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Сборы в США и Канаде за уикенд с 1 по 3 декабря 2017 года: «Тайна Коко» удержала лидерство



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04.12.2017 10:25:00

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 1 по 3 декабря 2017 года вторую неделю подряд стала анимационная комедия «Тайна Коко» / «Coco», за две недели проката собравшая $108,689,404, из них $26,114,000 – касса минувшего уикенда. 

На втором месте – фантастический экшн «Лига справедливости» / «Justice League», в свой третий прокатный уикенд заработавший $16,580,000, общая касса - $197,335,921.

На третьей позиции расположилась драма «Чудо» / «Wonder», за три недели проката собравшая $88,032,623, из них $12,500,000 – касса минувшего уикенда.

Четвертую строчку занимает фантастический экшн «Тор: Рагнарек» / «Thor: Ragnarok», заработавший в пятый прокатный уикенд $9,659,000, общая касса - $291,406,599, бюджет - $180 млн.

На пятом месте - новогодняя комедия «Здравствуй, папа, Новый год! 2» / «Daddy's Home 2», за четыре недели проката собравшая $82,814,446, из них $7,500,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $69 млн.

На шестой позиции – криминальная драма «Убийство в «Восточном экспрессе»» / «Murder on the Orient Express», в свой четвертый прокатный уикенд заработавшая $6,700,000, общая касса - $84,772,513, бюджет - $55 млн.

Седьмую строчку занимает драма «Леди Птица» / «Lady Bird», за пять недель проката собравшая $17,089,441, из них $4,543,990 – результат прошедших выходных.

На восьмом месте – криминальная драма «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» / «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», в свой четвертый прокатный уикенд заработавшая $4,530,000, общая касса - $13,670,520.

На девятой позиции – анимационная комедия «Путеводная звезда» / «The Star», за три недели проката собравшая $27,279,653, из них $4,000,000 – результат прошедших выходных, бюджет - $20 млн.

Замыкает десятку лидеров комедия «Очень плохие мамочки 2» / «A Bad Moms Christmas», в свой пятый прокатный уикенд заработавшая $3,480,000, общая касса $64,831,823, бюджет - $28 млн.

* - здесь и далее – указаны предварительные сборы за уикенд.




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Фильм: «Здравствуй, папа, Новый год! 2»  Фильм: «Очень плохие мамочки 2»  Фильм: «Тайна Коко»  Фильм: «Тор: Рагнарёк»  Фильм: «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»  Фильм: «Убийство в «Восточном экспрессе»»  Фильм: «Чудо»  

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