Итоги уикенда с 30 ноября по 3 декабря 2017 года: «Легенда о Коловрате» во главе кассы

Первое место в ТОП-10 проката России и СНГ по итогам уикенда с 30 ноября по 3 декабря 2017 года занимает фэнтезийный экшн «Легенда о Коловрате» от ЦПШ. На его долю приходится 38,5% кассы ТОП-10.
На вторую позицию опустилась анимационная комедия «Тайна Коко» от WDSSPR.
На третьей строчке - триллер «Коматозники» от WDSSPR.
Суммарно тройка лидеров собрала 66,3% кассы ТОП-10.
Десятка обновилась на две позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Легенда о Коловрате», в нее вошел «Иностранец» от Парадиза, с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном в главных ролях.
На этой неделе в ТОП-10 - две российские ленты: «Легенда о Коловрате» (1 место) и «Последний богатырь» (9 место).
Лидером среди дистрибьюторов по количеству представленных в десятке проектов стала компания WDSSPR (4 картины), а по величине сборов - ЦПШ (суммарная касса проектов 325 млн. рублей).
Дольше всего в десятке держится «Последний богатырь» - за шесть недель проката картина собрала 1 млрд. 707 млн. рублей. Фильм является самой кассовой лентой среди всех фильмов российского производства, когда-либо выходивших в прокат в России и странах СНГ.
Общая касса ТОП-10 за 48 уикенд 2017 года составила 727,6 млн. рублей/12,3 млн. долларов, что ниже цифр предыдущего уикенда (747,9 млн. рублей/12,8 млн. долларов), но выше показателя за аналогичный период 2016 года (708,7 млн. рублей/10,9 млн. долларов) с фэнтези «Фантастические твари и где они обитают» от Каро вторую неделю подряд на первой строчке.
При этом результаты проката ТОП 10 минувшего уикенда оказались выше сборов аналогичного уикенда 2015 года (510,8 млн. рублей/7,7 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был анимационный фильм «Хороший динозавр» от WDSSPR.
Результаты уикенда с 30 ноября по 3 декабря 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Легенда о Коловрате
|
30.11.2017
|
ЦПШ
|
1
|
1483
|
280'045'928
|
4'746'541
|
280'045'928
|
4'746'541
|
2
|
Тайна Коко
|
23.11.2017
|
WDSSPR
|
2
|
1298
|
145'598'142
|
2'467'765
|
362'057'046
|
6'136'590
|
3
|
Коматозники
|
23.11.2017
|
WDSSPR
|
2
|
829
|
57'182'015
|
969'187
|
202'423'681
|
3'430'910
|
4
|
Иностранец
|
30.11.2017
|
Парадиз
|
1
|
851
|
51'745'255
|
877'038
|
51'745'255
|
877'038
|
5
|
Здравствуй, папа, Новый год! 2
|
23.11.2017
|
ЦПШ
|
2
|
1104
|
45'617'940
|
773'185
|
153'408'940
|
2'600'152
|
6
|
Убийство в «Восточном экспрессе»
|
09.11.2017
|
Фокс
|
4
|
490
|
40'879'986
|
692'881
|
823'681'566
|
13'960'705
|
7
|
Снеговик
|
23.11.2017
|
UPI
|
2
|
905
|
35'710'693
|
605'266
|
151'548'251
|
2'568'614
|
8
|
Лига справедливости
|
16.11.2017
|
Каро
|
3
|
1020
|
31'225'529
|
529'246
|
622'227'123
|
10'546'222
|
9
|
Последний богатырь
|
26.10.2017
|
WDSSPR
|
6
|
440
|
23'099'914
|
394'914
|
1'707'151'499
|
28'934'771
|
10
|
Тор: Рагнарек
|
09.11.2017
|
WDSSPR
|
4
|
477
|
16'493'168
|
279'545
|
1'375'158'876
|
23'307'778
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
727'598'570
|
12'335'568
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 5 декабря 2017 г. - 59 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, ПРОвзгляд, Экспонента.