Итоги уикенда с 6 по 9 июля 2017: Весь бокс-офис в паутине

По итогам уикенда с 6 по 9 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает шестой фильм паучьей франшизы - «Человек-Паук: возвращение домой» от WDSSPR
с Томом Холландом, Робертом Дауни мл. и Майклом Китоном в главных ролях. Это третий перезапуск истории супергероя в большом кино.
По итогам успешного первого уикенда приключенческий экшн «Человек-Паук: возвращение домой» режиссера Джон Уоттса показал лучший стартовый результат для фильмов вселенной Человека-паука. За первые четыре дня картина заработала более 470 миллионов рублей и заняла первую строчку бокс-офиса кинопроката России и стран СНГ.
На вторую позицию опустилась лидировавшая на прошлой неделе анимационная лента Гадкий Я 3» от UPI.
На третьей строчке - фантастический экшн «Трансформеры: Последний рыцарь», с Марком Уолбергом и Энтони Хопкинсом в главных ролях, от ЦПШ.
На долю тройки лидеров приходится 90% суммарных сборов ТОП-10.
Десятка лидеров обновилась на три позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Человек-Паук: возвращение домой», в нее вошли российский анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» (Каропрокат) и триллер «Эксперимент «Офис»» (Экспонента).
В ТОП-10 на этой неделе всего одна российская картина – исторический анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» от Каропроката, выпущенный ко Дню семьи, любви и верности.
Дольше всех в числе лидеров держится фантастический экшен «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», собравший за семь недель 2,3 миллиарда рублей, что позволило ему занять второе место в рейтинге самых кассовых игровых и анимационных лент, когда-либо выходивших в широкий прокат в России. Напоминаем, что ранее второе место принадлежало анимационному проекту Disney «Зверополис», сборы которого на территории России составляют 2,082 миллиарда рублей (при этом картина по-прежнему является самым кассовым анимационным фильмом за всю историю проката в России). Первое место по этому показателю удерживает «Аватар» Джеймса Кэмерона.
Общая касса за уикенд с 6 по 9 июля 2017 года составила 858’138’747 млн. рублей/14’231/156 млн. долларов, что выше как показателя предыдущего уикенда (815'141'321 млн. рублей/13’815’954 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (522 млн. рублей/8,1 млн. долларов) с «Тарзаном. Легендой» от Каро на первой строчке, но ниже результата 2015 года (868,9 млн. рублей/15,4 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был фильм «Терминатор: Генезис» от ЦПШ. Результаты минувшего уикенда при этом выше показателя 27 уикенда 2014 года (476 млн. рублей / 13,7 млн. долларов), с лидером кинопроката вторую неделю подряд - фантастическим экшеном «Трансформеры: Эпоха Истребления» от ЦПШ.
Результаты уикенда с 6 по 9 июля 2017 года:
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 11 июля 2017 г. - 60,3 руб/доллар.
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Человек-паук: Возвращение домой
|
06.07.2017
|
WDSSPR
|
1
|
1373
|
469'787'432
|
7’790’836
|
469'787'432
|
7’790’836
|
2
|
Гадкий Я 3
|
29.06.2017
|
UPI
|
2
|
1525
|
253'806'968
|
4’209’070
|
1’019’376’707
|
16’905’086
|
3
|
Трансформеры: Последний рыцарь
|
22.06.2017
|
ЦПШ
|
3
|
1393
|
44'975'967
|
745’870
|
897'617'604
|
14’885’864
|
4
|
Сказ о Петре и Февронии
|
06.07.2017
|
КАРО
|
1
|
1029
|
22’950’152
|
380’600
|
22’950’152
|
380’600
|
5
|
Эксперимент «Офис»
|
06.07.2017
|
Экспонента
|
1
|
367
|
13’761'876
|
228’223
|
13’761'876
|
228’223
|
6
|
Тачки 3
|
15.06.2017
|
WDSSPR
|
4
|
773
|
12’771’368
|
211’797
|
602'086'657
|
9’984’853
|
7
|
Мумия
|
08.06.2017
|
UPI
|
5
|
285
|
11'047'758
|
183’213
|
960’739'596
|
15’932’663
|
8
|
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
|
25.05.2017
|
WDSSPR
|
7
|
242
|
10’602’412
|
175’827
|
2'296'167'421
|
38’079’061
|
9
|
2:22
|
29.06.2017
|
Парадиз
|
2
|
437
|
9'713'069
|
161’079
|
34’890’662
|
578’618
|
10
|
Синяя бездна
|
29.06.2017
|
Вольга
|
2
|
561
|
8'721'745
|
144’639
|
39'558'208
|
656’023
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
858’138’747
|
14’231’156
|
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.