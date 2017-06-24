Отчет Фонда кино за 24 неделю 2017 года: Посещаемость кинотеатров оставляет желать лучшего

Как показывает индустриальная статистика с 15 по 21 июня 2017 года (неделя №24), посещаемость российских кинотеатров продолжает снижаться четвертую неделю подряд, но при это остается выше показателей 11-24 мая. «Мумия» на второй неделе проката выступила хуже своей росписи – 22% сеансов и 20% посещаемости. Также хуже своей росписи прошли голливудские новинки «Очень плохие девчонки» (12% / 8%) и «Весь этот мир» (7% / 3%).

«Пираты Карибского моря» за четыре недели привлекли в кинотеатры 7,5 млн зрителей, которые принесли показчикам и прокатчику 2 млрд рублей. «Мумия» обошла «Меч короля Артура» (732 млн против 690 млн) и «Чудо-женщину» (450 млн). «Тачки 3» стартовали с 347 млн рублей за первую неделю, что выше показателей «В поисках Дори». «Нелюбовь» Андрея Звягинцева преодолела рубеж в 80 млн рублей (288 тыс. зрителей).

















Среди независимых релизов хорошие показатели вторую неделю у французской комедийной новинки «Жмот». Выход «Тачек 3» не помешал высоким наработкам мультфильмов «Трио в перьях» и «Никита Кожемяка».





В отчетном периоде средняя цена билета составила рекордно низкие 227 рублей (что обусловлено недорогими билетами на лидера проката – «Тачки 3»), наработка на сеанс и заполняемость залов снизились до 20 зрителей и 16% соответственно.





В будние дни заполняемость оказалась выше показателей прошлой недели благодаря «Тачкам 3».

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

«Тачки 3» заняли первое место по сборам не во всех семи лучших кинотеатрах страны в зависимости от количества залов, а лишь в пяти.













Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Тачки 3».

Лидером по заполняемости на «Тачках 3» стала сеть «Монитор».





По наработке на сеанс «Пираты Карибского моря» опережали «Мумию» во кинотеатрах с разным количеством залов, максимальная средняя разница была в кинотеатрах с 5-8 залами.













Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.