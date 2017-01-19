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Премьера фильма «Рай»



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19.01.2017 16:37:00
 

18 января 2017 года, за день до выхода в российский прокат, в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера долгожданного фильма Андрея Кончаловского «Рай» (дистрибьютор – компания WDSSPR). Картину зрителям представили режиссёр Андрей Кончаловский, актриса Юлия Высоцкая и съемочная группа фильма, а также генеральный директор телеканала «Россия» Антон Златопольский.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где он был удостоен приза за лучшую режиссуру. Позднее «Рай» был выдвинут от России на премию «Оскар» и вошел в шорт-лист в категории «Лучший фильм на иностранном языке» (продолжил ли лента свое участие в оскаровском гонке, станет известно уже на следующей неделе – номинанты на премию Американской киноакадемии будут объявлены во вторник 24 января).

Московскую премьеру фильма посетили многие отечественные знаменитости: Татьяна Навка и Дмитрий Песков, Алла Пугачева и Максим Галкин, Григорий Лепс с супругой и дочерью, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Татьяна Михалкова, Егор КончаловскийАлександр Роднянский с супругой Валерией, Сергей Безруков и Анна Матисон, Юлия Пересильд, Станислав Говорухин, Дмитрий Ланской, Елена Захарова и многие другие.

Смотрите фоторепортаж с мероприятия:

 
московская премьера фильма Рай, режиссер Андрей Кончаловский и съемочная группа картины

  
московская премьера фильма Рай, Дарья Златопольская, Юлия Высоцкая, Антон Златопольский и Андрей Кончаловский

  
московская премьера фильма Рай, фигуристка Татьяна Навка, режиссер Андрей Кончаловский и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков
 
московская премьера фильма Рай, режиссер Андрей Кончаловский

  
московская премьера фильма Рай, актриса Юлия Высоцкая

  
московская премьера фильма Рай, генеральный директор телеканала Россия Антон Златопольский
 
московская премьера фильма Рай, министр сельского хозяйства России Александр Ткачев с супругой

  
московская премьера фильма Рай, певица Алла пугачева и режиссер Андрей Кончаловский

  
московская премьера фильма Рай, режиссер Андрей Кончаловский и певец Григорий Лепс
 
московская премьера фильма Рай, генеральный директор телеканала Россия Антон Златопольский с супругой Дарьей

  
московская премьера фильма Рай, музыканты Алла Пугачева и Григорий Лепс

  
московская премьера фильма Рай, певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
 
московская премьера фильма Рай, певец Дмитрий Ланской

  
московская премьера фильма Рай, фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков

  
московская премьера фильма Рай, режиссер Егор Кончаловский

  
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Год: 2016
Хронометраж: 131 мин.
Жанр: Драма
Страна: Россия, Германия

Производство: продюсерский центр Андрея Кончаловского, DRIFE Productions
Продюсер: Андрей Кончаловский, Флориан Дейл, Александр Броварец, Олеся Гидрат
Режиссёр-постановщик: Андрей Кончаловский
Автор сценария: Андрей Кончаловский, Елена Киселева
Оператор-постановщик: Симонов Александр
Актёры: Высоцкая Юлия, Якоб Диль (Jakob Diehl), Виктор Сухоруков, Вера Воронкова, Жан Денис Ремер, Филипп Дюкен, Кристиан Клаусс


Просмотров: 350


Фильм: «Рай»  

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