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Сборы в США и Канаде за уикенд с 21 по 23 июля 2017 года: Путешествие «Дюнкерка» начинается



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24.07.2017 10:33:00

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 21 по 23 июля 2017 года стала военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк» / «Dunkirk», дебютировавшая на 3,720 площадках с результатом $50,500,000*, бюджет - $150 млн.

На второй позиции – комедия «Девушки путешествуют» / «Girls Trip», собравшая в свой дебютный уикенд $30,370,720, бюджет - $19 млн.

На третьей строчке расположился экшн «Человек-паук: Возвращение домой» / «Spider-Man: Homecoming», в свой третий прокатный уикенд заработавший $22,010,000, общая касса - $251,711,581, бюджет - $175 млн.

На четвертом месте – фантастический боевик «Планета обезьян: Война» / «War for the Planet of the Apes», за две недели проката собравший $97,750,914, из них $20,400,000 – результат минувшего уикенда, бюджет - $150 млн.

Пятую строчку занимает фантастический приключенческий фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» / «Valerian and the City of a Thousand Planets»,  дебютировавший с показателем $17,020,000, бюджет - $209 млн.

На шестой позиции – анимационная лента «Гадкий Я 3» / «Despicable Me 3», за четыре недели проката заработавшая $12,714,475, из них $12,714,475 – результат прошедшего уикенда, бюджет - $80 млн.

На седьмом месте – криминальный экшн «Малыш на драйве» / «Baby Driver», в свой четвертый уикенд собравший $6,000,000, общая касса - $84,233,939, бюджет - $34 млн.

Восьмую строчку занимает мелодрама «Любовь – болезнь» / «The Big Sick», за пять недель проката заработавшая $24,539,378, из них $5,000,000 – сборы минувших выходных.

На девятой позиции – экшн «Чудо-женщина» / «Wonder Woman», за 8 недель проката собравший $389,033,279, из них $4,630,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $149 млн.

Замыкает десятку фильм ужасов «Шкатулка» / «Wish Upon», в свой второй прокатный уикенд заработавший $2,477,816, общая касса - $10,522,081, бюджет - $12 млн.

* - здесь и далее - указаны предварительные сборы за уикенд.




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Фильм: «Валериан и город тысячи планет»  Фильм: «Гадкий Я 3»  Фильм: «Дюнкерк»  Фильм: «Малыш на драйве»  Фильм: «Планета обезьян: Война»  Фильм: «Человек-Паук: возвращение домой»  Фильм: «Чудо-женщина»  Фильм: «Шкатулка»  

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