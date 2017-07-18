Итоги уикенда с 13 по 16 июля 2017: Обезьяны VS Паука

По итогам уикенда с 13 по 16 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает заключительная третья часть перезапущенной франшизы «Планета обезьян» - фантастический экшен «Планета обезьян: Война» от Фокса.

На вторую строчку опустился лидер прошлой недели - шестой фильм паучьей серии - «Человек-Паук: возвращение домой» от WDSSPR с Томом Холландом, Робертом Дауни мл. и Майклом Китоном в главных ролях. Это третий перезапуск истории супергероя в большом кино.

На третьей позиции оказалась анимационная лента Гадкий Я 3» от UPI.

На долю тройки лидеров приходится 91,8% суммарных сборов ТОП-10.

Десятка лидеров обновилась на четыре позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Планета обезьян: Война», в нее вошли драматический триллер «Черная вода» (ЦПШ), криминальная комедия «Блокбастер» (Вольга) и криминальная драма «Выстрел в пустоту» (Парадиз).

В ТОП-10 на этой неделе три! российские картины на 5, 6 и 7 местах – исторический анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» от Каропроката вторую неделю подряд, а также новички «Черная вода» Романа Каримова и «ничейный» «Блокбастер».

Дольше всех в числе лидеров держится фантастический экшен «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», собравший за 8 недель 2,3 миллиарда рублей, что позволило ему занять второе место в рейтинге самых кассовых игровых и анимационных лент, когда-либо выходивших в широкий прокат в России. Напоминаем, что ранее второе место принадлежало анимационному проекту Disney «Зверополис», сборы которого на территории России составляют 2,082 миллиарда рублей (при этом картина по-прежнему является самым кассовым анимационным фильмом за всю историю проката в России). Первое место по этому показателю удерживает «Аватар» Джеймса Кэмерона.

Общая касса за уикенд с 13 по 16 июля 2017 года составила 619’805’571 млн. рублей/10’492’730 млн. долларов, что ниже показателя предыдущего уикенда (858’138’747 млн. рублей/14’231/156 млн. долларов), но выше цифр за аналогичный период прошлого года (552,9 млн. рублей / 8,6 млн. долларов) с «Тарзаном. Легендой» от Каро на первой строчке вторую неделю подряд, Результат проката ТОП 10 минувшего уикенда ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (1 млрд. 209 млн. рублей / 21,4 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России была анимационная лента «Миньоны» от UPI, при этом выше показателя 28 уикенда 2014 года (434 млн. рублей / 12,7 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России третью неделю подряд был фантастический экшн «Трансформеры: Эпоха Истребления» от ЦПШ.

Результаты уикенда с 13 по 16 июля 2017 года:

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.