17 июля 2017 года в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера долгожданного фантастического блокбастера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Режиссер прибыл в голливудский TCL Chinese Theatre со своей женой Вирджинией Силлой, являющейся также продюсером фильма, и их тремя детьми. Компанию Бессону составили исполнители главных ролей Кара Делевинь и Дейн ДеХаан, певица Рианна и российская топ-модель и актриса Саша Лусс, также сыгравшие в фильме.



Среди гостей вечера были модель Кендал Дженнер, сестра Кары Делевинь Поппи, актер Крис Такер, актриса Тара Рид, модели Полин Оаро и Кэт Грэм.



В России премьера фильма «Валериан и город тысячи планет» состоится 27 июля. Люк Бессон приедет в Москву вместе с актрисой Сашой Лусс. В российском прокате картина стартует 10 августа в формате IMAX®.



«Валериан и город тысячи планет» — самый масштабный и самый дорогой проект в истории французского кино. Люк Бессон мечтал снять этот фильм последние двадцать лет.



«Это бесконечный экшн, юмор, эмоции, инопланетные существа и космические корабли в каждом кадре. Я хочу, чтобы зрители настолько обалдели от увиденного, чтобы в конце у них не было выбора, кроме как посмотреть фильм еще раз», – рассказывает режиссер.



Действие происходит в 2700 году. Валериан (Дэйн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) – космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи существ из различных миров со всех уголков галактики.

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