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Итоги уикенда с 7 по 10 декабря 2017 года: «Легенда о Коловрате» не сдает позиций



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12.12.2017 20:52:00

Первое место в ТОП-10 проката России и СНГ по итогам уикенда с 7 по 10 декабря 2017 года вторую неделю подряд занимает фэнтезийный экшн «Легенда о Коловрате» от ЦПШ. На его долю приходится 29,6% кассы ТОП-10.

На второй позиции - хоррор «Счастливого дня смерти» от UPI.

На третью строчку опустилась анимационная комедия «Тайна Коко» от WDSSPR.

Суммарно тройка лидеров собрала 65,3% кассы ТОП-10.

Десятка обновилась на три позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Счастливого дня смерти», в нее вошли «Очень плохие мамочки 2» от Вольги и «Жги!» от WDSSPR.

На этой неделе в ТОП-10 - три российские ленты: «Легенда о Коловрате» (1 место), «Последний богатырь» (9 место) и «Жги!» (10 место). 

Лидером среди дистрибьюторов по количеству представленных в десятке проектов стала компания WDSSPR (4 картины), а по величине сборов - ЦПШ (суммарная касса проектов 167 млн. рублей).

Дольше всего в десятке держится «Последний богатырь» - за семь недель проката картина собрала 1 млрд. 723 млн. рублей. Это самая кассовая лента среди всех фильмов российского производства, когда-либо выходивших в прокат в России и СНГ.

Общая касса ТОП-10 за 49 уикенд 2017 года составила 500,2 млн. рублей/8,4 млн. долларов, что ниже цифр как предыдущего уикенда (727,6 млн. рублей/12,3 млн. долларов), так и показателя за аналогичный период 2016 года (829,2 млн. рублей/13 млн. долларов) с анимационным фильмом «Моана» от WDSSPR на первой строчке.

Результаты проката ТОП 10 минувшего уикенда также оказались ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (532,5 млн. рублей/7,8 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был приключенческий боевик «В сердце моря» от Каро.

Результаты уикенда с 7 по 10 декабря 2017 года:


Фильм

Дата релиза 

Прокатчик

Недель в прокате 

Кинотеатры

Сумма за уикенд (руб.) 

Сумма за уикенд ($) 

Сумма за все время проката

Сумма за все время проката ($)

1

Легенда о Коловрате 30.11.2017 ЦПШ 2 1498 148'377'346 2'506'374 489'548'421 8'269'399

2

Счастливого дня смерти 07.12.2017 UPI 1 930 92'666'703 1'565'316 92'666'703 1'565'316

3

Тайна Коко 23.11.2017
 WDSSPR 3 1408 85'808'538 1'449'469 470'971'365 7'955'597

4

Очень плохие мамочки 2 07.12.2017
 Вольга 1 923 66'414'492 1'121'866 66'414'492 1'121'866

5

Иностранец

30.11.2017 Парадиз 2 802 25'366'714 428'492 93'606'806 1'581'196

6

Убийство в «Восточном экспрессе» 09.11.2017 Фокс 5
 380 21'901'961 369'966 916'206'249 15'476'457

7

Здравствуй, папа, Новый год! 2
 23.11.2017 ЦПШ
 3 529
 18'415'794 311'078 185'974'539 3'141'462

8

Коматозники 23.11.2017 WDSSPR 3 468 17'244'295 291'289 237'659'990 4'014'527

9

Последний богатырь
 26.10.2017 WDSSPR 7 403 13'400'238 226'355 1'723'795'218 29'118'162

10

Жги! 07.12.2017
 WDSSPR
 1 569 10'636'544 179'671 10'636'544 179'671

 

ТОТАL

 

 

 

      

500'232'625

8'449'876

 

 





Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 12 декабря 2017 г. - 59,9 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, ПРОвзгляд, Экспонента.




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Фильм: «Жги!»  Фильм: «Здравствуй, папа, Новый год! 2»  Фильм: «Иностранец»  Фильм: «Коматозники»  Фильм: «Легенда о Коловрате»  Фильм: «Очень плохие мамочки 2»  Фильм: «Последний богатырь»  Фильм: «Счастливого дня смерти»  Фильм: «Тайна Коко»  Фильм: «Убийство в «Восточном экспрессе»»  

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