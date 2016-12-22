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«Оскар» по итогам 2016 года: На главную номинацию претендуют 336 фильмов



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22.12.2016 15:01:00

21 декабря 2016 года Американская академия кинематографических искусств и наук / The Academy of Motion Picture Arts and Sciences объявила, что из всех представленных на рассмотрение 89-й премии «Оскар» картин на включение в главную номинацию («Лучший фильм») могут претендовать 336 полнометражных игровых фильмов (на 31 ленту больше, чем в прошлом году). 

Для того, чтобы лента прошла квалификацию как пригодная к участию в оскаровской гонке, ее первый показ должен состояться в коммерческом кинотеатре округа Лос-Анджелес не позднее 31 декабря текущего года, после чего сеансы картины должны проходить не менее семи последующих дней. Согласно правилам Американской киноакадемии, минимальный хронометраж фильма - 40 минут, а демонстрацию необходимо осуществлять на пленке 35 мм, 70 мм, или в цифровом формате. Полный список лент, прошедших квалификацию, доступен на официальном сайте премии «Оскар»

Финальный список номинантов будет объявлен 14 января 2016 года в Samuel Goldwyn Theater, расположенном в Беверли Хиллз.

Торжественная церемония вручения призов Американской киноакадемии состоится 26 февраля 2017 года. Награды за выдающиеся достижения в сфере кино за 2016 год будут объявлены в кинотеатре Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Прямая трансляция пройдет с 19:00 и будет вестись каналом ABC Television Network. Церемонию вручения премии «Оскар» увидят зрители более чем в 225 странах по всему миру.




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