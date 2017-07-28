Премьера фильма «Валериан и город тысячи планет»

27 июля 2017 года в концертном зале «Барвиха LUXURY VILLAGE» состоялась премьера фантастического фильма «Валериан и город тысячи планет», который выходит на российские экраны 10 августа (дистрибьютор – Наше кино/A-one Films). На премьеру в Москву специально прилетел режиссер картины Люк Бессон вместе с актрисой Сашей Лусс.



Гостями премьеры также стали актеры Вячеслав Манучаров, Алексей Розин, Анна Котова, Светлана Камынина, Марьяна Спивак, режиссер Бакур Бакурадзе, продюсер Юлия Мишкинене, актриса и ведущая Ирина Чеснокова и другие.

Представляя фильм российским зрителям, Люк Бессон сказал, что очень гордится показывать его именно этой аудитории. «Сейчас в мире достаточно тяжело быть вместе. Этот фильм о человечности. Это большое послание c глубоким подтекстом. Но при этом это веселая и интересная картина, где много всего захватывающего», - отметил режиссер.



Он также раскрыл зрителям секрет, «который еще никогда никому не рассказывал». «Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю. Это означает, как сильно я вас люблю», - признался Бессон.



Режиссер рассказал о Саше Лусс, исполнившей в фильме роль принцессы Перлов. «Сегодня я хочу представить с большой гордостью русскую девушку, которую я встретил два года назад, отправил ее на актерские курсы и пообещал снять потом в кино, - рассказал Бессон. - У меня всегда был талант раскрывать актрис - Натали Портман, Милу Йовович, которая, как известно, тоже с русскими корнями. Я очень горд представить молодой талант – актрису Сашу Лусс».



В свою очередь Саша Лусс поделилась своими эмоциями от российской премьеры: «После таких слов Люка теряешься. Спасибо вам всем, что будете смотреть этот фильм. Важный для Люка, для меня. Это было супер, просто здорово. Спасибо всем, кто здесь».



После премьеры Люк Бессон вышел к публике и пообщался со зрителями, а на следующий день встретился с журналистами и ответил на вопросы о фильме.



Одновременно с московской премьерой фильма состоялась премьера клипа на песню I Feel Everething, которую исполнила Кара Делевинь специально для фильма. Режиссером клипа выступил Люк Бессон, спродюсировал композицию Фарелл Уильямс, песню написала сама Кара.

Главные роли в фильме «Валериан и город тысячи планет» исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, в съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна. Действие картины происходит в 2700 году. Космические агенты Валериан и Лорелин по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи существ из различных миров со всех уголков галактики.

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