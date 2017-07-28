Отчет Фонда кино за 29 неделю 2017 года: «Дюнкерк» не смог предотвратить снижение посещаемости

Как показывает индустриальная статистика с 20 по 26 июля 2017 года (неделя №29), весь июль посещаемость российский кинотеатров падала – с 4,5 млн в начале месяца до 2,7 млн в конце. На этой неделе снижение показателей объясняется прежде всего невыразительным стартом главной новинки – военной драмы «Дюнкерк», выступившей хуже своей росписи (28% сеансов при 25% посещаемости). Ниже своей росписи стартовала и другая новинка – «Овердрайв».

«Дюнкерк» лучше сработал в крупных городах и сеансах с премиальными форматами, в результате чего средняя цена билета на фильм составила 278 рублей (при средней цене за отчетный период 235 рублей). Военное кино заработало 189 млн рублей, что близко к показателям другой картины о Второй мировой войне – «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли.

















По наработке на сеанс фильм Кристофера Нолана показал лишь 12 результат, уступив большинству проектов предыдущих недель.





В отчетном периоде средняя цена билета составила 235 рублей, наработка на сеанс и заполняемость залов снизились до 15 зрителей и 12% соответственно.





Заполняемость залов снизилась как в выходные дни, так и в будние.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

Лучшие кинотеатры страны с двумя и более залами выделили «Дюнкерку» 26-31% сеансов. При этом диапазон сборов фильма была существенно шире – от 21% до 63%.













По количеству однозальных кинотеатров «Дюнкерк» был расписан слабее, чем три блокбастера предыдущих недель.





Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Дюнкерк».

Киносеть «Монитор» после четырех недель лидерства по заполняемости на новинке-лидере скатилась сразу на 6 место, пропустив вперед сети, лучше представленные в Москве и Санкт-Петербурге, что также показывает больший интерес к «Дюнкерку» в крупных городах.





В противостоянии двух новинок «Ужас Амитивилля» и «Овердрайв» существенно лучшие наработки показал первый проект.













Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.