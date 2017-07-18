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Итоги уикенда с 13 по 16 июля 2017: Обезьяны VS Паука



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18.07.2017 20:18:00

По итогам уикенда с 13 по 16 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает  заключительная третья часть перезапущенной франшизы «Планета обезьян» - фантастический экшен «Планета обезьян: Война» от Фокса.

На вторую строчку опустился лидер прошлой недели - шестой фильм паучьей серии - «Человек-Паук: возвращение домой» от  WDSSPR с  Томом ХолландомРобертом Дауни мл. и Майклом Китоном в главных ролях. Это третий перезапуск истории супергероя в большом кино.

На третьей позиции оказалась анимационная лента Гадкий Я 3» от UPI. 

На долю тройки лидеров приходится 91,8% суммарных сборов ТОП-10.

Десятка лидеров обновилась на четыре позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Планета обезьян: Война», в нее вошли драматический триллер «Черная вода» (ЦПШ), криминальная комедия «Блокбастер» (Вольга) и криминальная драма «Выстрел в пустоту» (Парадиз).

В ТОП-10 на этой неделе три! российские картины на 5, 6 и 7 местах – исторический анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» от Каропроката вторую неделю подряд, а также новички «Черная вода» Романа Каримова и «ничейный» «Блокбастер».

Дольше всех в числе лидеров держится фантастический экшен «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», собравший за 8 недель 2,3 миллиарда рублей, что позволило ему занять второе место в рейтинге самых кассовых игровых и анимационных лент, когда-либо выходивших в широкий прокат в России. Напоминаем, что ранее второе место принадлежало анимационному проекту Disney «Зверополис», сборы которого на территории России составляют 2,082 миллиарда рублей (при этом картина по-прежнему является самым кассовым анимационным фильмом за всю историю проката в России). Первое место по этому показателю удерживает «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Общая касса за уикенд с 13 по 16 июля 2017 года составила 619’805’571 млн. рублей/10’492’730 млн. долларов, что ниже показателя предыдущего уикенда (858’138’747 млн. рублей/14’231/156 млн. долларов), но выше цифр за аналогичный период прошлого года (552,9 млн. рублей / 8,6 млн. долларов) с «Тарзаном. Легендой» от Каро на первой строчке вторую неделю подряд, Результат проката ТОП 10 минувшего уикенда ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (1 млрд. 209 млн. рублей / 21,4 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России была анимационная лента «Миньоны» от UPI, при этом выше показателя 28 уикенда 2014 года (434 млн. рублей / 12,7 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России третью неделю подряд был фантастический экшн «Трансформеры: Эпоха Истребления» от ЦПШ.

Результаты уикенда с 13 по 16 июля 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Планета обезьян: Война

13.07.2017

FOX

1

1318

301’824'400

5’109’605

301’824'400

5’109’605

2

Человек-паук: Возвращение домой

06.07.2017

WDSSPR

2

1373

149’274’593

2’527’079

775'681’777

13’131’568

3

Гадкий Я 3

29.06.2017

UPI

3

1229

117’833’341

1’994’808

1’242’295’103

21’030’897

4

Трансформеры: Последний рыцарь

 

22.06.2017

ЦПШ

4

1558

12’350’610

209’084

931’045’678

15’761’734

5

Сказ о Петре и Февронии

06.07.2017

КАРО

2

1038

9’264’024

156’831

40’843’111

691’435

6

Черная вода

13.07.2017

ЦПШ

1

755

8‘590’659

145’431

8’590’659

145’431

7

Блокбастер

13.07.2017

Вольга

1

370

5’860’917

99’220

5’860’917

99’220

8

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

25.05.2017

WDSSPR

8

173

5’404’659

91’456

2’306’219’727

39’042’148

9

Выстрел в пустоту

13.07.2017

Парадиз

1

257

5’192’196

87’900

5’192’196

87’900

10

Эксперимент «Офис»

06.07.2017

Экспонента

2

306

4’210’172

71’274

24’499’964

414’761

 

ТОТАL

 

 

 

 

619’805’571

10’492’730

 

 


Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 18 июля 2017 г. - 59,07 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.




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Фильм: «Блокбастер»  Фильм: «Выстрел в пустоту»  Фильм: «Гадкий Я 2»  Фильм: «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»  Фильм: «Планета обезьян: Война»  Фильм: «Сказ о Петре и Февронии»  Фильм: «Тачки 3»  Фильм: «Трансформеры: Последний рыцарь»  Фильм: «Человек-Паук: возвращение домой»  

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