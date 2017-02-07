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Итоги уикенда с 2 по 5 февраля 2017: «Притяжение» все еще рулит кассой



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07.02.2017 20:43:00

По итогам уикенда с 2 по 5 февраля 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката вторую неделю подряд - фантастическая драма «Притяжение» от WDSSPR, главные роли в которой сыграли Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Александр Петров и Риналь Мухаметов. По итогам проката минувших выходных на долю ленты пришлось 44% сборов ТОП 10. Хотя картина и не показала рекордного старта, на второй неделе ее падение составило 33,4%, что говорит о положительном сарафане. Сборы за две недели проката составили 775,7 млн. рублей, и скорее всего лента уже не сможет достичь отметки в миллиард рублей. Тем более, что в ближайший четверг в прокат выходят эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее» и постапокалиптический экшн «Обитель зла: Последняя глава», которые наверняка оттянут львиную долю зрителей на себя.

На второй позиции - фильм ужасов «Звонки» от ЦПШ, третья часть франшизы о сверхъестественных силах. 

Третью строчку удержала анимационная лента «Балерина» от Вольги.

Десятка обновилась на пять позиций. Помимо упомянутой выше ленты «Звонки», в ТОП-10 вошли фентезийная мелодрама «Космос между нами» от Парадиза, фентези «Голос монстра» от Вольги, лауреат премии Гойя в девяти номинациях, экшн-комедия «Отпетые напарники» от Экспоненты и итальянская комедийная драма «Идеальные незнакомцы», также от Экспоненты.

В десятке лидеров на этой неделе всего один российский фильм - «Притяжение»

Дольше всех в числе лидеров держатся мюзикл «Ла-Ла Ленд» от ЦПШ и комедия «Почему он?» от Фокса, идущие в прокате по четыре недели. Сборы «Ла-Ла Ленда», который является главным оскаровским фаворитом, к настоящему моменту составляют 278,3 млн. рублей, в то время как комедии с Джеймсом Франко в главной роли за тот же период удалось собрать 318,1 млн.

Общие сборы за уикенд с 2 по 5 февраля 2017 года составляют 612,7 млн. рублей/10,4 млн. долларов, что ниже показателя прошлой недели (771,9 млн. рублей/12,8 млн. долларов), но выше кассы аналогичного периода прошлого года - 502,4 млн. рублей/6,5 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России вторую неделю был анимационный фильм «Кунг-фу Панда 3» от Фокса. Результаты минувшего уикенда оказались также выше показателя 6 уикенда 2015 года (591,4 млн. рублей/6 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был фантастический экшн «Восхождение Юпитер» от Каро.

Результаты уикенда с 2 по 5 февраля 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Притяжение

26.01.2017 WDSSPR
 2 1334 271'498'460 4'625'187 775'771'263
 13'215'865

2

Звонки

02.02.2017
 ЦПШ 1 1166 118'464'707
 2'018'138 118'464'707
 2'018'138

3

Балерина 26.01.2017
 Вольга 2 1236 64'667'974 1'101'669 160'003'398
 2'725'782

4

Три Икса: Мировое господство

 19.01.2017
 ЦПШ
 3 964 36'043'343
 614'026 571'256'333
 9'731'794

5

Ла-Ла Ленд
 12.01.2017
 ЦПШ
 4 343 29'083'095
 495'453 278'281'991

4'740'749

6

Космос между нами 02.02.2017
 Парадиз 1 894 25'461'421
 433'755 25'461'421
 433'755

7

Голос монстра 02.02.2017
 Вольга 1 763 22'585'990
 384'770 22'585'990
 384'770

8

Отпетые напарники 02.02.2017 Экспонента 1 716 21'038'193 358'402 21'038'193
 358'402

9

Почему он?
 12.01.2017
 Фокс
 4 277 14'742'249
 251'146 318'193'664

5'420'676

10

Идеальные незнакомцы 02.02.2017
 Экспонента 1 127 9'068'670
 154'492 9'068'670
 154'492

ТОТАL

612'654'102

12'822'179

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 7 февраля 2017 г. - 58,7 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.



Автор: Фаина Фардо




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Фильм: «Балерина»  Фильм: «Звонки»  Фильм: «Притяжение»  

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