Итоги уикенда с 26 по 29 января 2017: Фильм о пришельцах притянул зрителей в кинотеатры

По итогам уикенда с 26 по 29 января 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - фантастическая драма «Притяжение» от WDSSPR, главные роли в которой сыграли Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Александр Петров и Риналь Мухаметов. Рекламная кампания фильма изначально строилась таким образом, чтобы создать вокруг картины атмосферу тайны и скрыть главную интригу фильма, даже после премьеры создатели просили журналистов не раскрывать детали сюжета. По итогам проката минувших выходных на долю ленты пришлось 54% сборов ТОП 10.

На вторую позицию опустился лидер предыдущего уикенда - приключенческий экшн «Три Икса: Мировое господство» от ЦПШ, с Вином Дизелем в главной роли.

На третьей строчке расположилась анимационная лента «Балерина» от Вольги, показавшая рекордный результат посещаемости среди независимой анимации.

Десятка обновилась на три позиции. Помимо упомянутых выше лент «Притяжение» и «Балерина», в ТОП-10 вошла французская комедия «Семейное ограбление» от ЦПШ.

Любопытно, что три картины из ТОП 10 сохранили свои позиции, оказавшись на тех же местах, что и неделей ранее: «Ла-Ла Ленд» (4 место), «2+1» (9 место) и «Рай» (10 место).

Из дистрибьюторов по количеству фильмов, представленных в десятке, лидирует ЦПШ - в чарт вошли сразу четыре ленты, прокатом которых занимается компания. По величине же кассовых сборов первое место занимает WDSSPR, в основном благодаря показателям «Притяжения», самого кассового фильма уикенда.

В десятке лидеров четыре российских фильма: «Притяжение», «Невеста», «Викинг» и «Рай».

Дольше всех в числе лидеров держится историческая драма «Викинг» от ЦПШ, идущий в прокате уже пять недели. Стоит отметить, что сборы «Викинга» к настоящему моменту составляют 1 млрд. 517 млн. рублей. Таким образом, по общей величине кассовых сборов картина уступает лишь «Сталинграду» (1 млрд. 669 млн. рублей), и уже обошла «Экипаж» (1 млрд. 504 млн. рублей)

Общие сборы за уикенд с 26 по 29 января 2017 года составляют 771,9 млн. рублей/12,8 млн. долларов, что выше как показателя прошлой недели (711,6 млн. рублей/12 млн. долларов), так и кассы аналогичного периода прошлого года - 667 млн. рублей/8,7 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России был анимационный фильм «Кунг-фу Панда 3» от Фокса. Результаты минувшего уикенда оказались также выше рублевого показателя 5 уикенда 2015 года (544,7 млн. рублей/16 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России была семейная комедия «Приключения Паддингтона» от Вольги.

Результаты уикенда с 26 по 29 января 2017 года:

Фильм Дата релиза Прокатчик Недель в прокате Экраны Сумма за уикенд (руб.) Сумма за уикенд ($) Сумма за все время проката Сумма за все время проката ($) 1 Притяжение 26.01.2017 WDSSPR

1 2525 407'829'316 6'774'572 407'829'316

6'774'572

2 Три Икса: Мировое господство

19.01.2017

ЦПШ

2 2086 104'823'400 1'741'253 503'629'948

8'365'946 3 Балерина 26.01.2017

Вольга 1 1236 82'743'345

1'374'474 82'743'345

1'374'474

4 Ла-Ла Ленд 12.01.2017

ЦПШ 3 414 42'393'123

704'205 234'876'497

3'900'108 5 Невеста

19.01.2017

Каро

2 1048 36'920'000

613'289 160'588'252

2'667'579 6 Почему он?

12.01.2017

Фокс

3 540 31'811'236

528'426 291'432'877

4'841'078 7 Викинг 29.12.2016

ЦПШ

5 503 21'175'568

351'754 1'517'004'637

25'199'413 8 Семейное ограбление 26.01.2017

ЦПШ 1 602 20'677'582

343'481 20'677'582

343'481

9 2+1 12.01.2017

Мегого 3 327 12'042'310

200'038 74'932'400

1'244'724 10 Рай

19.01.2017

WDSSPR 2 206 11'479'336 190'687 34'760'830

577'422 ТОТАL 771'895'216 12'822'179





Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 31 января 2017 г. - 60,2 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.