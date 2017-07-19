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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет»
19.07.2017 12:28:00
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17 июля 2017 года в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера долгожданного фантастического блокбастера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Режиссер прибыл в голливудский TCL Chinese Theatre со своей женой Вирджинией Силлой, являющейся также продюсером фильма, и их тремя детьми. Компанию Бессону составили исполнители главных ролей Кара Делевинь и Дейн ДеХаан, певица Рианна и российская топ-модель и актриса Саша Лусс, также сыгравшие в фильме.
Среди гостей вечера были модель Кендал Дженнер, сестра Кары Делевинь Поппи, актер Крис Такер, актриса Тара Рид, модели Полин Оаро и Кэт Грэм.
В России премьера фильма «Валериан и город тысячи планет» состоится 27 июля. Люк Бессон приедет в Москву вместе с актрисой Сашой Лусс. В российском прокате картина стартует 10 августа в формате IMAX®.
«Валериан и город тысячи планет» — самый масштабный и самый дорогой проект в истории французского кино. Люк Бессон мечтал снять этот фильм последние двадцать лет.
«Это бесконечный экшн, юмор, эмоции, инопланетные существа и космические корабли в каждом кадре. Я хочу, чтобы зрители настолько обалдели от увиденного, чтобы в конце у них не было выбора, кроме как посмотреть фильм еще раз», – рассказывает режиссер.
Действие происходит в 2700 году. Валериан (Дэйн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) – космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи существ из различных миров со всех уголков галактики.
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актер Дейн ДеХаан, певица и актриса Рианна, актриса и модель Кара Делевинь, режиссер Люк Бессон
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актер Дейн ДеХаан, певица и актриса Рианна, актриса и модель Кара Делевинь, режиссер Люк Бессон
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», исполнители главных ролей Дейн ДеХаан Кара Делевинь
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», исполнители главных ролей Дейн ДеХаан Кара Делевинь
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актер Дейн ДеХаан, актриса и модель Кара Делевинь, режиссер Люк Бессон
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет»,
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актриса и модель Кара Делевинь
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актриса и модель Кара Делевинь и ее сестра Поппи
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актриса и модель Кара Делевинь,
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актриса и модель Кара Делевинь,
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», актер и певец Крис Ву
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», певица и актриса Рианна
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», певица и актриса Рианна
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», певица и актриса Рианна
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Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет», певица и актриса Рианна, режиссер Люк Бессон
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: 2017Хронометраж
: 129 мин. Жанр
: Фантастический боевикСтрана
: ФранцияПроизводство
: EuropaCorp
, Fundamental FilmsПродюсер
: Люк Бессон (Luc Besson)
, Виржини Силла (Virginie Silla)Режиссёр-постановщик
: Люк Бессон (Luc Besson) Автор сценария
: Люк Бессон (Luc Besson) Оператор-постановщик
: Тьерри Арбогаст (Thierry Arbogast)Композитор
: Александр Депла (Alexandre Desplat) Актёры
: Кара Делевинь (Cara Delevingne)
, Дэйн ДеХаан (Dane DeHaan)
, Итан Хоук (Ethan Hawke)
, Джон Гудман (John Goodman)
, Клайв Оуэн (Clive Owen)
, Рианна (Rihanna)
Фильм: «Валериан и город тысячи планет»