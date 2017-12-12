Итоги уикенда с 7 по 10 декабря 2017 года: «Легенда о Коловрате» не сдает позиций

Первое место в ТОП-10 проката России и СНГ по итогам уикенда с 7 по 10 декабря 2017 года вторую неделю подряд занимает фэнтезийный экшн «Легенда о Коловрате» от ЦПШ. На его долю приходится 29,6% кассы ТОП-10.
На второй позиции - хоррор «Счастливого дня смерти» от UPI.
На третью строчку опустилась анимационная комедия «Тайна Коко» от WDSSPR.
Суммарно тройка лидеров собрала 65,3% кассы ТОП-10.
Десятка обновилась на три позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Счастливого дня смерти», в нее вошли «Очень плохие мамочки 2» от Вольги и «Жги!» от WDSSPR.
На этой неделе в ТОП-10 - три российские ленты: «Легенда о Коловрате» (1 место), «Последний богатырь» (9 место) и «Жги!» (10 место).
Лидером среди дистрибьюторов по количеству представленных в десятке проектов стала компания WDSSPR (4 картины), а по величине сборов - ЦПШ (суммарная касса проектов 167 млн. рублей).
Дольше всего в десятке держится «Последний богатырь» - за семь недель проката картина собрала 1 млрд. 723 млн. рублей. Это самая кассовая лента среди всех фильмов российского производства, когда-либо выходивших в прокат в России и СНГ.
Общая касса ТОП-10 за 49 уикенд 2017 года составила 500,2 млн. рублей/8,4 млн. долларов, что ниже цифр как предыдущего уикенда (727,6 млн. рублей/12,3 млн. долларов), так и показателя за аналогичный период 2016 года (829,2 млн. рублей/13 млн. долларов) с анимационным фильмом «Моана» от WDSSPR на первой строчке.
Результаты проката ТОП 10 минувшего уикенда также оказались ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (532,5 млн. рублей/7,8 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был приключенческий боевик «В сердце моря» от Каро.
Результаты уикенда с 7 по 10 декабря 2017 года:
|
|
Фильм
|
Дата релиза
|
Прокатчик
|
Недель в прокате
|
Кинотеатры
|
Сумма за уикенд (руб.)
|
Сумма за уикенд ($)
|
Сумма за все время проката
|
Сумма за все время проката ($)
|
1
|
Легенда о Коловрате
|
30.11.2017
|
ЦПШ
|
2
|
1498
|
148'377'346
|
2'506'374
|
489'548'421
|
8'269'399
|
2
|
Счастливого дня смерти
|
07.12.2017
|
UPI
|
1
|
930
|
92'666'703
|
1'565'316
|
92'666'703
|
1'565'316
|
3
|
Тайна Коко
|
23.11.2017
|
WDSSPR
|
3
|
1408
|
85'808'538
|
1'449'469
|
470'971'365
|
7'955'597
|
4
|
Очень плохие мамочки 2
|
07.12.2017
|
Вольга
|
1
|
923
|
66'414'492
|
1'121'866
|
66'414'492
|
1'121'866
|
5
|
Иностранец
|
30.11.2017
|
Парадиз
|
2
|
802
|
25'366'714
|
428'492
|
93'606'806
|
1'581'196
|
6
|
Убийство в «Восточном экспрессе»
|
09.11.2017
|
Фокс
|
5
|
380
|
21'901'961
|
369'966
|
916'206'249
|
15'476'457
|
7
|
Здравствуй, папа, Новый год! 2
|
23.11.2017
|
ЦПШ
|
3
|
529
|
18'415'794
|
311'078
|
185'974'539
|
3'141'462
|
8
|
Коматозники
|
23.11.2017
|
WDSSPR
|
3
|
468
|
17'244'295
|
291'289
|
237'659'990
|
4'014'527
|
9
|
Последний богатырь
|
26.10.2017
|
WDSSPR
|
7
|
403
|
13'400'238
|
226'355
|
1'723'795'218
|
29'118'162
|
10
|
Жги!
|
07.12.2017
|
WDSSPR
|
1
|
569
|
10'636'544
|
179'671
|
10'636'544
|
179'671
|
|
ТОТАL
|
|
|
|
|
500'232'625
|
8'449'876
|
|
Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 12 декабря 2017 г. - 59,9 руб/доллар.
При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, ПРОвзгляд, Экспонента.