Итоги уикенда с 16 по 19 февраля 2017: «Великая стена» на страже кассы

По итогам уикенда с 16 по 19 февраля 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - фантастический боевик «Великая стена» от UPI, с Мэттом Дэймоном в главной роли. По итогам проката минувших выходных на долю картины пришлось 33% сборов ТОП 10.

На вторую позицию опустился лидер предыдущей недели - эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее» от UPI - продолжение ленты «Пятьдесят оттенков серого», главные роли в которой сыграли Дакота Джонсон и Джереми Дорнан.

Третью строчку занимает фантастический боевик о борьбе человечества с зомби «Обитель зла: Последняя глава» от WDSSPR, актерский ансамбль которого в шестой раз возглавила Милла Йовович (неделей лента вышла в формате превью, а в широком прокате стартовала в минувший четверг - 16 февраля).

Десятка лидеров обновилась на четыре позиции. Помимо указанной выше картины «Великая стена», в ТОП-10 вошли еще три новинки проката - комедия Романа Каримова «Гуляй, Вася!» от ЦПШ, драма Джима Джармуша «Патерсон» от A-One Films и французская комедийная драма «Не/смотря ни на что» от Вольги.

В десятке лидеров на этой неделе два российских фильма - «Гуляй, Вася!» от ЦПШ и «Притяжение» от WDSSPR. Стоит отметить, что фантастическая лента Федора Бондарчука все-таки преодолела отметку в 1 млрд. рублей (по состоянию на 21 февраля). Общее количество зрителей, посмотревших «Притяжение», превысило 3,7 миллиона человек. Лента стала первым рублевым миллиардером среди релизов 2017 года и седьмым российским фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ.

Дольше всех в числе лидеров держатся картина «Притяжение», идущая в прокате четыре недели, и анимационная лента «Балерина», сборы которой за тот же период составляют 207,6 млн. рублей.

Общие сборы за уикенд с 16 по 19 февраля 2017 года равняются 728,7 млн. рублей/12,6 млн. долларов, что ниже показателя прошлой недели (928,6 млн. рублей/16 млн. долларов), но выше кассы аналогичного периода прошлого года - 578,4 млн. рублей/7,6 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России вторую неделю был фантастический боевик «Дэдпул» от Фокса. Результаты минувшего уикенда оказались также выше показателя 8 уикенда 2015 года (707,4 млн. рублей / 11,1 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был шпионский экшн «Kingsman: Секретная служба» от Фокса.

Результаты уикенда с 16 по 19 февраля 2017 года:

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 21 февраля 2017 г. - 58 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.