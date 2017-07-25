Итоги уикенда с 20 по 23 июля 2017: «Дюнкерк» выиграл войну с обезьянами

По итогам уикенда с 20 по 23 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает эпический военный экшн-триллер Кристофера Нолана «Дюнкерк» от Каро. На долю ленты приходится 31,4% общей кассы ТОП-10.
На вторую строчку опустился лидер прошлой недели - заключительная третья часть перезапущенной франшизы «Планета обезьян» - фантастический экшен «Планета обезьян: Война» от Фокса.
На третьей позиции вторую неделю подряд - анимационная лента «Гадкий Я 3» от UPI.
Суммарно тройка лидеров собрала 71,5% кассы ТОП-10.
Десятка лидеров обновилась на четыре позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Дюнкерк», в нее вошли фильм ужасов «Ужас Имитивилля: Пробуждение» (Мегого Дистрибьюшн), гоночный экшн «Овердрайв» (Вольга) и анимационная лента «Заячья школа» (Люксор).
В ТОП-10 на этой неделе - ни одного российского фильма (на прошлой неделе их было три: «Сказ о Петре и Февронии», «Черная вода» и «Блокбастер», - но все они покунули десятку).
Дольше всех в числе лидеров держится фантастический экшен «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», собравший за 9 недель 2 млрд. 312 млн. рублей. Правда, на этой неделе картина занимает десятую позицию и вскоре покинет ТОП-10.
Общая касса за 29 уикенд 2017 года составила 461,6 млн. рублей/7,7 млн. долларов, что ниже как показателя предыдущего уикенда (619,8 млн. рублей/10,5 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (588,1 млн. рублей/9,3 млн. долларов) с «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» от Фокса на первой строчке. Результат проката ТОП 10 минувшего уикенда также ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (685,8 млн. рублей/12 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России вторую неделю подряд стали анимационные «Миньоны» от UPI.
Результаты уикенда с 20 по 23 июля 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Дюнкерк
|
20.07.2017
|
Каро
|
1
|
1281
|
145'072'013
|
2'430'017
|
145'072'013
|
2'430'017
|
2
|
Планета обезьян: Война
|
13.07.2017
|
FOX
|
2
|
1318
|
117'721'867
|
1'971'891
|
534'086'595
|
8'946'174
|
3
|
Гадкий Я 3
|
29.06.2017
|
UPI
|
3
|
1296
|
67'503'096
|
1'130'705
|
1'365'998'414
|
22'881'045
|
4
|
Человек-паук: Возвращение домой
|
06.07.2017
|
WDSSPR
|
3
|
1447
|
56'021'664
|
938'386
|
899'975'782
|
15'074'971
|
5
|
Ужас Имитивилля: Пробуждение*
|
20.07.2017
|
Megogo
|
1
|
830
|
34'385'756
|
575'976
|
42'762'343
|
716'287
|
6
|
Овердрайв
|
20.07.2017
|
Вольга
|
1
|
845
|
24'331'415
|
407'561
|
24'331'415
|
407'561
|
7
|
Заячья школа*
|
20.07.2017
|
Люксор
|
1
|
638**
|
6'429'232
|
107'692
|
8'484'201
|
142'114
|
8
|
Трансформеры: Последний рыцарь
|
22.06.2017
|
ЦПШ
|
5
|
237
|
3'792'404
|
63'524
|
941'275'251
|
15'766'755
|
9
|
Выстрел в пустоту
|
13.07.2017
|
Парадиз
|
2
|
196
|
3'299'041
|
55'260
|
11'136'767
|
186'545
|
10
|
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
|
25.05.2017
|
WDSSPR
|
9
|
133
|
3'064'913
|
51'339
|
2'312'461'949
|
38'734'706
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
461’621’401
|
7’732’351
|
|
* - данные ЕАИС
** - указано количество копий.
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 25 июля 2017 г. - 59,7 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, Экспонента.