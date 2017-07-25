Итоги уикенда с 20 по 23 июля 2017: «Дюнкерк» выиграл войну с обезьянами

По итогам уикенда с 20 по 23 июля 2017 года первое место в ТОП-10 проката России и СНГ занимает эпический военный экшн-триллер Кристофера Нолана «Дюнкерк» от Каро. На долю ленты приходится 31,4% общей кассы ТОП-10.

На вторую строчку опустился лидер прошлой недели - заключительная третья часть перезапущенной франшизы «Планета обезьян» - фантастический экшен «Планета обезьян: Война» от Фокса.

На третьей позиции вторую неделю подряд - анимационная лента «Гадкий Я 3» от UPI.

Суммарно тройка лидеров собрала 71,5% кассы ТОП-10.

Десятка лидеров обновилась на четыре позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Дюнкерк», в нее вошли фильм ужасов «Ужас Имитивилля: Пробуждение» (Мегого Дистрибьюшн), гоночный экшн «Овердрайв» (Вольга) и анимационная лента «Заячья школа» (Люксор).

В ТОП-10 на этой неделе - ни одного российского фильма (на прошлой неделе их было три: «Сказ о Петре и Февронии», «Черная вода» и «Блокбастер», - но все они покунули десятку).

Дольше всех в числе лидеров держится фантастический экшен «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», собравший за 9 недель 2 млрд. 312 млн. рублей. Правда, на этой неделе картина занимает десятую позицию и вскоре покинет ТОП-10.

Общая касса за 29 уикенд 2017 года составила 461,6 млн. рублей/7,7 млн. долларов, что ниже как показателя предыдущего уикенда (619,8 млн. рублей/10,5 млн. долларов), так и цифр за аналогичный период прошлого года (588,1 млн. рублей/9,3 млн. долларов) с «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» от Фокса на первой строчке. Результат проката ТОП 10 минувшего уикенда также ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (685,8 млн. рублей/12 млн. долларов, когда лидером кинопроката в России вторую неделю подряд стали анимационные «Миньоны» от UPI.

Результаты уикенда с 20 по 23 июля 2017 года:

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, Экспонента.