4
|
Ла-Ла Ленд
|
12.01.2017
|
ЦПШ
|
3
|
414
|
42'393'123
|
704'205
|
234'876'497
|
3'900'108
|
5
|
Невеста
|
19.01.2017
|
Каро
|
2
|
1048
|
36'920'000
|
613'289
|
160'588'252
|
2'667'579
|
6
|
Почему он?
|
12.01.2017
|
Фокс
|
3
|
540
|
31'811'236
|
528'426
|
291'432'877
|
4'841'078
|
7
|
Викинг
|
29.12.2016
|
ЦПШ
|
5
|
503
|
21'175'568
|
351'754
|
1'517'004'637
|
25'199'413
|
8
|
Семейное ограбление
|
26.01.2017
|
ЦПШ
|
1
|
602
|
20'677'582
|
343'481
|
20'677'582
|
343'481
|
9
|
2+1
|
12.01.2017
|
Мегого
|
3
|
327
|
12'042'310
|
200'038
|
74'932'400
|
1'244'724
|
10
|
Рай
|
19.01.2017
|
WDSSPR
|
2
|
206
|
11'479'336
|
190'687
|
34'760'830
|
577'422
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
771'895'216
|
12'822'179
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 31 января 2017 г. - 60,2 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.