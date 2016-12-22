Лондонским кинокритикам нравятся «Лунный свет» и «Любовь и дружба»

20 декабря 2017 года в лондонском отеле Mayfair Hotel были объявлены номинанты на премию Лондонского кружка кинокритиков / London Critics Circle Film Awards — ежегодной премии кинокритиков из подразделения профессиональной британской ассоциации «The Critics' Circle».
Лидером по числу номинаций стали новые ленты Барри Дженкинса «Лунный свет» и Уита Стилмана «Любовь и дружба» (по семь номинаций). Картина «Тони Эрдманн» Марен Аде претендует на победу в шести категориях. Фильмы «Ла-Ла Ленд», «Манчестер у моря» и «Американская милашка» представлены в пяти номинациях каждая.
Победители определяются путём опроса более 120 членов Лондонского кружка критиков. 33-я церемония вручения наград Лондонских кинокритиков пройдет в столице Великобритании 22 января 2017 года. Ее ведущими станут Элис Лоу и Стив Орам.
Номинанты на 37-ю премию Лондонского кружка кинокритиков / London Critics Circle Film Awards:
Лучший фильм
«Американская милашка»
«Море в огне»
«Я, Дэниел Блэйк»
«Ла-Ла Ленд»
«Любовь и дружба»
«Манчестер у моря»
«Лунный свет»
«Под покровом ночи»
«Сын Саула»
«Тони Эрдманн»
Лучший зарубежный фильм
«Море в огне»
«Сын Саула»
«Будущее»
«Тони Эрдманн»
«Виктория»
Лучший документальный фильм
«Битлз: Восемь дней в неделю»
«Cameraperson»
«Охотница на орлов»
«Море в огне»
«Анимированная жизнь»
Лучший британский/ирландский фильм
«Американская милашка»
«Высотка»
«Я, Дэниел Блэйк»
«Любовь и дружба»
«Синг Стрит»
Лучший актер
Кейси Аффлек – «Манчестер у моря»
Адам Драйвер – «Патерсон»
Эндрю Гарфилд – «По соображениям совести»
Джейк Джилленхол – «Под покровом ночи»
Петер Симонишек – «Тони Эрдманн»
Лучшая актриса
Эми Адамс – «Прибытие»
Кейт Бекинсейл – «Любовь и дружба»
Сандра Хюллер – «Тони Эрдманн»
Изабель Юппер – «Будущее»
Эмма Стоун – «Ла-Ла Ленд»
Лучший актер второго плана
Махершала Али – «Лунный свет»
Том Беннетт – «Любовь и дружба»
Джефф Бриджес – «Любой ценой»
Шайя ЛаБаф – «Американская милашка»
Майкл Шэннон – «Под покровом ночи»
Лучшая актриса второго плана
Виола Дэвис – «Ограды»
Грета Гервиг – «Женщины 20 века»
Наоми Харрис – «Лунный свет»
Райли Кио – «Американская милашка»
Мишель Уильямс – «Манчестер у моря»
Лучший режиссер
Марен Аде – «Тони Эрдманн»
Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд»
Барри Дженкинс – «Лунный свет»
Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря»
Ласло Немеш – «Сын Саула»
Лучший сценарист
Марен Аде – «Тони Эрдманн»
Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд»
Барри Дженкинс – «Лунный свет»
Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря»
Уит Стиллман – «Любовь и дружба»
Лучший британский/ирландский актер
Том Беннетт – «Любовь и дружба»
Эндрю Гарфилд – «По соображениям совести»
Хью Грант – «Флоренс Фостер Дженкинс»
Дэйв Джонс – «Я, Дэниел Блэйк»
Дэвид Ойелоуо – «Соединенное королевство»
Лучшая британская/ирландская актриса
Кейт Бекинсейл – «Любовь и дружба»
Ребекка Холл – «Кристин»
Наоми Харрис – «Лунный свет»
Рут Негга – «Лавинг»
Хейли Сквайрс – «Я, Дэниел Блэйк»
Лучший британский/ирландский молодой исполнитель
Руби Барнхилл – «Большой и добрый великан»
Льюис МакДугалл – «Голос монстра»
Сенниа Нануа – «Новая эра Z»
Аня Тейлор-Джой – «Ведьма»
Фердия Уолш-Пило – «Синг Стрит»
Прорыв британского/ирландского режиссера
Бабак Анвари – «В тени»
Майк Кэри – «Новая эра Z»
Гай Хибберт – «Всевидящее око»
Питер Миддлтон, Джеймс Спинни – «Записки о слепоте»
Рэйчел Тьюннард – «Навыки взрослой жизни»
Лучший британский/ирландский короткометражный фильм
«Isabella», режиссеры Данкан Коулз и Росс Хогг
«Jacked», режиссер Рене Панневис
«Sweet Maddie Stone», режиссер Бреди Худ
«Tamara», режиссер София Сафонова
«Terminal», режиссер Наташа Во
Лучшее техническое достижение
«Американская милашка» – Робби Райан, операторское мастерство
«Прибытие» – Сильвен Бельмар, сведение звука
«Высотка» – Марк Тилдесли, художник-постановщик
«Джеки» – Мика Леви, музыка
«Джейсон Борн» – Гэри Пауэлл, трюки
«Ла-Ла Ленд» – Джастин Гурвич, музыка
«Лунный свет» – Нат Сандерс и Джои МакМиллон, монтаж
«Синг Стрит» – Гэри Кларк и Джон Карни, музыка
«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» – Нил Скэнлэн, визуальные эффекты
«Виктория» – Стурла Брандт Грёвлен, операторское мастерство