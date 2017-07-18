Итоги уикенда с 13 по 16 июля 2017: Обезьяны VS Паука

По итогам уикенда с 13 по 16 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает заключительная третья часть перезапущенной франшизы «Планета обезьян» - фантастический экшен «Планета обезьян: Война» от Фокса.
На вторую строчку опустился лидер прошлой недели - шестой фильм паучьей серии - «Человек-Паук: возвращение домой» от WDSSPR с Томом Холландом, Робертом Дауни мл. и Майклом Китоном в главных ролях. Это третий перезапуск истории супергероя в большом кино.
На третьей позиции оказалась анимационная лента Гадкий Я 3» от UPI.
На долю тройки лидеров приходится 91,8% суммарных сборов ТОП-10.
Десятка лидеров обновилась на четыре позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Планета обезьян: Война», в нее вошли драматический триллер «Черная вода» (ЦПШ), криминальная комедия «Блокбастер» (Вольга) и криминальная драма «Выстрел в пустоту» (Парадиз).
В ТОП-10 на этой неделе три! российские картины на 5, 6 и 7 местах – исторический анимационный фильм «Сказ о Петре и Февронии» от Каропроката вторую неделю подряд, а также новички «Черная вода» Романа Каримова и «ничейный» «Блокбастер».
Дольше всех в числе лидеров держится фантастический экшен «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», собравший за 8 недель 2,3 миллиарда рублей, что позволило ему занять второе место в рейтинге самых кассовых игровых и анимационных лент, когда-либо выходивших в широкий прокат в России. Напоминаем, что ранее второе место принадлежало анимационному проекту Disney «Зверополис», сборы которого на территории России составляют 2,082 миллиарда рублей (при этом картина по-прежнему является самым кассовым анимационным фильмом за всю историю проката в России). Первое место по этому показателю удерживает «Аватар» Джеймса Кэмерона.
Общая касса за уикенд с 13 по 16 июля 2017 года составила 619’805’571 млн. рублей/10’492’730 млн. долларов, что ниже показателя предыдущего уикенда (858’138’747 млн. рублей/14’231/156 млн. долларов), но выше цифр за аналогичный период прошлого года (552,9 млн. рублей / 8,6 млн. долларов) с «Тарзаном. Легендой» от Каро на первой строчке вторую неделю подряд, Результат проката ТОП 10 минувшего уикенда ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (1 млрд. 209 млн. рублей / 21,4 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России была анимационная лента «Миньоны» от UPI, при этом выше показателя 28 уикенда 2014 года (434 млн. рублей / 12,7 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России третью неделю подряд был фантастический экшн «Трансформеры: Эпоха Истребления» от ЦПШ.
Результаты уикенда с 13 по 16 июля 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Планета обезьян: Война
|
13.07.2017
|
FOX
|
1
|
1318
|
301’824'400
|
5’109’605
|
301’824'400
|
5’109’605
|
2
|
Человек-паук: Возвращение домой
|
06.07.2017
|
WDSSPR
|
2
|
1373
|
149’274’593
|
2’527’079
|
775'681’777
|
13’131’568
|
3
|
Гадкий Я 3
|
29.06.2017
|
UPI
|
3
|
1229
|
117’833’341
|
1’994’808
|
1’242’295’103
|
21’030’897
|
4
|
Трансформеры: Последний рыцарь
|
22.06.2017
|
ЦПШ
|
4
|
1558
|
12’350’610
|
209’084
|
931’045’678
|
15’761’734
|
5
|
Сказ о Петре и Февронии
|
06.07.2017
|
КАРО
|
2
|
1038
|
9’264’024
|
156’831
|
40’843’111
|
691’435
|
6
|
Черная вода
|
13.07.2017
|
ЦПШ
|
1
|
755
|
8‘590’659
|
145’431
|
8’590’659
|
145’431
|
7
|
Блокбастер
|
13.07.2017
|
Вольга
|
1
|
370
|
5’860’917
|
99’220
|
5’860’917
|
99’220
|
8
|
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
|
25.05.2017
|
WDSSPR
|
8
|
173
|
5’404’659
|
91’456
|
2’306’219’727
|
39’042’148
|
9
|
Выстрел в пустоту
|
13.07.2017
|
Парадиз
|
1
|
257
|
5’192’196
|
87’900
|
5’192’196
|
87’900
|
10
|
Эксперимент «Офис»
|
06.07.2017
|
Экспонента
|
2
|
306
|
4’210’172
|
71’274
|
24’499’964
|
414’761
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
619’805’571
|
10’492’730
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 18 июля 2017 г. - 59,07 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Megogo Distribution, Премиум Фильм, Экспонента.