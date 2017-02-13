    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Год кино
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Релизы фильмов
Премьеры фильмов
Кассовые сборы
Рецензии
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото


 
 
Подписка
 

Сборы в США и Канаде за уикенд с 10 по 12 февраля 2017 года: Бэтмену не нравится БДСМ



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

13.02.2017 08:17:00

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 10 по 12 февраля 2017 года стал анимационный фильм «Лего Фильм: Бэтмен» / «The LEGO Batman Movie», дебютировавший с показателем $55,635,000, бюджет - $80 млн.

На второй позиции расположилась эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее» / «Fifty Shades Darker», стартовавшая на 3,710 площадках с результатом $46,797,825, бюджет - $55 млн.

Третью строчку занимает экшн «Джон Уик 2» / «John Wick: Chapter Two», в свой дебютный уикенд собравший $30,015,000.

На четвертом месте – хоррор «Сплит» / «Split», за четыре недели проката заработавший $112,293,380, из них $9,321,110 – касса минувшего уикенда, бюджет - $9 млн.

На пятой позиции – драма «Скрытые фигуры» / «Hidden Figures», в свой восьмой прокатный уикенд собравшая $8,000,000, общая касса - $131,452,250, бюджет - $25 млн.

На шестой строчке – приключенческая драма «Собачья жизнь» / «A Dog's Purpose», за три недели проката заработавшая $42,595,010, из них $7,365,335 – результат минувших выходных, бюджет - $85 млн.

Седьмое место занимает фильм ужасов «Звонки» / «Rings», в свой второй прокатный уикенд собравший $5,820,000, общая касса - $21,492,286, бюджет - $25 млн.

На восьмой позиции – мюзикл «Ла-Ла Ленд» / «La La Land», за десять недель проката заработавший $126,010,345, из них $5,000,000 – результат прошедших выходных, бюджет - $30 млн.

На девятой строчке расположилась драма «Лев» / «Lion», в свой двенадцатый прокатный уикенд собравшая $4,083,000, общая касса - $30,368,722.

Замыкает десятку лидеров фантастическая лента «Космос между нами» / «The Space Between Us», в свой второй прокатный уикенд заработавшая $1,760,000, общая касса - $6,595,158, бюджет - $30 млн.

* - здесь и далее - указаны эстимейты на уикенд.



Автор: Фаина Фардо




Просмотров: 95   |      


Фильм: «Джон Уик 2»  Фильм: «Звонки»  Фильм: «Космос между нами»  Фильм: «Ла-Ла Ленд»  Фильм: «Лев»  Фильм: «Лего Фильм: Бэтмен»  Фильм: «На пятьдесят оттенков темнее»  Фильм: «Скрытые фигуры»  Фильм: «Собачья жизнь »  Фильм: «Сплит»  

Все новости о фильмах

13.02.2017Лауреаты премии BAFTA 2017: «Ла-Ла Ленд» продолжает собирать призы
12.02.2017Номинанты на «Оскар» исполнят свои песни на церемонии
09.02.2017Киноафиша на уикенд 9-12 февраля: В российских кинотеатрах станет «На пятьдесят оттенков темнее»
07.02.2017Итоги уикенда с 2 по 5 февраля 2017: «Притяжение» все еще рулит кассой
07.02.2017Премия Гильдии режиссеров США огласила лауреатов: «Ла-Ла Ленд» снова взял главный приз
06.02.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 3 по 5 февраля 2017 года: «Сплит» не пропустил «Звонки»
02.02.2017Киноафиша на уикенд 2-5 февраля: Ждите новые «Звонки» из преисподней
30.01.2017Гильдия актеров наградила Эмму Стоун и Дэнзела Вашингтона
30.01.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 27 по 29 января 2016 года: «Сплит» не пропустил «Собачью жизнь»
30.01.2017Гильдия продюсеров выбрала «Ла-Ла Ленд»

Все статьи по теме кинобизнес

10.02.2017Опровержение новости о банкротстве Алексея Петрухина
10.02.2017Отчет Фонда кино за 5-ю неделю 2017 года: Посещаемость кинотеатров пошла на убыль
08.02.2017Песков назвал абсолютно недопустимыми нападки на фильм Алексея Учителя «Матильда»
08.02.2017«Книга джунглей» и «Игра престолов» стали лауреатами премии за лучшие визуальные эффекты
07.02.2017Итоги уикенда с 2 по 5 февраля 2017: «Притяжение» все еще рулит кассой

  Кассовые сборы
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006