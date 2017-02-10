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Отчет Фонда кино за 5-ю неделю 2017 года: Посещаемость кинотеатров пошла на убыль



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10.02.2017 10:18:00

Как показывает индустриальная статистика с 2 по 8 февраля 2017 года (неделя №5), посещаемость российских кинотеатров снизилась на 16,6% на фоне отсутствия новых потенциальных блокбастеров. Свыше трети проданных билетов пришлось на долю «Притяжения», шедшего в прокате вторую неделю. Ни одна из шести новинок широкого проката не дотянула до доли выше 20%.

После двух недель проката «Притяжение» посмотрели 2,86 млн зрителей, которые обеспечили картине бокс-офис в 793 млн рублей. По прогнозам аналитиков Фонда кино, фильм Федора Бондарчука по-прежнему имеет шансы преодолеть престижный рубеж сборов в 1 млрд рублей. Две новинки в жанре фантастика «Космос между нами» и «Голос монстра» привлекали в среднем меньше 10 зрителей на сеанс.

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 1

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 2

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 3

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 4

В топ-12 по наработке на сеанс 4 картины сегмента арт-мейнстрим: «Ла-Ла Ленд», «2+1», «Идеальные незнакомцы» и «Рай».

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 5

В отчётном периоде средняя цена билета составила 251 рубль, наработка на сеанс и заполняемость залов - 19 зрителей и 15% соответственно, что ниже уровня предыдущей недели.

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 6

Заполняемость залов снизилась как в выходные, так и в будни.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

Фильм «Притяжение» сохранил лидирующие позиции в 5 лучших кинотеатрах страны с количеством залов от двух и более.

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 7

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 8

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 9

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 10

На второй неделе количество однозальных кинотеатров у «Притяжения» возросло – с 341 до 375 кинотеатров.

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 11

Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Притяжение».

Лучшие показатели заполняемости на сеансах «Притяжения» у киносетей «Мираж», «Киномакс» и «Гранд Синема».

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 12

По-прежнему высокую наработку на сеанс демонстрирует «Викинг» - от 10 до 23 зрителей.

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 13

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 14

Аналитический отчет Фонда кино. 5 неделя 2017 года. Таблица 15

Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.




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