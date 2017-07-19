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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет»



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19.07.2017 12:28:00
 

17 июля 2017 года в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера долгожданного фантастического блокбастера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Режиссер прибыл в голливудский TCL Chinese Theatre со своей женой Вирджинией Силлой, являющейся также продюсером фильма, и их тремя детьми. Компанию Бессону составили исполнители главных ролей Кара Делевинь и Дейн ДеХаан, певица Рианна и российская топ-модель и актриса Саша Лусс, также сыгравшие в фильме.

Среди гостей вечера были модель Кендал Дженнер, сестра Кары Делевинь Поппи, актер Крис Такер, актриса Тара Рид, модели Полин Оаро и Кэт Грэм.

В России премьера фильма «Валериан и город тысячи планет» состоится 27 июля. Люк Бессон приедет в Москву вместе с актрисой Сашой Лусс. В российском прокате картина стартует 10 августа в формате IMAX®.

«Валериан и город тысячи планет» — самый масштабный и самый дорогой проект в истории французского кино. Люк Бессон мечтал снять этот фильм последние двадцать лет.

«Это бесконечный экшн, юмор, эмоции, инопланетные существа и космические корабли в каждом кадре. Я хочу, чтобы зрители настолько обалдели от увиденного, чтобы в конце у них не было выбора, кроме как посмотреть фильм еще раз», – рассказывает режиссер.

Действие происходит в 2700 году. Валериан (Дэйн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) – космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи существ из различных миров со всех уголков галактики.


Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актер Дейн ДеХаан, певица и актриса Рианна, актриса и модель Кара Делевинь, режиссер Люк Бессон
Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актер Дейн ДеХаан, певица и актриса Рианна, актриса и модель Кара Делевинь, режиссер Люк Бессон
Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», исполнители главных ролей Дейн ДеХаан Кара Делевинь

Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», исполнители главных ролей Дейн ДеХаан Кара Делевинь
Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актер Дейн ДеХаан, актриса и модель Кара Делевинь, режиссер Люк Бессон
Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет»,


Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актриса и модель Кара Делевинь
Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актриса и модель Кара Делевинь и ее сестра Поппи
Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актриса и модель Кара Делевинь,


Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актриса и модель Кара Делевинь,


Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актер и певец Крис Ву
Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», певица и актриса Рианна

Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», певица и актриса Рианна
Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», певица и актриса Рианна
Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», певица и актриса Рианна, режиссер Люк Бессон

  

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Год: 2017
Хронометраж: 129 мин.
Жанр: Фантастический боевик
Страна: Франция

Производство: EuropaCorp, Fundamental Films
Продюсер: Люк Бессон (Luc Besson) , Виржини Силла (Virginie Silla)
Режиссёр-постановщик: Люк Бессон (Luc Besson)
Автор сценария: Люк Бессон (Luc Besson)
Оператор-постановщик: Тьерри Арбогаст (Thierry Arbogast)
Композитор: Александр Депла (Alexandre Desplat)
Актёры: Кара Делевинь (Cara Delevingne), Дэйн ДеХаан (Dane DeHaan), Итан Хоук (Ethan Hawke), Джон Гудман (John Goodman), Клайв Оуэн (Clive Owen), Рианна (Rihanna)


Просмотров: 286


Фильм: «Валериан и город тысячи планет»  

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