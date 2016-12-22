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Лондонским кинокритикам нравятся «Лунный свет» и «Любовь и дружба»



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22.12.2016 18:00:00

20 декабря 2017 года в лондонском отеле Mayfair Hotel были объявлены номинанты на премию Лондонского кружка кинокритиков /  London Critics Circle Film Awards — ежегодной премии кинокритиков из подразделения профессиональной британской ассоциации «The Critics' Circle». 

Лидером по числу номинаций стали новые ленты Барри Дженкинса «Лунный свет» и Уита Стилмана «Любовь и дружба» (по семь номинаций). Картина «Тони Эрдманн» Марен Аде претендует на победу в шести категориях. Фильмы «Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря» и «Американская милашка» представлены в пяти номинациях каждая.

Победители определяются путём опроса более 120 членов Лондонского кружка критиков. 33-я церемония вручения наград Лондонских кинокритиков пройдет в столице Великобритании 22 января 2017 года. Ее ведущими станут Элис Лоу и Стив Орам.

Номинанты на 37-ю премию Лондонского кружка кинокритиков /  London Critics Circle Film Awards:

Лучший фильм
«Американская милашка» 
«Море в огне» 
«Я, Дэниел Блэйк» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Любовь и дружба» 
«Манчестер у моря» 
«Лунный свет» 
«Под покровом ночи» 
«Сын Саула» 
«Тони Эрдманн» 

Лучший зарубежный фильм
«Море в огне» 
«Сын Саула» 
«Будущее» 
«Тони Эрдманн» 
«Виктория» 

Лучший документальный фильм
«Битлз: Восемь дней в неделю» 
«Cameraperson»
«Охотница на орлов» 
«Море в огне» 
«Анимированная жизнь» 

Лучший британский/ирландский фильм
«Американская милашка» 
«Высотка» 
«Я, Дэниел Блэйк» 
«Любовь и дружба» 
«Синг Стрит» 

Лучший актер
Кейси Аффлек – «Манчестер у моря» 
Адам Драйвер – «Патерсон» 
Эндрю Гарфилд – «По соображениям совести» 
Джейк Джилленхол – «Под покровом ночи» 
Петер Симонишек – «Тони Эрдманн» 

Лучшая актриса
Эми Адамс – «Прибытие» 
Кейт Бекинсейл – «Любовь и дружба» 
Сандра Хюллер – «Тони Эрдманн» 
Изабель Юппер – «Будущее» 
Эмма Стоун – «Ла-Ла Ленд» 

Лучший актер второго плана
Махершала Али – «Лунный свет» 
Том Беннетт – «Любовь и дружба» 
Джефф Бриджес – «Любой ценой» 
Шайя ЛаБаф – «Американская милашка» 
Майкл Шэннон – «Под покровом ночи» 

Лучшая актриса второго плана
Виола Дэвис – «Ограды» 
Грета Гервиг – «Женщины 20 века» 
Наоми Харрис – «Лунный свет» 
Райли Кио – «Американская милашка» 
Мишель Уильямс – «Манчестер у моря» 

Лучший режиссер 
Марен Аде – «Тони Эрдманн» 
Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд» 
Барри Дженкинс – «Лунный свет» 
Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря» 
Ласло Немеш – «Сын Саула» 

Лучший сценарист
Марен Аде – «Тони Эрдманн» 
Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд» 
Барри Дженкинс – «Лунный свет» 
Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря» 
Уит Стиллман – «Любовь и дружба»

Лучший британский/ирландский актер
Том Беннетт – «Любовь и дружба»
Эндрю Гарфилд – «По соображениям совести»
Хью Грант – «Флоренс Фостер Дженкинс»
Дэйв Джонс – «Я, Дэниел Блэйк»
Дэвид Ойелоуо – «Соединенное королевство»

Лучшая британская/ирландская актриса
Кейт Бекинсейл – «Любовь и дружба»
Ребекка Холл – «Кристин»
Наоми Харрис – «Лунный свет»
Рут Негга – «Лавинг»
Хейли Сквайрс – «Я, Дэниел Блэйк»

Лучший британский/ирландский молодой исполнитель
Руби Барнхилл – «Большой и добрый великан»
Льюис МакДугалл – «Голос монстра»
Сенниа Нануа – «Новая эра Z»
Аня Тейлор-Джой – «Ведьма»
Фердия Уолш-Пило – «Синг Стрит»

Прорыв британского/ирландского режиссера
Бабак Анвари – «В тени»
Майк Кэри – «Новая эра Z»
Гай Хибберт – «Всевидящее око»
Питер Миддлтон, Джеймс Спинни – «Записки о слепоте»
Рэйчел Тьюннард – «Навыки взрослой жизни»

Лучший британский/ирландский короткометражный фильм
«Isabella», режиссеры Данкан Коулз и Росс Хогг 
«Jacked», режиссер Рене Панневис
«Sweet Maddie Stone», режиссер Бреди Худ
«Tamara», режиссер София Сафонова
«Terminal», режиссер Наташа Во

Лучшее техническое достижение
«Американская милашка» – Робби Райан, операторское мастерство
«Прибытие» – Сильвен Бельмар, сведение звука
«Высотка» – Марк Тилдесли, художник-постановщик
«Джеки» – Мика Леви, музыка
«Джейсон Борн» – Гэри Пауэлл, трюки
«Ла-Ла Ленд» – Джастин Гурвич, музыка
«Лунный свет» – Нат Сандерс и Джои МакМиллон, монтаж
«Синг Стрит» – Гэри Кларк и Джон Карни, музыка
«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» – Нил Скэнлэн, визуальные эффекты
«Виктория» – Стурла Брандт Грёвлен, операторское мастерство




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