Итоги уикенда с 15 по 18 июня 2017: «Тачки 3» обогнали всех

По итогам уикенда с 15 по 18 июня 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает анимационная лента «Тачки 3» от WDSSPR - продолжение популярной гоночной мульт-франшизы. На долю ленты приходится 43% суммарных сборов ТОП-10.
На вторую позицию опустился фантастический боевик «Мумия» от UPI, с Томом Крузом в главной роли.
На третьей строчке - пятая часть легендарной пиратской саги Disney «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» от WDSSPR.
ТОП-10 обновился на три позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Тачки 3», в него вошли комедия «Очень плохие девчонки», со Скарлетт Йоханссон в главной роли, от WDSSPR, и фантастика «Орбита 9» от Экспоненты.
В ТОП-10 вошел всего один российский фильм - драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получившая приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, от WDSSPR.
Дольше всех в числе лидеров держится картина «Меч короля Артура», собравшая за шесть недель 705,3 млн. рублей.
Общая касса за уикенд с 15 по 18 июня 2017 года составила 666,3 млн. рублей/11,5 млн. долларов, что ниже показателя предыдущего уикенда (741,1 млн. рублей/13 млн. долларов), но выше цифр за аналогичный период прошлого года (650,4 млн. рублей / 10,1 млн. долларов) с «В поисках Дори» от WDSSPR на первой строчке, но ниже результата 2015 года (805,2 млн. рублей / 15 млн. долларов), когда лидировала «Головоломка» от WDSSPR.
Результаты уикенда с 15 по 18 июня 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Тачки 3
|
15.06.2017
|
WDSSPR
|
1
|
1383
|
288’656'700
|
4’976’840
|
288’656'700
|
4’976’840
|
2
|
Мумия
|
08.06.2017
|
UPI
|
2
|
1493
|
165'307'287
|
2’850’126
|
629'894'745
|
10’860’254
|
3
|
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
|
25.05.2017
|
WDSSPR
|
4
|
1180
|
70'768'236
|
1’220’142
|
2'189'142'426
|
37’743’835
|
4
|
Очень плохие девчонки
|
15.06.2017
|
WDSSPR
|
1
|
876
|
59'897'342
|
1’032’713
|
59'897'342
|
1’032’713
|
5
|
Чудо-женщина
|
01.06.2017
|
Каро
|
3
|
777
|
29'708'436
|
512’214
|
452'153'523
|
7’795’750
|
6
|
Весь этот мир
|
15.06.2017
|
Каро
|
1
|
769
|
19'267'087
|
332’191
|
19'267'087
|
332’191
|
7
|
Спасатели Малибу
|
01.06.2017
|
ЦПШ
|
3
|
472
|
13'313'172
|
229’537
|
215'409'928
|
3’713’964
|
8
|
Нелюбовь
|
01.06.2017
|
WDSSPR
|
3
|
327
|
8'602'765
|
148’324
|
80'201'116
|
1’382’778
|
9
|
Меч короля Артура
|
11.05.2017
|
Каро
|
6
|
133
|
6'377'728
|
109’961
|
705'318'380
|
12’160’662
|
10
|
Орбита 9
|
15.06.2017
|
Экспонента
|
1
|
381
|
4'531'443
|
78’128
|
4'531'443
|
78’128
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
666'430'196
|
11’490’176
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 15 июня 2017 г. - 57 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.