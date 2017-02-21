Итоги уикенда с 16 по 19 февраля 2017: «Великая стена» на страже кассы

По итогам уикенда с 16 по 19 февраля 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - фантастический боевик «Великая стена» от UPI, с Мэттом Дэймоном в главной роли. По итогам проката минувших выходных на долю картины пришлось 33% сборов ТОП 10.
На вторую позицию опустился лидер предыдущей недели - эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее» от UPI - продолжение ленты «Пятьдесят оттенков серого», главные роли в которой сыграли Дакота Джонсон и Джереми Дорнан.
Третью строчку занимает фантастический боевик о борьбе человечества с зомби «Обитель зла: Последняя глава» от WDSSPR, актерский ансамбль которого в шестой раз возглавила Милла Йовович (неделей лента вышла в формате превью, а в широком прокате стартовала в минувший четверг - 16 февраля).
Десятка лидеров обновилась на четыре позиции. Помимо указанной выше картины «Великая стена», в ТОП-10 вошли еще три новинки проката - комедия Романа Каримова «Гуляй, Вася!» от ЦПШ, драма Джима Джармуша «Патерсон» от A-One Films и французская комедийная драма «Не/смотря ни на что» от Вольги.
В десятке лидеров на этой неделе два российских фильма - «Гуляй, Вася!» от ЦПШ и «Притяжение» от WDSSPR. Стоит отметить, что фантастическая лента Федора Бондарчука все-таки преодолела отметку в 1 млрд. рублей (по состоянию на 21 февраля). Общее количество зрителей, посмотревших «Притяжение», превысило 3,7 миллиона человек. Лента стала первым рублевым миллиардером среди релизов 2017 года и седьмым российским фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ.
Дольше всех в числе лидеров держатся картина «Притяжение», идущая в прокате четыре недели, и анимационная лента «Балерина», сборы которой за тот же период составляют 207,6 млн. рублей.
Общие сборы за уикенд с 16 по 19 февраля 2017 года равняются 728,7 млн. рублей/12,6 млн. долларов, что ниже показателя прошлой недели (928,6 млн. рублей/16 млн. долларов), но выше кассы аналогичного периода прошлого года - 578,4 млн. рублей/7,6 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России вторую неделю был фантастический боевик «Дэдпул» от Фокса. Результаты минувшего уикенда оказались также выше показателя 8 уикенда 2015 года (707,4 млн. рублей / 11,1 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был шпионский экшн «Kingsman: Секретная служба» от Фокса.
Результаты уикенда с 16 по 19 февраля 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Великая стена
|
16.02.2017
|
UPI
|
1
|
1228
|
237'315'109
|
4'091'640
|
284'107'115
|
4'898'399
|
2
|
На пятьдесят оттенков темнее
|
09.02.2017
|
UPI
|
2
|
1348
|
114'715'777
|
1'977'858
|
635'205'848
|
10'951'825
|
3
|
Обитель зла: Последняя глава
|
16.02.2017
|
WDSSPR
|
1
|
1170
|
104'954'828
|
1'809'566
|
242'781'907
|
4'185'895
|
4
|
Гуляй, Вася!
|
16.02.2017
|
ЦПШ
|
1
|
956
|
81'136'322
|
1'398'902
|
112'550'856
|
1'940'532
|
5
|
Джон Уик 2
|
09.02.2017
|
ЦПШ
|
2
|
1015
|
63'431'523
|
1'093'647
|
276'559'356
|
4'768'265
|
6
|
Лего Фильм: Бэтмен
|
09.02.2017
|
Каро
|
2
|
1203
|
58'338'315
|
1'005'833
|
202'616'933
|
3'493'395
|
7
|
Притяжение
|
26.01.2017
|
WDSSPR
|
4
|
800
|
38'818'019
|
669'276
|
997'449'100
|
17'197'398
|
8
|
Балерина
|
26.01.2017
|
Вольга
|
4
|
353
|
14'620'727
|
252'082
|
207'640'521
|
3'580'009
|
9
|
Патерсон
|
16.02.2017
|
A-One Films
|
1
|
156
|
8'692'023
|
149'862
|
9'715'774
|
167'513
|
10
|
Не/смотря ни на что
|
16.02.2017
|
Вольга
|
1
|
230
|
6'724'637
|
115'942
|
6'724'637
|
115'942
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
728'747'280
|
12'564'608
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 21 февраля 2017 г. - 58 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.