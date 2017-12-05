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Итоги уикенда с 30 ноября по 3 декабря 2017 года: «Легенда о Коловрате» во главе кассы



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05.12.2017 19:28:00

Первое место в ТОП-10 проката России и СНГ по итогам уикенда с 30 ноября по 3 декабря 2017 года занимает фэнтезийный экшн «Легенда о Коловрате» от ЦПШ. На его долю приходится 38,5% кассы ТОП-10.

На вторую позицию опустилась анимационная комедия «Тайна Коко» от WDSSPR.

На третьей строчке - триллер «Коматозники» от WDSSPR.

Суммарно тройка лидеров собрала 66,3% кассы ТОП-10.

Десятка обновилась на две позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Легенда о Коловрате», в нее вошел «Иностранец» от Парадиза, с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном в главных ролях. 

На этой неделе в ТОП-10 - две российские ленты: «Легенда о Коловрате» (1 место) и «Последний богатырь» (9 место). 

Лидером среди дистрибьюторов по количеству представленных в десятке проектов стала компания WDSSPR (4 картины), а по величине сборов - ЦПШ (суммарная касса проектов 325 млн. рублей).

Дольше всего в десятке держится «Последний богатырь» - за шесть недель проката картина собрала 1 млрд. 707 млн. рублей. Фильм является самой кассовой лентой среди всех фильмов российского производства, когда-либо выходивших в прокат в России и странах СНГ.

Общая касса ТОП-10 за 48 уикенд 2017 года составила 727,6 млн. рублей/12,3 млн. долларов, что ниже цифр предыдущего уикенда (747,9 млн. рублей/12,8 млн. долларов), но выше показателя за аналогичный период 2016 года (708,7 млн. рублей/10,9 млн. долларов) с фэнтези «Фантастические твари и где они обитают» от Каро вторую неделю подряд на первой строчке.

При этом результаты проката ТОП 10 минувшего уикенда оказались выше сборов аналогичного уикенда 2015 года (510,8 млн. рублей/7,7 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был анимационный фильм «Хороший динозавр» от WDSSPR.

Результаты уикенда с 30 ноября по 3 декабря 2017 года:


Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Легенда о Коловрате 30.11.2017 ЦПШ 1 1483 280'045'928 4'746'541 280'045'928 4'746'541

2

Тайна Коко 23.11.2017 WDSSPR 2 1298 145'598'142 2'467'765 362'057'046 6'136'590

3

Коматозники 23.11.2017 WDSSPR 2 829 57'182'015
 969'187 202'423'681 3'430'910

4

Иностранец 30.11.2017 Парадиз 1 851 51'745'255 877'038 51'745'255 877'038

5

Здравствуй, папа, Новый год! 2

23.11.2017 ЦПШ 2
 1104 45'617'940 773'185 153'408'940 2'600'152

6

Убийство в «Восточном экспрессе» 09.11.2017 Фокс 4
 490 40'879'986
 692'881 823'681'566 13'960'705

7

Снеговик
 23.11.2017 UPI 2 905 35'710'693
 605'266 151'548'251 2'568'614

8

Лига справедливости
 16.11.2017 Каро 3 1020 31'225'529
 529'246 622'227'123 10'546'222

9

Последний богатырь
 26.10.2017 WDSSPR 6 440 23'099'914
 394'914 1'707'151'499 28'934'771

10

Тор: Рагнарек
 09.11.2017 WDSSPR 4 477 16'493'168
 279'545 1'375'158'876 23'307'778

 

ТОТАL

 

 

 

      

727'598'570

12'335'568

 

 





Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 5 декабря 2017 г. - 59 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, ПРОвзгляд, Экспонента.




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