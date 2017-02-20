Сборы в США и Канаде за уикенд с 17 по 19 февраля 2017 года: Мэтт Дэймон не смог совладать с игрушечным Бэтменом и любителями БДСМ

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 17 по 19 февраля 2017 года вторую неделю подряд стал анимационный фильм «Лего Фильм: Бэтмен» / «The LEGO Batman Movie», за две недели проката заработавший $98,791,314, из них $34,225,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $80 млн.

Вторую позицию удерживает эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее» / «Fifty Shades Darker», собравшая в свой второй прокатный уикенд $20,966,845, общая касса - $89,663,300, бюджет - $55 млн.

Третью строчку занимает фантастический экшн «Великая стена» / «The Great Wall», дебютировавший с показателем $18,079,140, бюджет - $150 млн.

На четвертом месте – экшн «Джон Уик 2» / «John Wick: Chapter Two», в свой второй прокатный уикенд собравший $16,500,000, общая касса - $58,692,083.

На пятой позиции – комедия «Битва преподов» / «Fist Fight», стартовавшая с показателем $12,015,000.

На шестой строчке – драма «Скрытые фигуры» / «Hidden Figures», в свой девятый прокатный уикенд собравшая $7,100,000, общая касса - $142,591,830, бюджет - $25 млн.

Седьмое место занимает хоррор «Сплит» / «Split», в свой пятый прокатный уикенд собравший $7,038,400, общая касса - $123,603,930, бюджет - $9 млн.

На восьмой позиции – приключенческая драма «Собачья жизнь» / «A Dog's Purpose», за четыре недели проката заработавшая $50,676,365, из них $5,560,855 – результат минувших выходных, бюджет - $85 млн.

На девятой строчке расположился мюзикл «Ла-Ла Ленд» / «La La Land», в свой одиннадцатый прокатный уикенд собравший $4,500,000, общая касса - $133,504,066, бюджет - $30 млн.

Замыкает десятку лидеров триллер «Лекарство от здоровья» / «A Cure for Wellness», за прошедшие выходные заработавший $4,200,000, бюджет - $40 млн.

* - здесь и далее - указаны эстимейты студий на уикенд.