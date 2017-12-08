    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
Кинорынок
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Релизы фильмов
Премьеры фильмов
Кассовые сборы
Рецензии
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото

телесериал Хождение по мукам

ПрофиСинема.ру
 

Отчет Фонда кино за 48 неделю 2017 года: Каждый третий билет пришелся на «Легенду о Коловрате»



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

08.12.2017 09:48:00

Как показывает индустриальная статистика с 30 ноября по 6 декабря 2017 года (неделя №48), на неделе на стыке ноября и декабря было продано столько же билетов, сколько и на предыдущей - 3,6 млн. Каждый третий билет пришелся на новинку - «Легенда о Коловрате». За первую неделю «Легенду о Коловрате» посмотрело 1,28 млн зрителей, что эквивалентно 324 млн рублей. Также в топ-12 попала российская анимация «Колобанга. Привет, Интернет!». «Убийство в «Восточном экспрессе»» преодолело рубеж в 800 млн рублей, «Лига справедливости» - в 600 млн, а «Тор: Рагнарек» - в 1,2 млрд рублей.

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 1

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 2

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 3

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 4

По показателю наработки на сеанс лидирует «Убийство в «Восточном экспрессе»». Также в топ-12 вошли четыре российских проекта и хит сегмента арт-мейнстрим «Ван Гог. С любовью, Винсент».

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 5

Средняя заполняемость залов на прошедшей неделе была выше 16%. Наибольший прирост показателей произошел в кинотеатрах с одним и двумя залами.

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 6

Заполняемость залов оказалась близкой к показателям прошлой недели.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

В семи лучших кинотеатрах страны «Легенда о Коловрате» продемонстрировала долю кассовых сборов 17-61%.

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 7

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 8

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 9

«Легенда о Коловрате» была представлена в 448 однозальных кинотеатрах.

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 10

Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Легенда о Коловрате».

Лучшей киносетью по заполняемости на «Коловрате» стал «Киноформат».

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 11

Продолжает демонстрировать высокую наработку на сеанс «Убийство в «Восточном экспрессе»».

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 12

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 13

Аналитический отчет Фонда кино. 48 неделя 2017 года. Таблица 14

Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.




Просмотров: 143   |      


Все статьи по теме кинобизнес

08.12.2017Централ Партнершип может не отдать киносети Александра Мамута «Движение вверх»
07.12.2017Укрупнение киносетей – тренд последних лет
06.12.2017На 10-м съезде Союза кинематографистов России обсудят программу импортозамещения
05.12.2017Итоги уикенда с 30 ноября по 3 декабря 2017 года: «Легенда о Коловрате» во главе кассы
05.12.2017За месяц Минкомсвязи заблокировало в четыре раза меньше «зеркал» пиратских сайтов, чем прогнозировалось

Все статьи по теме Фонд кино

01.12.2017Отчет Фонда кино за 47 неделю 2017 года: Посещаемость продолжает снижаться
24.11.2017Отчет Фонда кино за 46 неделю 2017 года: Зрители оставили в кинотеатрах больше миллиарда рублей
21.11.2017Фонд кино поддержит еще 200 кинотеатров в малых городах
17.11.2017Отчет Фонда кино за 45 неделю 2017 года: Четыре российских проекта собрали больше 3 миллиардов рублей
10.11.2017Отчет Фонда кино за 44 неделю 2017 года: «Последний богатырь» подбирается к тройке лидеров проката

Все статьи по теме Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС)

01.12.2017Отчет Фонда кино за 47 неделю 2017 года: Посещаемость продолжает снижаться
24.11.2017Отчет Фонда кино за 46 неделю 2017 года: Зрители оставили в кинотеатрах больше миллиарда рублей
17.11.2017Отчет Фонда кино за 45 неделю 2017 года: Четыре российских проекта собрали больше 3 миллиардов рублей
13.10.2017Отчет Фонда кино за 40 неделю 2017 года: Результаты «Бегущего по лезвию 2049» близки к показателям «Призрака в доспехах»
06.10.2017Отчет Фонда кино за 39 неделю 2017 года: Сборы опять начали снижаться

  Кассовые сборы
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006