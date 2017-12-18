    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Релизы фильмов
Премьеры фильмов
Кассовые сборы
Рецензии
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
База данных по киноиндустрии
Фото




ПрофиСинема.ру
 

Сборы в США и Канаде за уикенд с 15 по 17 декабря 2017 года: Восьмой эпизод «Звездных войн» - безусловный лидер



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

18.12.2017 10:02:00

Лидером кинопроката в США и Канаде за уикенд с 15 по 17 декабря 2017 года стал фантастический экшн «Звездные войны: Последние джедаи» / «Star Wars: The Last Jedi», стартовавший с показателем $220,047,000.

На втором месте – анимационная лента «Фердинанд» / «Ferdinand», дебютировавшая с результатом $13,325,000, бюджет - $111 млн.

На третьей позиции расположилась анимационная комедия «Тайна Коко» / «Coco», за четыре недели проката собравшая $150,810,896, из них $10,025,000 – касса минувшего уикенда.

Четвертую строчку занимает драма «Чудо» / «Wonder», в свой пятый прокатный уикенд заработавшая $5,400,000, общая касса - $109,256,738.

На пятом месте – фантастический экшн «Лига справедливости» / «Justice League», за пять недели проката собравший $219,456,347, из них $4,170,000 – касса минувшего уикенда.

На шестой позиции – новогодняя комедия «Здравствуй, папа, Новый год! 2» / «Daddy's Home 2», за шесть недель проката заработавшая $96,579,982, из них $3,800,000 – касса минувшего уикенда, бюджет - $69 млн.

Седьмую строчку занимает фантастический экшн «Тор: Рагнарек» / «Thor: Ragnarok», в минувший уикенд собравший $2,981,000, касса за семь недель проката - $306,375,120, бюджет - $180 млн.

На восьмом месте – комедия «Горе-творец» / «The Disaster Artist», за три недели проката заработавшая $12,932,039, из них $2,636,908 – результат прошедших выходных.

На девятой позиции – криминальная драма «Убийство в «Восточном экспрессе»» / «Murder on the Orient Express», в свой шестой прокатный уикенд собравшая $2,470,000, общая касса - $97,252,742, бюджет - $55 млн.

Замыкает десятку лидеров драма «Леди Бёрд» / «Lady Bird», за семь недель проката заработавшая $25,977,506, из них $2,108,117 – результат минувшего уикенда.

* - здесь и далее – указаны предварительные сборы за уикенд.




Просмотров: 331   |      


Фильм: «Горе-творец»  Фильм: «Звёздные Войны: Последние джедаи»  Фильм: «Здравствуй, папа, Новый год! 2»  Фильм: «Леди Бёрд»  Фильм: «Лига справедливости»  Фильм: «Тайна Коко»  Фильм: «Тор: Рагнарёк»  Фильм: «Убийство в «Восточном экспрессе»»  Фильм: «Фердинанд»  Фильм: «Чудо»  

Все новости о фильмах

19.12.2017Итоги уикенда с 14 по 17 декабря 2017 года: Новые «Звёздные войны» собрали полмиллиарда на старте
17.12.2017«Звёздные Войны: Последние джедаи»: Исследуя новые миры
14.12.2017«Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» - фаворит премии Гильдии актеров США
13.12.2017Меланхолия: в прокате «Звездные войны: Последние джедаи»
12.12.2017Итоги уикенда с 7 по 10 декабря 2017 года: «Легенда о Коловрате» не сдает позиций
12.12.2017«Звёздные Войны: Последние джедаи»: Фоторепортаж с мировой премьеры
11.12.2017«Нелюбовь» номинирована на «Золотой глобус» 2018
11.12.2017Сборы в США и Канаде за уикенд с 8 по 10 декабря 2017 года: «Тайна Коко» лидирует уже третью неделю
07.12.201720 картин претендуют на «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты»
05.12.2017Итоги уикенда с 30 ноября по 3 декабря 2017 года: «Легенда о Коловрате» во главе кассы

Все статьи по теме кинобизнес

19.12.2017Итоги уикенда с 14 по 17 декабря 2017 года: Новые «Звёздные войны» собрали полмиллиарда на старте
19.12.2017Заседание правительственного совета по развитию отечественной кинематографии: Как укрепить позиции российского кино?
19.12.2017Изменения в составе правительственного совета по развитию отечественной кинематографии
18.12.2017Фонд кино пересмотрит правила поддержки франшиз
18.12.2017Анимационное сообщество приступает к разработке профессиональных стандартов отрасли

  Кассовые сборы
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006