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Итоги уикенда с 22 по 25 июня 2017: «Трансформеры» не оставили конкурентам шасов



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27.06.2017 19:53:00

По итогам уикенда с 22 по 25 июня 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь», с Марком Уолбергом и Энтони Хопкинсом в главных ролях, от ЦПШ. На долю ленты приходится 66% суммарных сборов ТОП-10.

На вторую позицию опустилась анимационная лента «Тачки 3» от WDSSPR - продолжение популярной гоночной мульт-франшизы. 

На третьей строчке - фантастический боевик «Мумия» от UPI, с Томом Крузом в главной роли. 

ТОП-10 обновился на две позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Трансформеры: Последний рыцарь», в него вошла драма Павла Чухрая «Холодное танго», от WDSSPR, открывавшая в этом году 28-й Открытый российский кинофестиваль Кинотавр.

В ТОП-10 вошли два российских фильма - драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получившая приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, от WDSSPR, и «Холодное танго» (прокатчиком обеих лент выступает WDSSPR).

Дольше всех в числе лидеров держится картина «Меч короля Артура», собравшая за семь недель 712,6 млн. рублей. Вторую неделю подряд она удерживает девятую строчку.

Общая касса за уикенд с 22 по 25 июня 2017 года составила 762,6 млн. рублей/12,9 млн. долларов, что выше как показателя предыдущего уикенда (666,3 млн. рублей/11,5 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (546,9 млн. рублей/8,4 млн. долларов) с «Днем независимости: Возрождение» от Фокса на первой строчке, а также выше результата 2015 года (592,3 млн. рублей/10,6 млн. долларов), когда вторую неделю подряд лидировала «Головоломка» от WDSSPR.

Результаты уикенда с 22 по 25 июня 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Трансформеры: Последний рыцарь

22.06.2017 ЦПШ 1

1456

507'034'642

8'593'808

507'034'642

8'593'808

2

Тачки 3

 15.06.2017

WDSSPR

2

1383

112'598'101

1'908'442

502'577'802
 8'518'268

3

Мумия
 08.06.2017
 UPI
 3

1256

54'628'825

925'912

884'750'979

14'995'779

4

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

25.05.2017

WDSSPR

5

478

26'989'493

457'449

2'249'027'272
 38'119'106

5

Очень плохие девчонки

 15.06.2017
 WDSSPR

2

876

26'762'260

453'598

112'570'924

1'907'982

6

Холодное танго

22.06.2017

WDSSPR

1

475

10'452'442

177'160

10'452'442

177'160

7

Чудо-женщина

 01.06.2017

Каро

4

436

8'405'933

142'473

472'899'584
 8'015'247

8

Весь этот мир

 15.06.2017
 Каро
 2

746

7'442'065

126'137

36'976'240

626'716

9

Меч короля Артура

11.05.2017
 Каро 7 99

4'694'034

79'560

712'605'933
 12'078'067

10

Нелюбовь
 01.06.2017

WDSSPR

4

108

3'626'388

61'464

88'086'983
 1'493'000

ТОТАL

762'634'183

12’926’003


Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 27 июня 2017 г. - 59 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.



Автор: Фаина Фардо




Просмотров: 108   |      


Фильм: «Весь этот мир»  Фильм: «Меч короля Артура»  Фильм: «Мумия»  Фильм: «Нелюбовь»  Фильм: «Очень плохие девчонки»  Фильм: «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»  Фильм: «Тачки 3»  Фильм: «Трансформеры: Последний рыцарь»  Фильм: «Холодное танго»  Фильм: «Чудо-женщина»  

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