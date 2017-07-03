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Премьера фильма «Блокбастер»



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03.07.2017 16:36:00
 

1 июля 2017 года в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера комедии «Блокбастер», выходящей на экраны 13 июля (дистрибьютор – компания Вольга). Продюсеры фильма Илья Стюарт, Мурад Османн, Юрий Козырев и исполнившие главные роли в комедии о безрассудстве и свободе Светлана Устинова и Аня Чиповская представили фильм и поблагодарили собравшихся за то, что они решили провести этот субботний вечер с командой «Блокбастера». Вместе с коллегами первых зрителей поприветствовали актриса Светлана Ходченкова и актер Дмитрий Ендальцев, также сыгравшие в ленте. 

«Мы сами до сих пор получаем удовольствие от этого фильма, несмотря на то, что съемки давно закончились. Мы счастливы, что вы все здесь, это очень здорово», - поделилась с гостями вечера Аня ЧиповскаяСветлана Устинова в свою очередь отметила работу всей команды: «Как одна большая семья мы придумывали, создавали и воплотили в жизнь. И вот история наша рассказана, и сегодня вы все ее увидите». 

Премьеру посетили представители российской киноиндустрии и шоу-бизнеса, среди которых Александр Мамут, Максим Матвеев, Мария Андреева, Павел Деревянко, Сабина Ахмедова, Илья Бачурин, Юлия Топольницкая, Мария Кравцова и многие другие. 

Смотрите фоторепортаж с премьеры «Блокбастера»:

 
московская премьера фильма Блокбастер, актрисы Светлана Устинова и Аня Чиповская

  
московская премьера фильма Блокбастер, Сабина Ахмедова, Юлия Топольницкая, Светлана Ходченкова, Максим Матвеев и Даша Чаруша

  
московская премьера фильма Блокбастер, Дмитрий Ендальцев, Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Павел Юдин
 
московская премьера фильма Блокбастер, Илья Стюарт, Светлана Устинова, Аня Чиповская, Юрий Козырев и Мурад Османн

  
московская премьера фильма Блокбастер, Сергей Поварницын, Мария Андреева, Илья Бачурин, Илья Найшуллер, Тимофей Колесников и Павел Деревянко

  
московская премьера фильма Блокбастер, бизнесмен Александр Мамут
 
московская премьера фильма Блокбастер, актер Даниил Вахрушев и продюсер Илья Стюарт

  
московская премьера фильма Блокбастер, актриса и композитор Даша Чаруша

  
московская премьера фильма Блокбастер, актер Егор Корешков
 
московская премьера фильма Блокбастер, телеведущая Екатерина Одинцова

  
московская премьера фильма Блокбастер, продюсер Илья Бачурин

  
московская премьера фильма Блокбастер, продюсеры Илья Стюарт и Мурад Османн
 
московская премьера фильма Блокбастер, продюсер Илья Стюарт и актриса Светлана Устинова

  
московская премьера фильма Блокбастер, продюсеры Илья Стюарт, Мурад Османн и Юрий Козырев

  
московская премьера фильма Блокбастер, актриса Лукерья Ильяшенко

     

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Год: 2017
Хронометраж: 100 мин.
Жанр: Криминальная комедия
Страна: Россия

Производство: компания Hype Film, Action Film
Продюсер: Илья Стюарт, Юрий Козырев, Мурад Османн
Режиссёр-постановщик: Наталья Тюльпанова
Автор сценария: Наталья Тюльпанова
Композитор: Дарья Чаруша
Актёры: Светлана Устинова, Аня Чиповская, Евгений Цыганов, Михаил Ефремов, Шалаева Мария, Епишев Сергей, Дмитрий Ендальцев, Александр Молочников, Ильин Александр, Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова, Вертков Алексей, Ирина Рахманова, Александр Горчилин, Мурзенко Константин


Просмотров: 120


Фильм: «Блокбастер»  

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