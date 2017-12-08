Отчет Фонда кино за 48 неделю 2017 года: Каждый третий билет пришелся на «Легенду о Коловрате»

Как показывает индустриальная статистика с 30 ноября по 6 декабря 2017 года (неделя №48), на неделе на стыке ноября и декабря было продано столько же билетов, сколько и на предыдущей - 3,6 млн. Каждый третий билет пришелся на новинку - «Легенда о Коловрате». За первую неделю «Легенду о Коловрате» посмотрело 1,28 млн зрителей, что эквивалентно 324 млн рублей. Также в топ-12 попала российская анимация «Колобанга. Привет, Интернет!». «Убийство в «Восточном экспрессе»» преодолело рубеж в 800 млн рублей, «Лига справедливости» - в 600 млн, а «Тор: Рагнарек» - в 1,2 млрд рублей.

















По показателю наработки на сеанс лидирует «Убийство в «Восточном экспрессе»». Также в топ-12 вошли четыре российских проекта и хит сегмента арт-мейнстрим «Ван Гог. С любовью, Винсент».





Средняя заполняемость залов на прошедшей неделе была выше 16%. Наибольший прирост показателей произошел в кинотеатрах с одним и двумя залами.





Заполняемость залов оказалась близкой к показателям прошлой недели.

Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой за период

В семи лучших кинотеатрах страны «Легенда о Коловрате» продемонстрировала долю кассовых сборов 17-61%.













«Легенда о Коловрате» была представлена в 448 однозальных кинотеатрах.





Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах фильма-лидера недели

Фильм-лидер недели: «Легенда о Коловрате».

Лучшей киносетью по заполняемости на «Коловрате» стал «Киноформат».





Продолжает демонстрировать высокую наработку на сеанс «Убийство в «Восточном экспрессе»».













Статистика Фонда кино отражает информацию об основных результатах проката, лидерах недели по сборам и наработке на сеанс, показателях работы кинотеатров, эффективности репертуарного планирования, а также о соотношении долей по сборам, зрителям и сеансам в рамках данного периода.