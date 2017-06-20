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Итоги уикенда с 15 по 18 июня 2017: «Тачки 3» обогнали всех



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20.06.2017 23:09:00

По итогам уикенда с 15 по 18 июня 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает анимационная лента «Тачки 3» от WDSSPR - продолжение популярной гоночной мульт-франшизы. На долю ленты приходится 43% суммарных сборов ТОП-10.

На вторую позицию опустился фантастический боевик «Мумия» от UPI, с Томом Крузом в главной роли. 

На третьей строчке - пятая часть легендарной пиратской саги Disney «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» от WDSSPR. 

ТОП-10 обновился на три позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Тачки 3», в него вошли комедия «Очень плохие девчонки», со Скарлетт Йоханссон в главной роли, от WDSSPR, и фантастика «Орбита 9» от Экспоненты.

В ТОП-10 вошел всего один российский фильм - драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получившая приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, от WDSSPR.

Дольше всех в числе лидеров держится картина «Меч короля Артура», собравшая за шесть недель 705,3 млн. рублей.

Общая касса за уикенд с 15 по 18 июня 2017 года составила 666,3 млн. рублей/11,5 млн. долларов, что ниже показателя предыдущего уикенда (741,1 млн. рублей/13 млн. долларов), но выше цифр за аналогичный период прошлого года (650,4 млн. рублей / 10,1 млн. долларов) с «В поисках Дори» от WDSSPR на первой строчке, но ниже результата 2015 года (805,2 млн. рублей / 15 млн. долларов), когда лидировала «Головоломка» от WDSSPR.

Результаты уикенда с 15 по 18 июня 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Тачки 3

15.06.2017 WDSSPR 1

1383

288’656'700

4’976’840

288’656'700

4’976’840

2

Мумия

 08.06.2017

UPI

2

1493

165'307'287

2’850’126

629'894'745

10’860’254

3

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

 25.05.2017 WDSSPR 4

1180

70'768'236

1’220’142

2'189'142'426 37’743’835

4

Очень плохие девчонки

15.06.2017

WDSSPR

1

876

59'897'342

1’032’713

59'897'342 1’032’713

5

Чудо-женщина

 01.06.2017 Каро

3

777

29'708'436

512’214 

452'153'523

7’795’750

6

Весь этот мир

15.06.2017

Каро

1

769

19'267'087

332’191

19'267'087

332’191

7

Спасатели Малибу

 01.06.2017

ЦПШ

3

472

13'313'172

229’537

215'409'928 3’713’964

8

Нелюбовь

 01.06.2017 WDSSPR 3

327

8'602'765

148’324

80'201'116

1’382’778

9

Меч короля Артура

11.05.2017
 Каро 6 133

6'377'728

109’961

705'318'380 12’160’662

10

Орбита 9 15.06.2017 Экспонента

1

381

4'531'443

78’128

4'531'443 78’128

ТОТАL

666'430'196

11’490’176


Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 15 июня 2017 г. - 57 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.



Автор: Фаина Фардо




Просмотров: 228   |      


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