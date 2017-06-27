Итоги уикенда с 22 по 25 июня 2017: «Трансформеры» не оставили конкурентам шасов

По итогам уикенда с 22 по 25 июня 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь», с Марком Уолбергом и Энтони Хопкинсом в главных ролях, от ЦПШ. На долю ленты приходится 66% суммарных сборов ТОП-10.
На вторую позицию опустилась анимационная лента «Тачки 3» от WDSSPR - продолжение популярной гоночной мульт-франшизы.
На третьей строчке - фантастический боевик «Мумия» от UPI, с Томом Крузом в главной роли.
ТОП-10 обновился на две позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Трансформеры: Последний рыцарь», в него вошла драма Павла Чухрая «Холодное танго», от WDSSPR, открывавшая в этом году 28-й Открытый российский кинофестиваль Кинотавр.
В ТОП-10 вошли два российских фильма - драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получившая приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, от WDSSPR, и «Холодное танго» (прокатчиком обеих лент выступает WDSSPR).
Дольше всех в числе лидеров держится картина «Меч короля Артура», собравшая за семь недель 712,6 млн. рублей. Вторую неделю подряд она удерживает девятую строчку.
Общая касса за уикенд с 22 по 25 июня 2017 года составила 762,6 млн. рублей/12,9 млн. долларов, что выше как показателя предыдущего уикенда (666,3 млн. рублей/11,5 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (546,9 млн. рублей/8,4 млн. долларов) с «Днем независимости: Возрождение» от Фокса на первой строчке, а также выше результата 2015 года (592,3 млн. рублей/10,6 млн. долларов), когда вторую неделю подряд лидировала «Головоломка» от WDSSPR.
Результаты уикенда с 22 по 25 июня 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Трансформеры: Последний рыцарь
|
22.06.2017
|
ЦПШ
|
1
|
1456
|
507'034'642
|
8'593'808
|
507'034'642
|
8'593'808
|
2
|
Тачки 3
|
15.06.2017
|
WDSSPR
|
2
|
1383
|
112'598'101
|
1'908'442
|
502'577'802
|
8'518'268
|
3
|
Мумия
|
08.06.2017
|
UPI
|
3
|
1256
|
54'628'825
|
925'912
|
884'750'979
|
14'995'779
|
4
|
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
|
25.05.2017
|
WDSSPR
|
5
|
478
|
26'989'493
|
457'449
|
2'249'027'272
|
38'119'106
|
5
|
Очень плохие девчонки
|
15.06.2017
|
WDSSPR
|
2
|
876
|
26'762'260
|
453'598
|
112'570'924
|
1'907'982
|
6
|
Холодное танго
|
22.06.2017
|
WDSSPR
|
1
|
475
|
10'452'442
|
177'160
|
10'452'442
|
177'160
|
7
|
Чудо-женщина
|
01.06.2017
|
Каро
|
4
|
436
|
8'405'933
|
142'473
|
472'899'584
|
8'015'247
|
8
|
Весь этот мир
|
15.06.2017
|
Каро
|
2
|
746
|
7'442'065
|
126'137
|
36'976'240
|
626'716
|
9
|
Меч короля Артура
|
11.05.2017
|
Каро
|
7
|
99
|
4'694'034
|
79'560
|
712'605'933
|
12'078'067
|
10
|
Нелюбовь
|
01.06.2017
|
WDSSPR
|
4
|
108
|
3'626'388
|
61'464
|
88'086'983
|
1'493'000
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
762'634'183
|
12’926’003
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 27 июня 2017 г. - 59 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.