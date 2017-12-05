Итоги уикенда с 30 ноября по 3 декабря 2017 года: «Легенда о Коловрате» во главе кассы

Первое место в ТОП-10 проката России и СНГ по итогам уикенда с 30 ноября по 3 декабря 2017 года занимает фэнтезийный экшн «Легенда о Коловрате» от ЦПШ. На его долю приходится 38,5% кассы ТОП-10.

На вторую позицию опустилась анимационная комедия «Тайна Коко» от WDSSPR.

На третьей строчке - триллер «Коматозники» от WDSSPR.

Суммарно тройка лидеров собрала 66,3% кассы ТОП-10.

Десятка обновилась на две позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Легенда о Коловрате», в нее вошел «Иностранец» от Парадиза, с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном в главных ролях.

На этой неделе в ТОП-10 - две российские ленты: «Легенда о Коловрате» (1 место) и «Последний богатырь» (9 место).

Лидером среди дистрибьюторов по количеству представленных в десятке проектов стала компания WDSSPR (4 картины), а по величине сборов - ЦПШ (суммарная касса проектов 325 млн. рублей).

Дольше всего в десятке держится «Последний богатырь» - за шесть недель проката картина собрала 1 млрд. 707 млн. рублей. Фильм является самой кассовой лентой среди всех фильмов российского производства, когда-либо выходивших в прокат в России и странах СНГ.

Общая касса ТОП-10 за 48 уикенд 2017 года составила 727,6 млн. рублей/12,3 млн. долларов, что ниже цифр предыдущего уикенда (747,9 млн. рублей/12,8 млн. долларов), но выше показателя за аналогичный период 2016 года (708,7 млн. рублей/10,9 млн. долларов) с фэнтези «Фантастические твари и где они обитают» от Каро вторую неделю подряд на первой строчке.

При этом результаты проката ТОП 10 минувшего уикенда оказались выше сборов аналогичного уикенда 2015 года (510,8 млн. рублей/7,7 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был анимационный фильм «Хороший динозавр» от WDSSPR.

Результаты уикенда с 30 ноября по 3 декабря 2017 года:

















Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 5 декабря 2017 г. - 59 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, ПРОвзгляд, Экспонента.