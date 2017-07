Сборы в США и Канаде за уикенд с 30 июня по 2 июля 2017 года: Третий «Гадкий Я» на драйве

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 30 июня по 2 июля 2017 года стала анимационная лента «Гадкий Я 3» / «Despicable Me 3», дебютировавшая на 4,529 площадках с результатом $75,410,275, бюджет - $80 млн.

На второй позиции – криминальный экшн «Малыш на драйве» / «Baby Driver», в свой дебютный уикенд собравший $21,000,000 (с учетом превью-показов - $30,029,105), бюджет - $34 млн.

На третьей строчке расположился фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь» / «Transformers: The Last Knight», в свой второй прокатный уикенд заработавший $17,000,000, общая касса - $102,103,351, бюджет - $217 млн.

На четвертом месте – экшн «Чудо-женщина» / «Wonder Woman», за пять недель проката собравший $346,644,475, из них $16,100,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $149 млн.

Пятую строчку занимает анимационный фильм «Тачки 3» / «Cars 3», в свой третий прокатный уикенд собравший $9,524,000, общая касса - $120,714,099.

На шестой позиции – комедия «Дом» / «The House», дебютировавшая с результатом $9,000,000.

На седьмом месте – триллер «Синяя бездна» / «47 Meters Down», в свой третий прокатный уикенд заработавший $4,682,000, общая касса - $32,591,454.

Восьмую строчку занимает картина Софии Копполы «Роковое искушение» / «The Beguiled», за первый уикенд широкого проката собравшая $3,259,740, общая касса за две недели проката - $3,579,188.

На девятой позиции – перезапущенная франшиза «Мумия», за четыре недели проката заработавшая $74,502,100, из них $2,785,260 – касса минувшего уикенда, бюджет - $125 млн.

Замыкает десятку приключенческий экшн «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» / «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», в свой шестой прокатный уикенд собравший $2,411,000, общая касса - $165,466,587, бюджет - $230 млн.

* - здесь и далее - указаны эстимейты студий на уикенд.