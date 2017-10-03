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ПрофиСинема.ру
 

Итоги уикенда с 28 сентября по 1 октября 2017 года: «Kingsman 2» не устоял против «Крыма»



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03.10.2017 18:57:00

Первое место в ТОП-10 проката России и СНГ по итогам уикенда с 28 сентября по 1 октября 2017 года занимает драма Алексея Пиманова «Крым» от Парадиза. Сборы за уикенд составили 161,2 млн. рублей - 32,9% общей кассы ТОП-10.

На вторую строчку опустился лидер предыдущей недели – приключенческий боевик «Kingsman: Золотое кольцо» от Фокса.

На третьей позиции - анимационная комедия «ЛЕГО Ниндзяго Фильм» от Каро.

Суммарно тройка лидеров собрала 74% кассы ТОП-10.

Среди дистрибьюторов лидером по числу картин в десятке стала компания Каро - она прокатывает четыре ленты из чарта, в то время как первое место по суммарным сборам фильмов за уикенд занимает Парадиз - результат был достигнут благодаря проекту «Крым».

Десятка обновилась на четыре позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Крым», в нее вошли «Наемник» от ЦПШ, «Любовь в городе ангелов» от Каро и «Ежик Бобби: Колючие приключения» от АКМ.

Сборы фильма ужасов «Оно» по итогам четырех недель проката пересекли отметку в 1 миллиард рублей.

Очень хороший результат показала романтическая лента «Любовь в городе ангелов» - фильм с бюджетом 6 млн. руб. по результатам первого уикенда собрал на территории России и СНГ свыше 18 млн. руб. «Мы хотели доказать, что деньги – это не основа любого фильма, - говорит продюсер Гевонд Андреасян. – Сколько раз я слышал, дайте мне 5 миллионов долларов, и я сниму вам кино. Мы же хотели показать студентам, начинающим и состоявшимся кинематографистам, что идея фильма важнее! Если у тебя хорошая задумка, то и актеры увидят, что им играть, и снимутся бесплатно, и съемочную команду можно будет найти бесплатно. Именно так и произошло с «Любовью в городе ангелов».

На этой неделе в ТОП-10 - три российские ленты: «Крым» (1 место), «Любовь в городе ангелов» (6 место), «Напарник» (8 место), «Гоголь. Начало» (9 место). Последний проект дольше всего держится в числе лидеров - по итогам пятого уикенда общие сборы картины составили 440,8 млн. рублей.

Общая касса за 39 уикенд 2017 года составила 489,7 млн. рублей/8,5 млн. долларов, что ниже цифр предыдущего уикенда (618,6 млн. рублей/10,7 млн. долларов), но немного выше показателя за аналогичный период 2016 года (479'3 млн. рублей/7,5 млн. долларов) с боевиком «Великолепная семерка» от WDSSPR на первой строчке.

Результат проката ТОП 10 минувшего уикенда ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (525,5 млн. рублей/8 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был триллер Бальтазара Кормакура «Эверест», от UPI.

Результаты уикенда с 29 сентября по 1 октября 2017 года: 

Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Крым

28.09.2017

Парадиз

1

1415

161'238'526

2'789'594

161'238'526 2'789'594

2

Kingsman: Золотое кольцо

 21.09.2017

Фокс

2

1300

152'039'945

 2'630'449 594'413'358 10'283'968

3

ЛЕГО Ниндзяго Фильм

 21.09.2017

Каро

2

1324

49'584'159

 857'857 154'657'339 2'675'733

4

Оно

 07.09.2017 Каро 4 710

42'145'943

 729'169 1'025'218'436 17'737'343

5

Наемник

28.09.2017 ЦПШ 1 1015

38'482'705

 665'791 38'482'705 665'791

6

Любовь в городе ангелов

28.09.2017 Каро
 1 631

18'047'502

 312'241 18'047'502 312'241

7

мама!

 14.09.2017

ЦПШ

3

454

10'348'701

 179'043 136'716'939 2'365'345

8

Напарник

 14.09.2017 Наше кино 3 709

8'312'963

 143'823 131'963'294 2'283'102

9

Гоголь. Начало

 31.08.2017 Каро 5 250

5'383'225

 93'135 450'040'849 7'786'174

10

Ежик Бобби: Колючие приключения*

28.09.2017 АКМ 1 360

4'122'691

71'327 4'122'691 71'327

 

ТОТАL

 

 

 

 

489'706'360

8'472'429

 

 



* - использованы данные ЕАИС

Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 3 октября 2017 г. - 57,8 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, Экспонента.




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