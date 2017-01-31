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Итоги уикенда с 26 по 29 января 2017: Фильм о пришельцах притянул зрителей в кинотеатры



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31.01.2017 19:47:00

По итогам уикенда с 26 по 29 января 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - фантастическая драма «Притяжение» от WDSSPR, главные роли в которой сыграли Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Александр Петров и Риналь Мухаметов. Рекламная кампания фильма изначально строилась таким образом, чтобы создать вокруг картины атмосферу тайны и скрыть главную интригу фильма, даже после премьеры создатели просили журналистов не раскрывать детали сюжета. По итогам проката минувших выходных на долю ленты пришлось 54% сборов ТОП 10.

На вторую позицию опустился лидер предыдущего уикенда - приключенческий экшн «Три Икса: Мировое господство» от ЦПШ, с Вином Дизелем в главной роли. 

На третьей строчке расположилась анимационная лента «Балерина» от Вольги, показавшая рекордный результат посещаемости среди независимой анимации.

Десятка обновилась на три позиции. Помимо упомянутых выше лент «Притяжение» и «Балерина», в ТОП-10 вошла французская комедия «Семейное ограбление» от ЦПШ.

Любопытно, что три картины из ТОП 10 сохранили свои позиции, оказавшись на тех же местах, что и неделей ранее: «Ла-Ла Ленд» (4 место), «2+1» (9 место) и «Рай» (10 место).

Из дистрибьюторов по количеству фильмов, представленных в десятке, лидирует ЦПШ - в чарт вошли сразу четыре ленты, прокатом которых занимается компания. По величине же кассовых сборов первое место занимает WDSSPR, в основном благодаря показателям «Притяжения», самого кассового фильма уикенда.

В десятке лидеров четыре российских фильма: «Притяжение», «Невеста», «Викинг» и «Рай». 

Дольше всех в числе лидеров держится историческая драма «Викинг» от ЦПШ, идущий в прокате уже пять недели. Стоит отметить, что сборы «Викинга» к настоящему моменту составляют 1 млрд. 517 млн. рублей. Таким образом, по общей величине кассовых сборов картина уступает лишь «Сталинграду» (1 млрд. 669 млн. рублей), и уже обошла «Экипаж» (1 млрд. 504 млн. рублей)

Общие сборы за уикенд с 26 по 29 января 2017 года составляют 771,9 млн. рублей/12,8 млн. долларов, что выше как показателя прошлой недели (711,6 млн. рублей/12 млн. долларов), так и кассы аналогичного периода прошлого года - 667 млн. рублей/8,7 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России был анимационный фильм «Кунг-фу Панда 3» от Фокса. Результаты минувшего уикенда оказались также выше рублевого показателя 5 уикенда 2015 года (544,7 млн. рублей/16 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России была семейная комедия «Приключения Паддингтона» от Вольги.

Результаты уикенда с 26 по 29 января 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Экраны

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Притяжение

26.01.2017 WDSSPR
 1 2525 407'829'316 6'774'572 407'829'316
 6'774'572

2

Три Икса: Мировое господство

 19.01.2017
 ЦПШ
 2 2086 104'823'400 1'741'253 503'629'948
 8'365'946

3

Балерина 26.01.2017
 Вольга 1 1236 82'743'345
 1'374'474 82'743'345
 1'374'474

4

Ла-Ла Ленд

12.01.2017
 ЦПШ 3 414 42'393'123
 704'205 234'876'497
 3'900'108

5

Невеста
 19.01.2017
 Каро
 2 1048 36'920'000
 613'289 160'588'252

2'667'579

6

Почему он?
 12.01.2017
 Фокс
 3 540 31'811'236
 528'426 291'432'877
 4'841'078

7

Викинг

29.12.2016
 ЦПШ
 5 503 21'175'568
 351'754 1'517'004'637
 25'199'413

8

Семейное ограбление 26.01.2017
 ЦПШ 1 602 20'677'582
 343'481 20'677'582
 343'481

9

2+1 12.01.2017
 Мегого 3 327 12'042'310
 200'038 74'932'400
 1'244'724

10

Рай
 19.01.2017
 WDSSPR 2 206 11'479'336 190'687 34'760'830
 577'422

ТОТАL

771'895'216

12'822'179

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 31 января 2017 г. - 60,2 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.



Автор: Фаина Фардо




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