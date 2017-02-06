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Сборы в США и Канаде за уикенд с 3 по 5 февраля 2017 года: «Сплит» не пропустил «Звонки»



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06.02.2017 10:47:00

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 3 по 5 февраля 2017 года третью неделю подряд стал хоррор «Сплит» / «Split», за три недели проката заработавший $98,700,950, из них $14,584,485 – касса минувшего уикенда, бюджет - $9 млн.

На второй позиции расположился фильм ужасов «Звонки» / «Rings», стартовавший с результатом $13,000,000, бюджет - $25 млн.

Третью строчку занимает приключенческая драма «Собачья жизнь» / «A Dog's Purpose», за две недели проката заработавшая $32,926,095, из них $10,824,830 – результат минувших выходных, бюджет - $85 млн.

На четвертом месте – драма «Скрытые фигуры» / «Hidden Figures», в свой седьмой прокатный уикенд собравшая $10,100,000, общая касса - $119,402,095, бюджет - $25 млн.

На пятой позиции – мюзикл «Ла-Ла Ленд» / «La La Land», в свой девятый прокатный уикенд собравший $7,450,000, общая касса - $118,306,924, бюджет - $30 млн.

На шестой строчке – «Обитель зла: Последняя глава» / «Resident Evil: The Final Chapter», заработавший за две недели проката $21,851,775, из них $4,500,000 – результат прошедших выходных, бюджет - $40 млн.

Седьмое место занимает анимационная комедия «Зверопой» / «Sing», в свой седьмой прокатный уикенд собравший $4,006,000, общая касса - $262,907,195, бюджет - $75 млн.

На восьмой позиции – драма «Лев» / «Lion», за одиннадцать недель проката заработавшая $24,711,674, из них $4,006,000 – касса минувшего уикенда.

На девятой строчке расположилась фантастическая лента «Космос между нами» / «The Space Between Us», стартовавшая в 2,812 кинотеатрах с результатом $3,820,000, бюджет - $30 млн.

Замыкает десятку лидеров экшн «Три икса: Мировое господство» / «xXx: The Return of Xander Cage», заработавший за три недели проката $40,024,887, из них $3,700,000 – результат прошедших выходных, бюджет - $85 млн.

* - здесь и далее - указаны эстимейты на уикенд.



Автор: Фаина Фардо




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