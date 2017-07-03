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Премьера фильма «Блокбастер»
03.07.2017 16:36:00
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1 июля 2017 года в московском кинотеатре «Пионер» состоялась премьера комедии «Блокбастер», выходящей на экраны 13 июля (дистрибьютор – компания Вольга). Продюсеры фильма Илья Стюарт, Мурад Османн, Юрий Козырев и исполнившие главные роли в комедии о безрассудстве и свободе Светлана Устинова и Аня Чиповская представили фильм и поблагодарили собравшихся за то, что они решили провести этот субботний вечер с командой «Блокбастера». Вместе с коллегами первых зрителей поприветствовали актриса Светлана Ходченкова и актер Дмитрий Ендальцев, также сыгравшие в ленте.
«Мы сами до сих пор получаем удовольствие от этого фильма, несмотря на то, что съемки давно закончились. Мы счастливы, что вы все здесь, это очень здорово», - поделилась с гостями вечера Аня Чиповская. Светлана Устинова в свою очередь отметила работу всей команды: «Как одна большая семья мы придумывали, создавали и воплотили в жизнь. И вот история наша рассказана, и сегодня вы все ее увидите».
Премьеру посетили представители российской киноиндустрии и шоу-бизнеса, среди которых Александр Мамут, Максим Матвеев, Мария Андреева, Павел Деревянко, Сабина Ахмедова, Илья Бачурин, Юлия Топольницкая, Мария Кравцова и многие другие.
Смотрите фоторепортаж с премьеры «Блокбастера»:
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московская премьера фильма Блокбастер, актрисы Светлана Устинова и Аня Чиповская
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московская премьера фильма Блокбастер, Сабина Ахмедова, Юлия Топольницкая, Светлана Ходченкова, Максим Матвеев и Даша Чаруша
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московская премьера фильма Блокбастер, Дмитрий Ендальцев, Аня Чиповская, Светлана Ходченкова и Павел Юдин
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московская премьера фильма Блокбастер, Илья Стюарт, Светлана Устинова, Аня Чиповская, Юрий Козырев и Мурад Османн
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московская премьера фильма Блокбастер, Сергей Поварницын, Мария Андреева, Илья Бачурин, Илья Найшуллер, Тимофей Колесников и Павел Деревянко
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московская премьера фильма Блокбастер, бизнесмен Александр Мамут
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московская премьера фильма Блокбастер, актер Даниил Вахрушев и продюсер Илья Стюарт
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московская премьера фильма Блокбастер, актриса и композитор Даша Чаруша
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московская премьера фильма Блокбастер, актер Егор Корешков
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московская премьера фильма Блокбастер, телеведущая Екатерина Одинцова
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московская премьера фильма Блокбастер, продюсер Илья Бачурин
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московская премьера фильма Блокбастер, продюсеры Илья Стюарт и Мурад Османн
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московская премьера фильма Блокбастер, продюсер Илья Стюарт и актриса Светлана Устинова
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московская премьера фильма Блокбастер, продюсеры Илья Стюарт, Мурад Османн и Юрий Козырев
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московская премьера фильма Блокбастер, актриса Лукерья Ильяшенко
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: 2017Хронометраж
: 100 мин.Жанр
: Криминальная комедияСтрана
: РоссияПроизводство
: компания Hype Film
, Action FilmПродюсер
: Илья Стюарт
, Юрий Козырев
, Мурад ОсманнРежиссёр-постановщик
: Наталья ТюльпановаАвтор сценария
: Наталья ТюльпановаКомпозитор
: Дарья ЧарушаАктёры
: Светлана Устинова
, Аня Чиповская
, Евгений Цыганов
, Михаил Ефремов
, Шалаева Мария
, Епишев Сергей
, Дмитрий Ендальцев
, Александр Молочников
, Ильин Александр
, Юлия Снигирь
, Светлана Ходченкова
, Вертков Алексей
, Ирина Рахманова
, Александр Горчилин
, Мурзенко Константин
Фильм: «Блокбастер»