Итоги уикенда с 7 по 10 декабря 2017 года: «Легенда о Коловрате» не сдает позиций

Первое место в ТОП-10 проката России и СНГ по итогам уикенда с 7 по 10 декабря 2017 года вторую неделю подряд занимает фэнтезийный экшн «Легенда о Коловрате» от ЦПШ. На его долю приходится 29,6% кассы ТОП-10.

На второй позиции - хоррор «Счастливого дня смерти» от UPI.

На третью строчку опустилась анимационная комедия «Тайна Коко» от WDSSPR.

Суммарно тройка лидеров собрала 65,3% кассы ТОП-10.

Десятка обновилась на три позиции. Помимо упомянутой выше ленты «Счастливого дня смерти», в нее вошли «Очень плохие мамочки 2» от Вольги и «Жги!» от WDSSPR.

На этой неделе в ТОП-10 - три российские ленты: «Легенда о Коловрате» (1 место), «Последний богатырь» (9 место) и «Жги!» (10 место).

Лидером среди дистрибьюторов по количеству представленных в десятке проектов стала компания WDSSPR (4 картины), а по величине сборов - ЦПШ (суммарная касса проектов 167 млн. рублей).

Дольше всего в десятке держится «Последний богатырь» - за семь недель проката картина собрала 1 млрд. 723 млн. рублей. Это самая кассовая лента среди всех фильмов российского производства, когда-либо выходивших в прокат в России и СНГ.

Общая касса ТОП-10 за 49 уикенд 2017 года составила 500,2 млн. рублей/8,4 млн. долларов, что ниже цифр как предыдущего уикенда (727,6 млн. рублей/12,3 млн. долларов), так и показателя за аналогичный период 2016 года (829,2 млн. рублей/13 млн. долларов) с анимационным фильмом «Моана» от WDSSPR на первой строчке.

Результаты проката ТОП 10 минувшего уикенда также оказались ниже сборов аналогичного уикенда 2015 года (532,5 млн. рублей/7,8 млн. долларов), когда лидером кинопроката в России был приключенческий боевик «В сердце моря» от Каро.

Результаты уикенда с 7 по 10 декабря 2017 года:

















Кассовые сборы пересчитаны в доллары США по курсу Центробанка на 12 декабря 2017 г. - 59,9 руб/доллар.

При подготовке материала были использованы данные, предоставленные: ЕАИС, UPI, WDSSPR, 20 Век Фокс, Каро, Централ Партнершип, Вольга, Люксор, Наше кино, Парадиз, Мульт в кино, ПРОвзгляд, Экспонента.