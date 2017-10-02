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Сборы в США и Канаде за уикенд с 29 сентября по 1 октября 2017 года: «Оно» вернуло лидерство



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02.10.2017 10:22:00

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 29 сентября по 1 октября 2017 года стал хоррор «Оно» / «It», снятый Андресом Мускетти по одноименному роману Стивена Кинга – лента вернула себе лидерство после недельного перерыва. В свой четвертый прокатный уикенд картина заработала $17,310,000, общая касса - $291,182,790, бюджет - $35 млн.

На второй позиции – боевик «Сделано в Америке» / «American Made», стартовавший с результатом $17,016,000, бюджет $50 млн.

На третью строчку опустился боевик «Kingsman: Золотое кольцо» / «Kingsman: The Golden Circle», за две недели проката заработавший $66,701,588, из них $17,000,000 – касса минувшего уикенда, бюджет $104 млн.

На четвертом месте – анимационная комедия «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» / «The LEGO Ninjago Movie», в свой второй прокатный уикенд собравшая $12,000,000, общая касса $35,556,065.

На пятой строчке расположился триллер «Коматозники» / «Flatliners», дебютировавший с показателем $6,700,000, бюджет - $19 млн.

На шестой позиции – комедийная драма «Война полов» / «Battle of the Sexes», в свой первый уикенд широкого проката заработавшая $3,400,000, касса за две недели проката $4,073,158.

На седьмом месте – боевик «Наёмник» / «American Assassin», в свой третий прокатный уикенд собравший $3,325,000, общая касса - $31,873,581, бюджет - $33 млн.

Восьмую строчку занимает комедийная драма «В гостях у Элис» / «Home Again», за четыре недели проката заработавшая $25,181,947, из них $1,756,372 - касса минувшего уикенда, бюджет $12 млн.

На девятой позиции расположился триллер «Пока смерть не разлучит нас» / «Til Death Do Us Part», стартовавший с показателем $1,567,966.

Замыкает десятку лидеров драматический фильм ужасов режиссёра Даррена Аронофски «мама!» / «mother!», заработавший в свой третий прокатный уикенд $1,460,000, общая касса - $16,320,846, бюджет - $30 млн.

* - здесь и далее – указаны предварительные сборы за уикенд.




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Фильм: «Kingsman: Золотое кольцо»  Фильм: «В гостях у Элис»  Фильм: «Коматозники»  Фильм: «ЛЕГО Ниндзяго Фильм»  Фильм: «мама!»  Фильм: «Наёмник »  Фильм: «Оно»  Фильм: «Сделано в Америке»  

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