Итоги уикенда с 2 по 5 февраля 2017: «Притяжение» все еще рулит кассой

По итогам уикенда с 2 по 5 февраля 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката вторую неделю подряд - фантастическая драма «Притяжение» от WDSSPR, главные роли в которой сыграли Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Александр Петров и Риналь Мухаметов. По итогам проката минувших выходных на долю ленты пришлось 44% сборов ТОП 10. Хотя картина и не показала рекордного старта, на второй неделе ее падение составило 33,4%, что говорит о положительном сарафане. Сборы за две недели проката составили 775,7 млн. рублей, и скорее всего лента уже не сможет достичь отметки в миллиард рублей. Тем более, что в ближайший четверг в прокат выходят эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее» и постапокалиптический экшн «Обитель зла: Последняя глава», которые наверняка оттянут львиную долю зрителей на себя.
На второй позиции - фильм ужасов «Звонки» от ЦПШ, третья часть франшизы о сверхъестественных силах.
Третью строчку удержала анимационная лента «Балерина» от Вольги.
Десятка обновилась на пять позиций. Помимо упомянутой выше ленты «Звонки», в ТОП-10 вошли фентезийная мелодрама «Космос между нами» от Парадиза, фентези «Голос монстра» от Вольги, лауреат премии Гойя в девяти номинациях, экшн-комедия «Отпетые напарники» от Экспоненты и итальянская комедийная драма «Идеальные незнакомцы», также от Экспоненты.
В десятке лидеров на этой неделе всего один российский фильм - «Притяжение».
Дольше всех в числе лидеров держатся мюзикл «Ла-Ла Ленд» от ЦПШ и комедия «Почему он?» от Фокса, идущие в прокате по четыре недели. Сборы «Ла-Ла Ленда», который является главным оскаровским фаворитом, к настоящему моменту составляют 278,3 млн. рублей, в то время как комедии с Джеймсом Франко в главной роли за тот же период удалось собрать 318,1 млн.
Общие сборы за уикенд с 2 по 5 февраля 2017 года составляют 612,7 млн. рублей/10,4 млн. долларов, что ниже показателя прошлой недели (771,9 млн. рублей/12,8 млн. долларов), но выше кассы аналогичного периода прошлого года - 502,4 млн. рублей/6,5 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России вторую неделю был анимационный фильм «Кунг-фу Панда 3» от Фокса. Результаты минувшего уикенда оказались также выше показателя 6 уикенда 2015 года (591,4 млн. рублей/6 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был фантастический экшн «Восхождение Юпитер» от Каро.
Результаты уикенда с 2 по 5 февраля 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Притяжение
|
26.01.2017
|
WDSSPR
|
2
|
1334
|
271'498'460
|
4'625'187
|
775'771'263
|
13'215'865
|
2
|
Звонки
|
02.02.2017
|
ЦПШ
|
1
|
1166
|
118'464'707
|
2'018'138
|
118'464'707
|
2'018'138
|
3
|
Балерина
|
26.01.2017
|
Вольга
|
2
|
1236
|
64'667'974
|
1'101'669
|
160'003'398
|
2'725'782
|
4
|
Три Икса: Мировое господство
|
19.01.2017
|
ЦПШ
|
3
|
964
|
36'043'343
|
614'026
|
571'256'333
|
9'731'794
|
5
|
Ла-Ла Ленд
|
12.01.2017
|
ЦПШ
|
4
|
343
|
29'083'095
|
495'453
|
278'281'991
|
4'740'749
|
6
|
Космос между нами
|
02.02.2017
|
Парадиз
|
1
|
894
|
25'461'421
|
433'755
|
25'461'421
|
433'755
|
7
|
Голос монстра
|
02.02.2017
|
Вольга
|
1
|
763
|
22'585'990
|
384'770
|
22'585'990
|
384'770
|
8
|
Отпетые напарники
|
02.02.2017
|
Экспонента
|
1
|
716
|
21'038'193
|
358'402
|
21'038'193
|
358'402
|
9
|
Почему он?
|
12.01.2017
|
Фокс
|
4
|
277
|
14'742'249
|
251'146
|
318'193'664
|
5'420'676
|
10
|
Идеальные незнакомцы
|
02.02.2017
|
Экспонента
|
1
|
127
|
9'068'670
|
154'492
|
9'068'670
|
154'492
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
612'654'102
|
12'822'179
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 7 февраля 2017 г. - 58,7 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.