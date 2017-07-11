    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Релизы фильмов
Премьеры фильмов
Кассовые сборы
Рецензии
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото

Итоги уикенда с 6 по 9 июля 2017: Весь бокс-офис в паутине



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

11.07.2017 20:18:00

По итогам уикенда с 6 по 9 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает шестой фильм паучьей франшизы - «Человек-Паук: возвращение домой» от  WDSSPR с  Томом ХолландомРобертом Дауни мл. и Майклом Китоном в главных ролях. Это третий перезапуск истории супергероя в большом кино.

По итогам успешного первого уикенда приключенческий экшн «Человек-Паук: возвращение домой» режиссера Джон Уоттса показал лучший стартовый результат для фильмов вселенной Человека-паука. За первые четыре дня картина заработала более 470 миллионов рублей и заняла первую строчку бокс-офиса кинопроката России и стран СНГ.

На вторую позицию опустилась лидировавшая на прошлой неделе анимационная лента Гадкий Я 3» от UPI. 

На третьей строчке - фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь», с Марком Уолбергом и Энтони Хопкинсом в главных ролях, от ЦПШ. 

На долю тройки лидеров приходится 90% суммарных сборов ТОП-10.

Десятка лидеров обновилась на три позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Человек-Паук: возвращение домой», в нее вошли российский анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» (Каропрокат) и триллер «Эксперимент «Офис»» (Экспонента).

В ТОП-10 на этой неделе всего одна российская картина – исторический анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» от Каропроката, выпущенный ко Дню семьи, любви и верности.

Дольше всех в числе лидеров держится фантастический экшен «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», собравший за семь недель 2,3 миллиарда рублей, что позволило ему занять второе место в рейтинге самых кассовых игровых и анимационных лент, когда-либо выходивших в широкий прокат в России. Напоминаем, что ранее второе место принадлежало анимационному проекту Disney «Зверополис», сборы которого на территории России составляют 2,082 миллиарда рублей (при этом картина по-прежнему является самым кассовым анимационным фильмом за всю историю проката в России). Первое место по этому показателю удерживает «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Общая касса за уикенд с 6 по 9 июля 2017 года составила 858’138’747 млн. рублей/14’231/156 млн. долларов, что выше как показателя предыдущего уикенда (815'141'321 млн. рублей/13’815’954 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (522 млн. рублей/8,1 млн. долларов) с «Тарзаном. Легендой» от Каро на первой строчке, но ниже результата 2015 года (868,9 млн. рублей/15,4 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был фильм «Терминатор: Генезис» от ЦПШ. Результаты минувшего уикенда при этом выше показателя 27 уикенда 2014 года (476 млн. рублей / 13,7 млн. долларов), с лидером кинопроката вторую неделю подряд - фантастическим экшеном «Трансформеры: Эпоха Истребления» от ЦПШ.

Результаты уикенда с 6 по 9 июля 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Человек-паук: Возвращение домой

06.07.2017

WDSSPR

1

1373

469'787'432

7’790’836

469'787'432

7’790’836

2

Гадкий Я 3

29.06.2017

UPI

2

1525

253'806'968

4’209’070

1’019’376’707

16’905’086

3

Трансформеры: Последний рыцарь 

22.06.2017

ЦПШ

3

1393

44'975'967

745’870

897'617'604

14’885’864

4

Сказ о Петре и Февронии

06.07.2017

КАРО

1

1029

22’950’152

380’600

22’950’152

380’600

5

Эксперимент «Офис»

06.07.2017

Экспонента

1

367

13’761'876

228’223

13’761'876

228’223

6

Тачки 3

15.06.2017

WDSSPR

4

773

12’771’368

211’797

602'086'657

9’984’853

7

Мумия

08.06.2017

UPI

5

285

11'047'758

183’213

960’739'596

15’932’663

8

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

25.05.2017

WDSSPR

7

242

10’602’412

175’827

2'296'167'421

38’079’061

9

2:22

29.06.2017

Парадиз

2

437

9'713'069

161’079

34’890’662

578’618

10

Синяя бездна

29.06.2017

Вольга

2

561

8'721'745

144’639

39'558'208

656’023

 

ТОТАL

 

 

 

 

858’138’747

14’231’156

 

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 11 июля 2017 г. - 60,3 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.




Просмотров: 226   |      


Фильм: «2:22»  Фильм: «Гадкий Я 2»  Фильм: «Мумия»  Фильм: «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»  Фильм: «Синяя бездна»  Фильм: «Сказ о Петре и Февронии»  Фильм: «Тачки 3»  Фильм: «Трансформеры: Последний рыцарь»  Фильм: «Человек-Паук: возвращение домой»  

Все новости о фильмах

10.07.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 7 по 9 июля 2017 года: «Человек-паук» вернулся домой с триумфом
04.07.2017Итоги уикенда с 29 июня по 2 июля 2017: «Гадкие» миньоны побили трансформеров
03.07.2017Семейство арахнидов: В прокат выходит «Человек-паук: Возвращение домой»
03.07.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 30 июня по 2 июля 2017 года: Третий «Гадкий Я» на драйве
27.06.2017Итоги уикенда с 22 по 25 июня 2017: «Трансформеры» не оставили конкурентам шасов
26.06.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 23 по 25 июня 2017 года: Пятые «Трансформеры» атаковали кинотеатры
21.06.2017Удар автопробегом: В прокате «Трансформеры: Последний рыцарь»
20.06.2017Итоги уикенда с 15 по 18 июня 2017: «Тачки 3» обогнали всех
19.06.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 16 по 18 июня 2017 года: «Тачки 3» угнали кассу у конкурентов
15.06.2017Итоги уикенда с 8 по 11 июня 2017: «Пираты Карибского моря 5» уступили «Мумии»

Все статьи по теме кинобизнес

12.07.2017Художник-декоратор «Звездных войн» возглавил жюри ростовского фестиваля BRIDGE of ARTS
12.07.2017Марат Ганиев: «Я уверен, что в будущем российская анимация будет прирастать регионами»
11.07.2017Сарик Андреасян запускает ангоязычный проект «Роботы»
10.07.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 7 по 9 июля 2017 года: «Человек-паук» вернулся домой с триумфом
07.07.2017Ждун снимется в анимационном сериале и заведет видеоблог

  Кассовые сборы
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006