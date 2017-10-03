Итоги уикенда с 28 сентября по 1 октября 2017 года: «Kingsman 2» не устоял против «Крыма»

Первое место в ТОП-10 проката России и СНГ по итогам уикенда с 28 сентября по 1 октября 2017 года занимает драма Алексея Пиманова «Крым» от Парадиза. Сборы за уикенд составили 161,2 млн. рублей - 32,9% общей кассы ТОП-10.
На вторую строчку опустился лидер предыдущей недели – приключенческий боевик «Kingsman: Золотое кольцо» от Фокса.
На третьей позиции - анимационная комедия «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» от Каро.
Суммарно тройка лидеров собрала 74% кассы ТОП-10.
Среди дистрибьюторов лидером по числу картин в десятке стала компания Каро - она прокатывает четыре ленты из чарта, в то время как первое место по суммарным сборам фильмов за уикенд занимает Парадиз - результат был достигнут благодаря проекту «Крым».
Десятка обновилась на четыре позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Крым», в нее вошли «Наемник» от ЦПШ, «Любовь в городе ангелов» от Каро и «Ежик Бобби: Колючие приключения» от АКМ.
Сборы фильма ужасов «Оно» по итогам четырех недель проката пересекли отметку в 1 миллиард рублей.
Очень хороший результат показала романтическая лента «Любовь в городе ангелов» - фильм с бюджетом 6 млн. руб. по результатам первого уикенда собрал на территории России и СНГ свыше 18 млн. руб. «Мы хотели доказать, что деньги – это не основа любого фильма, - говорит продюсер Гевонд Андреасян. – Сколько раз я слышал, дайте мне 5 миллионов долларов, и я сниму вам кино. Мы же хотели показать студентам, начинающим и состоявшимся кинематографистам, что идея фильма важнее! Если у тебя хорошая задумка, то и актеры увидят, что им играть, и снимутся бесплатно, и съемочную команду можно будет найти бесплатно. Именно так и произошло с «Любовью в городе ангелов».
На этой неделе в ТОП-10 - три российские ленты: «Крым» (1 место), «Любовь в городе ангелов» (6 место), «Напарник» (8 место), «Гоголь. Начало» (9 место). Последний проект дольше всего держится в числе лидеров - по итогам пятого уикенда общие сборы картины составили 440,8 млн. рублей.
Общая касса за 39 уикенд 2017 года составила 489,7 млн. рублей/8,5 млн. долларов, что ниже цифр предыдущего уикенда (618,6 млн. рублей/10,7 млн. долларов), но немного выше показателя за аналогичный период 2016 года (479'3 млн. рублей/7,5 млн. долларов) с боевиком «Великолепная семерка» от WDSSPR на первой строчке.
Результат проката ТОП 10 минувшего уикенда ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (525,5 млн. рублей/8 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был триллер Бальтазара Кормакура «Эверест», от UPI.
Результаты уикенда с 29 сентября по 1 октября 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Крым
|
28.09.2017
|
Парадиз
|
1
|
1415
|
161'238'526
|
2'789'594
|
161'238'526
|
2'789'594
|
2
|
Kingsman: Золотое кольцо
|
21.09.2017
|
Фокс
|
2
|
1300
|
152'039'945
|
2'630'449
|
594'413'358
|
10'283'968
|
3
|
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
|
21.09.2017
|
Каро
|
2
|
1324
|
49'584'159
|
857'857
|
154'657'339
|
2'675'733
|
4
|
Оно
|
07.09.2017
|
Каро
|
4
|
710
|
42'145'943
|
729'169
|
1'025'218'436
|
17'737'343
|
5
|
Наемник
|
28.09.2017
|
ЦПШ
|
1
|
1015
|
38'482'705
|
665'791
|
38'482'705
|
665'791
|
6
|
Любовь в городе ангелов
|
28.09.2017
|
Каро
|
1
|
631
|
18'047'502
|
312'241
|
18'047'502
|
312'241
|
7
|
мама!
|
14.09.2017
|
ЦПШ
|
3
|
454
|
10'348'701
|
179'043
|
136'716'939
|
2'365'345
|
8
|
Напарник
|
14.09.2017
|
Наше кино
|
3
|
709
|
8'312'963
|
143'823
|
131'963'294
|
2'283'102
|
9
|
Гоголь. Начало
|
31.08.2017
|
Каро
|
5
|
250
|
5'383'225
|
93'135
|
450'040'849
|
7'786'174
|
10
|
Ежик Бобби: Колючие приключения*
|
28.09.2017
|
АКМ
|
1
|
360
|
4'122'691
|
71'327
|
4'122'691
|
71'327
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
489'706'360
|
8'472'429
|
|
* - использованы данные ЕАИС
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 3 октября 2017 г. - 57,8 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, Экспонента.