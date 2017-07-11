Итоги уикенда с 6 по 9 июля 2017: Весь бокс-офис в паутине

По итогам уикенда с 6 по 9 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает шестой фильм паучьей франшизы - «Человек-Паук: возвращение домой» от WDSSPR с Томом Холландом, Робертом Дауни мл. и Майклом Китоном в главных ролях. Это третий перезапуск истории супергероя в большом кино.

По итогам успешного первого уикенда приключенческий экшн «Человек-Паук: возвращение домой» режиссера Джон Уоттса показал лучший стартовый результат для фильмов вселенной Человека-паука. За первые четыре дня картина заработала более 470 миллионов рублей и заняла первую строчку бокс-офиса кинопроката России и стран СНГ.

На вторую позицию опустилась лидировавшая на прошлой неделе анимационная лента Гадкий Я 3» от UPI.

На третьей строчке - фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь», с Марком Уолбергом и Энтони Хопкинсом в главных ролях, от ЦПШ.

На долю тройки лидеров приходится 90% суммарных сборов ТОП-10.

Десятка лидеров обновилась на три позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Человек-Паук: возвращение домой», в нее вошли российский анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» (Каропрокат) и триллер «Эксперимент «Офис»» (Экспонента).

В ТОП-10 на этой неделе всего одна российская картина – исторический анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» от Каропроката, выпущенный ко Дню семьи, любви и верности.

Дольше всех в числе лидеров держится фантастический экшен «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», собравший за семь недель 2,3 миллиарда рублей, что позволило ему занять второе место в рейтинге самых кассовых игровых и анимационных лент, когда-либо выходивших в широкий прокат в России. Напоминаем, что ранее второе место принадлежало анимационному проекту Disney «Зверополис», сборы которого на территории России составляют 2,082 миллиарда рублей (при этом картина по-прежнему является самым кассовым анимационным фильмом за всю историю проката в России). Первое место по этому показателю удерживает «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Общая касса за уикенд с 6 по 9 июля 2017 года составила 858’138’747 млн. рублей/14’231/156 млн. долларов, что выше как показателя предыдущего уикенда (815'141'321 млн. рублей/13’815’954 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (522 млн. рублей/8,1 млн. долларов) с «Тарзаном. Легендой» от Каро на первой строчке, но ниже результата 2015 года (868,9 млн. рублей/15,4 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был фильм «Терминатор: Генезис» от ЦПШ. Результаты минувшего уикенда при этом выше показателя 27 уикенда 2014 года (476 млн. рублей / 13,7 млн. долларов), с лидером кинопроката вторую неделю подряд - фантастическим экшеном «Трансформеры: Эпоха Истребления» от ЦПШ.

Результаты уикенда с 6 по 9 июля 2017 года:

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.