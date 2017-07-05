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Касса отечественного кинопроката: Итоги первого полугодия 2017 года



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05.07.2017 12:08:00

4 июля 2017 года Фонд кино обнародовал итоги российского кинопроката по итогам первого полугодия 2017 года. Как отмечается в сообщении, совокупный бокс-офис национального кинопрокатного рынка увеличился на 14% и составил 29,4 млрд. рублей. В кинотеатрах страны было продано 115,3 млн. билетов, что на 15% выше показателей первых шести месяцев прошлого года.

Сборы отечественного кино

За первые шесть месяцев года совокупные кассовые сборы российских фильмов превысили 6,5 млрд. рублей (совокупные сборы российского кино в 2016 году составили 8,6 млрд. рублей, что на данный момент является самым высоким показателем в современной российской истории).

Российское кино опередило иностранный контент по темпам прироста зрителей и кассовых сборов. Отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрело на 4.3 млн. зрителей больше, чем за аналогичный период 2016 года, продемонстрировав тем самым 19% прирост, что практически в 1,5 раза выше соответствующего показателя прироста иностранного кино (13,7%).

По совокупным сборам превосходство темпов роста российского кино не так ощутимо, но все же позволяет говорить об опережении среднерыночных показателей – 16% у российского кино против 13,3% у иностранного кинотеатрального контента.

Количество сеансов

Вместе с тем, рост рынка произошел на фоне увеличения количества сеансов. Однако здесь наблюдается обратная динамика – сеансов зарубежного кино в первые шесть месяцев текущего года по сравнению с первым полугодием прошлого состоялось больше на 12,5%, а российского кино только на 9,8%.

Средние сборы отечественного фильма в первом полугодии возросли на 20% и составили 51,6 млн. рублей, в то время как для иностранного проекта этот показатель составил 92,3 млн. рублей, что на 7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Самые популярные отечественные картины

Доля российского кино в кинотеатрах страны оказалась выше показателей первого полугодия ушедшего Года российского кино (22,4% по зрителям и 21,8% по сборам) и составила - 23,2% по зрителям и 22,2% по сборам.

С 1 января по 30 июня в число 20 картин, привлекших наибольшую зрительскую аудиторию, вошли 4 российские ленты: «Викинг» (3 место), «Притяжение» (6 место), «Три богатыря и Морской Царь» (9 место) и «Время первых» (16 место).




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