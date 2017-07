Сборы в США и Канаде за уикенд с 28 по 30 июля 2017 года: «Дюнкерк» не пропустил «Эмоджи»

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 28 по 30 июля 2017 года вторую неделю подряд стала военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк» / «Dunkirk», за две недели проката заработавшая $102,836,220, из них $28,130,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $150 млн.

На второй позиции – анимационная лента «Эмоджи фильм» / «The Emoji Movie», собравшая в свой дебютный уикенд $25,650,000, бюджет - $50 млн.

На третьей строчке расположилась комедия «Девушки путешествуют» / «Girls Trip», заработавшая за две недели $65,524,760, из них $20,085,540 – касса минувшего уикенда, бюджет - $19 млн.

На четвертом месте – экшн «Взрывная блондинка» / «Atomic Blonde», стартовавший на 3,304 площадках с результатом $18,554,000, бюджет - $30 млн.

Пятую строчку занимает экшн «Человек-паук: Возвращение домой» / «Spider-Man: Homecoming», в свой четвертый прокатный уикенд заработавший $13,450,000, общая касса - $278,356,805, бюджет - $175 млн.

На шестой позиции – фантастический боевик «Планета обезьян: Война» / «War for the Planet of the Apes», за три недели проката собравший $118,687,629, из них $10,375,000 – результат минувшего уикенда, бюджет - $150 млн.

На седьмом месте – анимационная лента «Гадкий Я 3» / «Despicable Me 3», за пять недель проката заработавшая $230,425,800, из них $7,725,895 – результат прошедшего уикенда, бюджет - $80 млн.

Восьмую строчку занимает фантастический приключенческий фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет» / «Valerian and the City of a Thousand Planets», за пять недель проката заработавшая $30,626,147, из них $6,800,000 – сборы минувших выходных, бюджет - $177 млн.

На девятой позиции – криминальный экшн «Малыш на драйве» / «Baby Driver», в свой пятый уикенд собравший $6,000,000, общая касса - $84,233,939, бюджет - $34 млн.

Замыкает десятку экшн «Чудо-женщина» / «Wonder Woman», за девять недель проката заработавший $395,443,706, из них $3,540,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $149 млн.

* - здесь и далее – указаны предварительные сборы за уикенд.