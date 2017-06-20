Итоги уикенда с 15 по 18 июня 2017: «Тачки 3» обогнали всех

По итогам уикенда с 15 по 18 июня 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает анимационная лента «Тачки 3» от WDSSPR - продолжение популярной гоночной мульт-франшизы. На долю ленты приходится 43% суммарных сборов ТОП-10.

На вторую позицию опустился фантастический боевик «Мумия» от UPI, с Томом Крузом в главной роли.

На третьей строчке - пятая часть легендарной пиратской саги Disney «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» от WDSSPR.

ТОП-10 обновился на три позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Тачки 3», в него вошли комедия «Очень плохие девчонки», со Скарлетт Йоханссон в главной роли, от WDSSPR, и фантастика «Орбита 9» от Экспоненты.

В ТОП-10 вошел всего один российский фильм - драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получившая приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, от WDSSPR.

Дольше всех в числе лидеров держится картина «Меч короля Артура», собравшая за шесть недель 705,3 млн. рублей.

Общая касса за уикенд с 15 по 18 июня 2017 года составила 666,3 млн. рублей/11,5 млн. долларов, что ниже показателя предыдущего уикенда (741,1 млн. рублей/13 млн. долларов), но выше цифр за аналогичный период прошлого года (650,4 млн. рублей / 10,1 млн. долларов) с «В поисках Дори» от WDSSPR на первой строчке, но ниже результата 2015 года (805,2 млн. рублей / 15 млн. долларов), когда лидировала «Головоломка» от WDSSPR.

Результаты уикенда с 15 по 18 июня 2017 года:

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 15 июня 2017 г. - 57 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.