Сборы в США и Канаде за уикенд с 15 по 17 декабря 2017 года: Восьмой эпизод «Звездных войн» - безусловный лидер

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 15 по 17 декабря 2017 года стал фантастический экшн «Звездные войны: Последние джедаи» / «Star Wars: The Last Jedi», стартовавший с показателем $220,047,000.

На втором месте – анимационная лента «Фердинанд» / «Ferdinand», дебютировавшая с результатом $13,325,000, бюджет - $111 млн.

На третьей позиции расположилась анимационная комедия «Тайна Коко» / «Coco», за четыре недели проката собравшая $150,810,896, из них $10,025,000 – касса минувшего уикенда.

Четвертую строчку занимает драма «Чудо» / «Wonder», в свой пятый прокатный уикенд заработавшая $5,400,000, общая касса - $109,256,738.

На пятом месте – фантастический экшн «Лига справедливости» / «Justice League», за пять недели проката собравший $219,456,347, из них $4,170,000 – касса минувшего уикенда.

На шестой позиции – новогодняя комедия «Здравствуй, папа, Новый год! 2» / «Daddy's Home 2», за шесть недель проката заработавшая $96,579,982, из них $3,800,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $69 млн.

Седьмую строчку занимает фантастический экшн «Тор: Рагнарек» / «Thor: Ragnarok», в минувший уикенд собравший $2,981,000, касса за семь недель проката - $306,375,120, бюджет - $180 млн.

На восьмом месте – комедия «Горе-творец» / «The Disaster Artist», за три недели проката заработавшая $12,932,039, из них $2,636,908 – результат прошедших выходных.

На девятой позиции – криминальная драма «Убийство в «Восточном экспрессе»» / «Murder on the Orient Express», в свой шестой прокатный уикенд собравшая $2,470,000, общая касса - $97,252,742, бюджет - $55 млн.

Замыкает десятку лидеров драма «Леди Бёрд» / «Lady Bird», за семь недель проката заработавшая $25,977,506, из них $2,108,117 – результат минувшего уикенда.

* - здесь и далее – указаны предварительные сборы за уикенд.