26 июня 2017 года в рамках 39 Московского международного кинофестиваля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Белые ночи» производства кинокомпании «Россфильм». Картину представили режиссеры Татьяна Воронецкая и Андрей Богатырев, актеры Дмитрий Сергин, Ольга Сташкевич, оператор Сергей Баскоев. Несмотря на позднее время показа, 5-й зал киноцентра «Октябрь» был полон. Зрители с удовольствием погрузились в волшебную атмосферу летнего Санкт-Петербурга, пережили вместе с героями историю их романтического знакомства и прогулок по мистическому городу.





Представление картины началось с небольшой, как потом призналась Татьяна Воронецкая, заранее заготовленной шутки: «Конечно, два режиссера – это замечательно. Но хочу сразу предупредить, все, что в фильме хорошо, сделано мной, все, что плохо – Богатыревым».

«Полностью согласен», - подхватил шутку Андрей Богатырев.



«У нас была сложная задача – экранизировать романтическое произведение очень юного автора 19 века - Федора Достоевского, которому было на момент написания 26-27 лет, и найти ему соответствующий эквивалент в нашем времени, - продолжила Татьяна Воронецкая. - «Белые ночи» Федора Достоевского – это исток его творчества, в котором внимательный читатель увидит темы и персонажей зрелых произведений автора. Уже можно узнать и будущую Настасью Филипповну, и Идиота (пока он только Мечтатель).

И хотя в повести еще нет всей мощи драматургии лучших работ мастера, в «Белых ночах» присутствует изумительное настроение предвкушения любви, которой тоже еще не существовало. И изумительный Санкт-Петербург. Он описан в этом произведении с такой любовью!

Для нас было очень важно передать все это, как можно более точно в современных реалиях. Поэтому главный герой в фильме, как и в повести Достоевского, - Питер. Можно сказать, у нас получилось импрессионистическое произведение, оно сделано с таким настроением, и посвящено 60-м годам».





«Пересмотрев огромное количество фильмов 60-х годов, - продолжил тему Андрей Богатырев, – мы старались передать атмосферу того времени, и это было очень интересное кинопутешествие. Петербург оказался таким киногеничным городом! Где ни поставишь камеру – все красиво и атмосферно. Для нас «Белые ночи» - это диалог с кино 60-х годов, с его легкостью и импровизацией».



В «Белых ночах» передано такое состояние души человека, когда влюбленность сочетается с мечтаниями и ожиданием полета», - сказал актер Дмитрий Сергин.





Авторы фильма пожелали гостям премьеры приятного просмотра. В зале погас свет, на экране появилась панорама прекрасного Санкт-Петербурга, по которому на самокате проезжает главный герой, профессиональный мечтатель Федор Д., зазвучала музыка группы «Сплин», и зрители на полтора часа окунулись в атмосферу грез и романтики, переживая вместе с персонажами фильма историю их недолгих, но красивых отношений.



В фильме практически все по Достоевскому, но в современном антураже: однажды летней ночью на мосту в Санкт-Петербурге встречаются девушка Настя и Мечтатель. Герои знакомятся и несколько белых ночей проводят вместе, гуляя по улицам Питера, заходя в кафе и бары, катаясь на катере по ночной Неве, говоря обо всем, раскрывая друг другу душу, ощущая необыкновенное родство. Казалось бы, это начало восхитительного романа. И Федор Д., счастливый, повторяет в упоении: «Я люблю тебя, Настя».





Но девушка не может забыть прежних отношений, воспоминания о возлюбленном не дают ей покоя, и даже осознавая, что ее новый друг гораздо лучше того, кто ее оставил, Настя в итоге бросает Мечтателя. Для героя это больно и мучительно, но в то же время людей подобного склада обычно подпитывают подобные переживания, и зритель может не сомневаться, что, пережив свою личную драму, Федор Д. снова будет готов к новым встречам, приключениям и мечтам.