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Отчет Фонда кино за 38 неделю 2017 года: «Kingsman: Золотое кольцо» заманил зрителя в кино



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29.09.2017 09:45:00

Как показывает индустриальная статистика с 21 по 27 сентября 2017 года (неделя №38), последняя неделя сентября продемонстрировала небольшой рост посещаемости по сравнению с предыдущей. Почти половина проданных билетов пришлась на долю новинки – сиквела шпионской экшен-комедии «Kingsman». 

За первую неделю проката «Kingsman: Золотое кольцо» посмотрело в кинотеатрах почти 1,4 млн зрителей, обеспечивших фильму без малого 400 млн рублей. При этом средняя цена билета составила 287 рублей, что объясняется премиальными форматами показа и большей востребованностью в крупных городах. «Оно» приближается к рубежу в 1 млрд рублей – хоррор показал лучшую наработку на сеанс среди всех релизов.

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 1

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 2

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 3

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 4

По наработке на сеанс высокие показатели у российских фильмов «Гоголь. Начало», «Про любовь. Только для взрослых» и «Бабушка легкого поведения», занявших 3, 5 и 6 места рейтинга.

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 5

В отчётном периоде средняя цена билета возросла до 259 рублей. Максимальная наработка на сеанс была в кинотеатрах с 7-8 залами, а заполняемость - в кинотеатрах с 5-6 залами.

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 6

Заполняемость залов оказалась на уровне 9-10 сентября.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

Шпионский экшен с Колином Фертом показывал долю сборов в лучших кинотеатрах от 27 до 74%.

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 7

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 8

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 9

«Напарник» был представлен в однозальных кинотеатрах чрезвычайно широко и на второй неделе проката - 420 площадок.

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 10

Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Kingsman: Золотое кольцо».

Лучшие показатели по «Kingsman» у сети «Пять звезд», с небольшим отрывом опередившую «Империю грез».

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 11

Фильм Резо Гигинеишвили «Заложники» привлекал от 6 до 11 зрителей на сеанс.

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 12

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 13

Аналитический отчет Фонда кино. 38 неделя 2017 года. Таблица 14

Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.




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