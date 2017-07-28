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Отчет Фонда кино за 29 неделю 2017 года: «Дюнкерк» не смог предотвратить снижение посещаемости



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28.07.2017 10:01:00

Как показывает индустриальная статистика с 20 по 26 июля 2017 года (неделя №29), весь июль посещаемость российский кинотеатров падала – с 4,5 млн в начале месяца до 2,7 млн в конце. На этой неделе снижение показателей объясняется прежде всего невыразительным стартом главной новинки – военной драмы «Дюнкерк», выступившей хуже своей росписи (28% сеансов при 25% посещаемости). Ниже своей росписи стартовала и другая новинка – «Овердрайв».

«Дюнкерк» лучше сработал в крупных городах и сеансах с премиальными форматами, в результате чего средняя цена билета на фильм составила 278 рублей (при средней цене за отчетный период 235 рублей). Военное кино заработало 189 млн рублей, что близко к показателям другой картины о Второй мировой войне – «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли.

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 1

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 2

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 3

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 4

По наработке на сеанс фильм Кристофера Нолана показал лишь 12 результат, уступив большинству проектов предыдущих недель.

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 5

В отчетном периоде средняя цена билета составила 235 рублей, наработка на сеанс и заполняемость залов снизились до 15 зрителей и 12% соответственно.

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 6

Заполняемость залов снизилась как в выходные дни, так и в будние.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

Лучшие кинотеатры страны с двумя и более залами выделили «Дюнкерку» 26-31% сеансов. При этом диапазон сборов фильма была существенно шире – от 21% до 63%.

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 7

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 8

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 9

По количеству однозальных кинотеатров «Дюнкерк» был расписан слабее, чем три блокбастера предыдущих недель.

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 10

Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Дюнкерк».

Киносеть «Монитор» после четырех недель лидерства по заполняемости на новинке-лидере скатилась сразу на 6 место, пропустив вперед сети, лучше представленные в Москве и Санкт-Петербурге, что также показывает больший интерес к «Дюнкерку» в крупных городах.

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 11

В противостоянии двух новинок «Ужас Амитивилля» и «Овердрайв» существенно лучшие наработки показал первый проект.

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 12

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 13

Аналитический отчет Фонда кино. 29 неделя 2017 года. Таблица 14

Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.




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