Итоги уикенда с 2 по 5 февраля 2017: «Притяжение» все еще рулит кассой

По итогам уикенда с 2 по 5 февраля 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката вторую неделю подряд - фантастическая драма «Притяжение» от WDSSPR, главные роли в которой сыграли Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Александр Петров и Риналь Мухаметов. По итогам проката минувших выходных на долю ленты пришлось 44% сборов ТОП 10. Хотя картина и не показала рекордного старта, на второй неделе ее падение составило 33,4%, что говорит о положительном сарафане. Сборы за две недели проката составили 775,7 млн. рублей, и скорее всего лента уже не сможет достичь отметки в миллиард рублей. Тем более, что в ближайший четверг в прокат выходят эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее» и постапокалиптический экшн «Обитель зла: Последняя глава», которые наверняка оттянут львиную долю зрителей на себя.

На второй позиции - фильм ужасов «Звонки» от ЦПШ, третья часть франшизы о сверхъестественных силах.

Третью строчку удержала анимационная лента «Балерина» от Вольги.

Десятка обновилась на пять позиций. Помимо упомянутой выше ленты «Звонки», в ТОП-10 вошли фентезийная мелодрама «Космос между нами» от Парадиза, фентези «Голос монстра» от Вольги, лауреат премии Гойя в девяти номинациях, экшн-комедия «Отпетые напарники» от Экспоненты и итальянская комедийная драма «Идеальные незнакомцы», также от Экспоненты.

В десятке лидеров на этой неделе всего один российский фильм - «Притяжение».

Дольше всех в числе лидеров держатся мюзикл «Ла-Ла Ленд» от ЦПШ и комедия «Почему он?» от Фокса, идущие в прокате по четыре недели. Сборы «Ла-Ла Ленда», который является главным оскаровским фаворитом, к настоящему моменту составляют 278,3 млн. рублей, в то время как комедии с Джеймсом Франко в главной роли за тот же период удалось собрать 318,1 млн.

Общие сборы за уикенд с 2 по 5 февраля 2017 года составляют 612,7 млн. рублей/10,4 млн. долларов, что ниже показателя прошлой недели (771,9 млн. рублей/12,8 млн. долларов), но выше кассы аналогичного периода прошлого года - 502,4 млн. рублей/6,5 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России вторую неделю был анимационный фильм «Кунг-фу Панда 3» от Фокса. Результаты минувшего уикенда оказались также выше показателя 6 уикенда 2015 года (591,4 млн. рублей/6 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был фантастический экшн «Восхождение Юпитер» от Каро.

Результаты уикенда с 2 по 5 февраля 2017 года:

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 7 февраля 2017 г. - 58,7 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.