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Отчет Фонда кино за 24 неделю 2017 года: Посещаемость кинотеатров оставляет желать лучшего



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24.06.2017 09:21:00

Как показывает индустриальная статистика с 15 по 21 июня 2017 года (неделя №24), посещаемость российских кинотеатров продолжает снижаться четвертую неделю подряд, но при это остается выше показателей 11-24 мая. «Мумия» на второй неделе проката выступила хуже своей росписи – 22% сеансов и 20% посещаемости. Также хуже своей росписи прошли голливудские новинки «Очень плохие девчонки» (12% / 8%) и «Весь этот мир» (7% / 3%).

«Пираты Карибского моря» за четыре недели привлекли в кинотеатры 7,5 млн зрителей, которые принесли показчикам и прокатчику 2 млрд рублей. «Мумия» обошла «Меч короля Артура» (732 млн против 690 млн) и «Чудо-женщину» (450 млн). «Тачки 3» стартовали с 347 млн рублей за первую неделю, что выше показателей «В поисках Дори». «Нелюбовь» Андрея Звягинцева преодолела рубеж в 80 млн рублей (288 тыс. зрителей).

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 1

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 2

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 3

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 4

Среди независимых релизов хорошие показатели вторую неделю у французской комедийной новинки «Жмот». Выход «Тачек 3» не помешал высоким наработкам мультфильмов «Трио в перьях» и «Никита Кожемяка».

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 5

В отчетном периоде средняя цена билета составила рекордно низкие 227 рублей (что обусловлено недорогими билетами на лидера проката – «Тачки 3»), наработка на сеанс и заполняемость залов снизились до 20 зрителей и 16% соответственно.

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 6

В будние дни заполняемость оказалась выше показателей прошлой недели благодаря «Тачкам 3».

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

«Тачки 3» заняли первое место по сборам не во всех семи лучших кинотеатрах страны в зависимости от количества залов, а лишь в пяти.

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 7

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 8

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 9

Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Тачки 3».

Лидером по заполняемости на «Тачках 3» стала сеть «Монитор».

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 10

По наработке на сеанс «Пираты Карибского моря» опережали «Мумию» во кинотеатрах с разным количеством залов, максимальная средняя разница была в кинотеатрах с 5-8 залами.

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 11

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 12

Аналитический отчет Фонда кино. 24 неделя 2017 года. Таблица 13

Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.




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