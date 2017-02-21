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Итоги уикенда с 16 по 19 февраля 2017: «Великая стена» на страже кассы



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21.02.2017 20:12:00

По итогам уикенда с 16 по 19 февраля 2017 года на первом месте в таблице кассовых сборов отечественного проката - фантастический боевик «Великая стена» от UPI, с Мэттом Дэймоном в главной роли. По итогам проката минувших выходных на долю картины пришлось 33% сборов ТОП 10. 

На вторую позицию опустился лидер предыдущей недели - эротическая драма «На пятьдесят оттенков темнее» от UPI - продолжение ленты «Пятьдесят оттенков серого», главные роли в которой сыграли Дакота Джонсон и Джереми Дорнан

Третью строчку занимает фантастический боевик о борьбе человечества с зомби «Обитель зла: Последняя глава» от WDSSPR, актерский ансамбль которого в шестой раз возглавила Милла Йовович (неделей лента вышла в формате превью, а в широком прокате стартовала в минувший четверг - 16 февраля).

Десятка лидеров обновилась на четыре позиции. Помимо указанной выше картины «Великая стена», в ТОП-10 вошли еще три новинки проката - комедия Романа Каримова «Гуляй, Вася!» от ЦПШ, драма Джима Джармуша «Патерсон» от A-One Films и французская комедийная драма «Не/смотря ни на что» от Вольги.

В десятке лидеров на этой неделе два российских фильма - «Гуляй, Вася!» от ЦПШ и «Притяжение» от WDSSPR. Стоит отметить, что фантастическая лента Федора Бондарчука все-таки преодолела отметку в 1 млрд. рублей (по состоянию на 21 февраля). Общее количество зрителей, посмотревших «Притяжение», превысило 3,7 миллиона человек. Лента стала первым рублевым миллиардером среди релизов 2017 года и седьмым российским фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ.

Дольше всех в числе лидеров держатся картина «Притяжение», идущая в прокате четыре недели, и анимационная лента «Балерина», сборы которой за тот же период составляют 207,6 млн. рублей.

Общие сборы за уикенд с 16 по 19 февраля 2017 года равняются 728,7 млн. рублей/12,6 млн. долларов, что ниже показателя прошлой недели (928,6 млн. рублей/16 млн. долларов), но выше кассы аналогичного периода прошлого года - 578,4 млн. рублей/7,6 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России вторую неделю был фантастический боевик «Дэдпул» от Фокса. Результаты минувшего уикенда оказались также выше показателя 8 уикенда 2015 года (707,4 млн. рублей / 11,1 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был шпионский экшн «Kingsman: Секретная служба» от Фокса.

Результаты уикенда с 16 по 19 февраля 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Великая стена

16.02.2017 UPI
 1 1228 237'315'109 4'091'640 284'107'115
 4'898'399

2

На пятьдесят оттенков темнее

 09.02.2017
 UPI
 2 1348
 114'715'777 1'977'858 635'205'848
 10'951'825

3

Обитель зла: Последняя глава
 16.02.2017
 WDSSPR
 1 1170 104'954'828 1'809'566 242'781'907
 4'185'895

4

Гуляй, Вася!

16.02.2017
 ЦПШ 1 956 81'136'322 1'398'902 112'550'856
 1'940'532

5

Джон Уик 2
 09.02.2017
 ЦПШ
 2 1015 63'431'523
 1'093'647 276'559'356

4'768'265

6

Лего Фильм: Бэтмен
 09.02.2017
 Каро
 2 1203
 58'338'315
 1'005'833 202'616'933
 3'493'395

7

Притяжение
 26.01.2017
 WDSSPR
 4 800 38'818'019
 669'276 997'449'100
 17'197'398

8

Балерина
 26.01.2017
 Вольга
 4 353 14'620'727 252'082 207'640'521
 3'580'009

9

Патерсон 16.02.2017
 A-One Films 1 156 8'692'023
 149'862 9'715'774

167'513

10

Не/смотря ни на что 16.02.2017
 Вольга 1 230 6'724'637
 115'942 6'724'637
 115'942

ТОТАL

728'747'280

12'564'608

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 21 февраля 2017 г. - 58 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вест, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.



Автор: Фаина Фардо




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