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Сборы в США и Канаде за уикенд с 7 по 9 июля 2017 года: «Человек-паук» вернулся домой с триумфом



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10.07.2017 11:29:00

Лидером проката в США и Канаде за уикенд с 7 по 9 июля 2017 года стал фильм «Человек-паук: Возвращение домой»/«Spider-Man: Homecoming» — 16-й фильм марвеловской франшизы и новый перезапуск фильмов о Питере Паркере с Томом Холландом в главной роли заработал в прокате $117,015,000*, стартовав на 4,348 площадках. 

На второе место отошел триумфатор прошлых выходных — анимационный фильм «Гадкий Я 3»/«Despicable Me 3», общая касса которого выросла до $149,189,535 (второй уикенд — $33,998,875).

Соответственно, на третью строчку опустился криминальный экшн Эдгара Райта «Малыш на драйве»/«Baby Driver», который в свой второй практный уикенд собрал $12,750,000, а общие сборы составили $56,883,072.

Уже 6 недель в лидерах держится супергеройский блокбастер «Чудо-женщина»/«Wonder Woman», заработавший в минувшие выходные $10,135,000 и занявший четвертую позицию. Общий бокс-офис вырос до $368,786,191.

На пятой строчке расположился фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь»/«Transformers: The Last Knight». Выручка уикенда — $6,300,000, а общие сборы — $118,916,760.

Ровно на позицию опустился анимационный фильм «Тачки 3»/«Cars 3», который на четвертой неделе собрал $5,636,000, а общий бокс-офис составил $133,733,412.

На седьмую строчку отошла комедия «Дом»/«The House», выручившая $4,815,000 на второй неделе. Общие сборы — $18,630,678.

На восьмую позицию с двенадцатой поднялся фестивальный хит «Любовь — болезнь»/«The Big sick». Романтическая комедия заработала на третьем уикенде $3,650,000 (более половины общей кассы — $6,920,323).

Девятое место досталось триллеру «Синяя бездна»/«47 Meters Down», который на четвертом уикенде добавил  $2,844,000 к бокс-офису ($38,537,647 суммарно).

Замыкает десятку лидеров картина Софии Копполы «Роковое искушение»/«The Beguiled», на третий уикенд собравшая $2,086,225. Бокс-офис составил $7,435,559.

* - здесь и далее - указаны эстимейты студий на уикенд.




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Фильм: «Гадкий Я 3»  Фильм: «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»  Фильм: «Роковое искушение»  Фильм: «Синяя бездна»  Фильм: «Тачки 3»  Фильм: «Трансформеры: Последний рыцарь»  Фильм: «Человек-Паук: возвращение домой»  Фильм: «Чудо-женщина»  

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