Сборы в США и Канаде за уикенд с 10 по 12 февраля 2017 года: Бэтмену не нравится БДСМ

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 10 по 12 февраля 2017 года стал анимационный фильм «Лего Фильм: Бэтмен» / «The LEGO Batman Movie», дебютировавший с показателем $55,635,000, бюджет - $80 млн.

На второй позиции расположилась эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее» / «Fifty Shades Darker», стартовавшая на 3,710 площадках с результатом $46,797,825, бюджет - $55 млн.

Третью строчку занимает экшн «Джон Уик 2» / «John Wick: Chapter Two», в свой дебютный уикенд собравший $30,015,000.

На четвертом месте – хоррор «Сплит» / «Split», за четыре недели проката заработавший $112,293,380, из них $9,321,110 – касса минувшего уикенда, бюджет - $9 млн.

На пятой позиции – драма «Скрытые фигуры» / «Hidden Figures», в свой восьмой прокатный уикенд собравшая $8,000,000, общая касса - $131,452,250, бюджет - $25 млн.

На шестой строчке – приключенческая драма «Собачья жизнь» / «A Dog's Purpose», за три недели проката заработавшая $42,595,010, из них $7,365,335 – результат минувших выходных, бюджет - $85 млн.

Седьмое место занимает фильм ужасов «Звонки» / «Rings», в свой второй прокатный уикенд собравший $5,820,000, общая касса - $21,492,286, бюджет - $25 млн.

На восьмой позиции – мюзикл «Ла-Ла Ленд» / «La La Land», за десять недель проката заработавший $126,010,345, из них $5,000,000 – результат прошедших выходных, бюджет - $30 млн.

На девятой строчке расположилась драма «Лев» / «Lion», в свой двенадцатый прокатный уикенд собравшая $4,083,000, общая касса - $30,368,722.

Замыкает десятку лидеров фантастическая лента «Космос между нами» / «The Space Between Us», в свой второй прокатный уикенд заработавшая $1,760,000, общая касса - $6,595,158, бюджет - $30 млн.

* - здесь и далее - указаны эстимейты на уикенд.