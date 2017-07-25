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Итоги уикенда с 20 по 23 июля 2017: «Дюнкерк» выиграл войну с обезьянами



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25.07.2017 20:55:00

По итогам уикенда с 20 по 23 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает эпический военный экшн-триллер Кристофера Нолана «Дюнкерк» от Каро. На долю ленты приходится 31,4% общей кассы ТОП-10.

На вторую строчку опустился лидер прошлой недели - заключительная третья часть перезапущенной франшизы «Планета обезьян» - фантастический экшен «Планета обезьян: Война» от Фокса.

На третьей позиции вторую неделю подряд - анимационная лента «Гадкий Я 3» от UPI. 

Суммарно тройка лидеров собрала 71,5% кассы ТОП-10.

Десятка лидеров обновилась на четыре позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Дюнкерк», в нее вошли фильм ужасов «Ужас Имитивилля: Пробуждение» (Мегого Дистрибьюшн), гоночный экшн «Овердрайв» (Вольга) и анимационная лента «Заячья школа» (Люксор).

В ТОП-10 на этой неделе - ни одного российского фильма (на прошлой неделе их было три: «Сказ о Петре и Февронии», «Черная вода» и «Блокбастер», - но все они покунули десятку).

Дольше всех в числе лидеров держится фантастический экшен «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», собравший за 9 недель 2 млрд. 312 млн. рублей. Правда, на этой неделе картина занимает десятую позицию и вскоре покинет ТОП-10.

Общая касса за 29 уикенд 2017 года составила 461,6 млн. рублей/7,7 млн. долларов, что ниже как показателя предыдущего уикенда (619,8 млн. рублей/10,5 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (588,1 млн. рублей/9,3 млн. долларов) с «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» от Фокса на первой строчке. Результат проката ТОП 10 минувшего уикенда также ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (685,8 млн. рублей/12 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России вторую неделю подряд стали анимационные «Миньоны» от UPI.

Результаты уикенда с 20 по 23 июля 2017 года:    

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Дюнкерк

20.07.2017

Каро

1

1281

145'072'013

2'430'017

145'072'013

2'430'017

2

Планета обезьян: Война

 13.07.2017

FOX

2

1318

117'721'867

1'971'891

534'086'595

8'946'174

3

Гадкий Я 3

29.06.2017

UPI

3

1296

67'503'096

1'130'705

1'365'998'414 22'881'045

4

Человек-паук: Возвращение домой

 06.07.2017 WDSSPR

3

1447

56'021'664

938'386

899'975'782

15'074'971

5

Ужас Имитивилля: Пробуждение*

 20.07.2017

Megogo

1

830

34'385'756

575'976

42'762'343

716'287

6

Овердрайв

 20.07.2017

Вольга

1

845

24'331'415

407'561

24'331'415

407'561

7

Заячья школа*

20.07.2017

Люксор

1

638**

6'429'232

107'692

8'484'201

142'114

8

Трансформеры: Последний рыцарь

 22.06.2017

ЦПШ

5

237

3'792'404

63'524

941'275'251

15'766'755

9

Выстрел в пустоту

13.07.2017

Парадиз

2

196

3'299'041

55'260

11'136'767

186'545

10

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

 25.05.2017 WDSSPR

9

133

3'064'913

51'339

2'312'461'949 38'734'706

 

ТОТАL

 

 

 

 

461’621’401

7’732’351

 

 


* - данные ЕАИС
** - указано количество копий.

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 25 июля 2017 г. - 59,7 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, Экспонента.




Просмотров: 84   |      


Фильм: «Выстрел в пустоту»  Фильм: «Гадкий Я 3»  Фильм: «Дюнкерк»  Фильм: «Овердрайв»  Фильм: «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»  Фильм: «Планета обезьян: Война»  Фильм: «Тачки 3»  Фильм: «Трансформеры: Последний рыцарь»  Фильм: «Ужас Амитивилля: Пробуждение»  Фильм: «Человек-Паук: возвращение домой»  

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