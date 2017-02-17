Отчет Фонда кино за 6-ю неделю 2017 года: «Оттенки» вернули зрителей в кинотеатры

Как показывает индустриальная статистика с 9 по 15 февраля 2017 года (неделя №6), посещаемость российских кинотеатров на этой неделе оказалась максимальной за последний месяц и по сравнению с прошлой неделей возросла на треть. Заполняемость залов увеличилась как в выходные, так и в будни. Большая часть проданных билетов пришлась на долю фильма «На пятьдесят оттенков темнее», шедшего в прокате первую неделю.









За первую неделю проката «На пятьдесят оттенков темнее» перешагнули рубеж в 450 млн, а «Джон Уик 2» приблизился к 200 млн. В свою очередь «Притяжение» преодолело планку в 900 млн и сохраняет высокие шансы на покорение рубежа в 1 млрд рублей.





В топ-12 по лучшей наработке российской комедии «Гуляй, Вася!», регионального проекта «Кэрол» и «Притяжения».





В отчётном периоде средняя цена билета составила 255 рублей, наработка на сеанс и заполняемость залов - 27 зрителей и 21% соответственно, что выше уровня предыдущей недели.





Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

В двух из семи лучших кинотеатрах страны «Оттенки» уступили «Обители зла».

















На третьей неделе количество однозальных кинотеатров у «Притяжения» уменьшилось – с 375 до 315 кинотеатров.





Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «На пятьдесят оттенков темнее».

Лучшие показатели заполняемости на сеансах «Оттенков» у киносети «Монитор», едва не достигшей средней заполняемости в 40%.









Комедия «Гуляй, Вася!», вышедшая в прокат 14 февраля, привлекала больше 40 зрителей на показ в кинотеатрах с 5-8 залами.

На графике указано распределение доли зрителей, сеансов и кассовых сборов по времени начала сеанса.

















Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.