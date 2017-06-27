Итоги уикенда с 22 по 25 июня 2017: «Трансформеры» не оставили конкурентам шасов

По итогам уикенда с 22 по 25 июня 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь», с Марком Уолбергом и Энтони Хопкинсом в главных ролях, от ЦПШ. На долю ленты приходится 66% суммарных сборов ТОП-10.

На вторую позицию опустилась анимационная лента «Тачки 3» от WDSSPR - продолжение популярной гоночной мульт-франшизы.

На третьей строчке - фантастический боевик «Мумия» от UPI, с Томом Крузом в главной роли.

ТОП-10 обновился на две позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Трансформеры: Последний рыцарь», в него вошла драма Павла Чухрая «Холодное танго», от WDSSPR, открывавшая в этом году 28-й Открытый российский кинофестиваль Кинотавр.

В ТОП-10 вошли два российских фильма - драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получившая приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, от WDSSPR, и «Холодное танго» (прокатчиком обеих лент выступает WDSSPR).

Дольше всех в числе лидеров держится картина «Меч короля Артура», собравшая за семь недель 712,6 млн. рублей. Вторую неделю подряд она удерживает девятую строчку.

Общая касса за уикенд с 22 по 25 июня 2017 года составила 762,6 млн. рублей/12,9 млн. долларов, что выше как показателя предыдущего уикенда (666,3 млн. рублей/11,5 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (546,9 млн. рублей/8,4 млн. долларов) с «Днем независимости: Возрождение» от Фокса на первой строчке, а также выше результата 2015 года (592,3 млн. рублей/10,6 млн. долларов), когда вторую неделю подряд лидировала «Головоломка» от WDSSPR.

Результаты уикенда с 22 по 25 июня 2017 года:

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 27 июня 2017 г. - 59 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.