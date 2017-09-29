Отчет Фонда кино за 38 неделю 2017 года: «Kingsman: Золотое кольцо» заманил зрителя в кино

Как показывает индустриальная статистика с 21 по 27 сентября 2017 года (неделя №38), последняя неделя сентября продемонстрировала небольшой рост посещаемости по сравнению с предыдущей. Почти половина проданных билетов пришлась на долю новинки – сиквела шпионской экшен-комедии «Kingsman».

За первую неделю проката «Kingsman: Золотое кольцо» посмотрело в кинотеатрах почти 1,4 млн зрителей, обеспечивших фильму без малого 400 млн рублей. При этом средняя цена билета составила 287 рублей, что объясняется премиальными форматами показа и большей востребованностью в крупных городах. «Оно» приближается к рубежу в 1 млрд рублей – хоррор показал лучшую наработку на сеанс среди всех релизов.

















По наработке на сеанс высокие показатели у российских фильмов «Гоголь. Начало», «Про любовь. Только для взрослых» и «Бабушка легкого поведения», занявших 3, 5 и 6 места рейтинга.





В отчётном периоде средняя цена билета возросла до 259 рублей. Максимальная наработка на сеанс была в кинотеатрах с 7-8 залами, а заполняемость - в кинотеатрах с 5-6 залами.





Заполняемость залов оказалась на уровне 9-10 сентября.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

Шпионский экшен с Колином Фертом показывал долю сборов в лучших кинотеатрах от 27 до 74%.













«Напарник» был представлен в однозальных кинотеатрах чрезвычайно широко и на второй неделе проката - 420 площадок.





Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Kingsman: Золотое кольцо».

Лучшие показатели по «Kingsman» у сети «Пять звезд», с небольшим отрывом опередившую «Империю грез».





Фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» привлекал от 6 до 11 зрителей на сеанс.













Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.