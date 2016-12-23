    Главная     Карта сайта     Контакты     Добавить в избранное                 
Новости
 
Box office
 
Фильмы
 
Интервью
 
Видео
 
Фото
 
Год кино
 
Кинобизнес
 
  
Актуально о кинобизнесе
Новости кинопроката
Фильмы
Работа в кино
Кинособытия
Фестивали
Премии, конкурсы
Форумы, выставки
Кинорынки
Конференции, круглые столы
База данных по киноиндустрии
Фото




 




 
 
Подписка
 

«Рай» лидирует по числу номинаций на премию «Белый Слон»



Версия для печати Опубликовать в блоге Послать ссылку другу

23.12.2016 11:10:00

22 декабря 2016 года были объявлены претенденты национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый Слон» за 2016 год. Лидером по числу номинаций стал фильм  Андрея Кончаловского «Рай», ранее удостоенный награды за лучшую режиссуру Венецианского кинофестиваля и вошедший в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» – картина представлена в восьми категориях, в том числе «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший сценарий».

Кроме того, на главную номинацию претендуют «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Франкофония» Александра Сокурова, и «Зоология» Ивана И. Твердовского

Премия учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков СК России. Определение победителей проходит в два этапа. В первом туре назвать своих фаворитов в одиннадцати номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов, киножурналистов. Во втором туре лауреатов определяет Экспертный совет тайным голосованием.

Премии за лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм и Специальная премия имени Мирона Черненко присуждаются без предварительного выдвижения номинантов на основе шорт-листов, предложенных специальными комиссиями, голосованием Экспертного совета.

Торжественная церемония вручения премии «Белый Слон» за 2016 год состоится 13 января 2017 года в Белом зале Союза кинематографистов России (Васильевская ул., 13)

НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ КИНОКРИТИКИ И КИНОПРЕССЫ «БЕЛЫЙ СЛОН» ЗА 2016 ГОД:

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
«Зоология». Режиссер Иван И. Твердовский. Генеральный продюсер Наталья Мокрицкая
«Рай». Режиссер Андрей Кончаловский. Продюсеры Андрей Кончаловский, Флориан Дайле
«Ученик». Режиссер Кирилл Серебренников. Продюсеры Илья СтюартДиана СафароваЮрий КозыревМурад ОсманнСветлана УстиноваКатерина КомоловаИлья Джинчарадзе
«Франкофония». Режиссер Александр Сокуров. Продюсеры Пьер Оливье Барде, Томас Куфус, Эльз Вандеворст

ЛУЧШАЯ ГЛАВНАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ
Анатолий Бойко. «Вся наша надежда»
Тимофей Трибунцев. «Монах и бес»
Константин Хабенский. «Коллектор»

ЛУЧШАЯ ГЛАВНАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ
Юлия Высоцкая. «Рай»
Виктория Исакова. «Ученик»
Наталья Павленкова. «Зоология»

ЛУЧШАЯ МУЗЫКА К ФИЛЬМУ
Эдуард Артемьев. «Герой»
Илья Демуцкий. «Ученик»
Сергей Шустицкий. «Рай»

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА
Сергей Иванов. «Ке-ды»
Ирина Очина. «Рай»
Андрей Понкратов. «Дуэлянт»

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА
Брюно Дельбоннель при участии Ришара Копанса, Франка Грибе, Александра Дегтярева. «Франкофония»
Владислав Опельянц. «Ученик»
Александр Симонов. «Рай»

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ
Юрий Арабов. «Монах и бес»
Андрей Кончаловский, Елена Киселева. «Рай»
Иван И. Твердовский. «Зоология»

ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА
Андрей Кончаловский. «Рай»
Александр Сокуров. «Франкофония»
Иван И. Твердовский. «Зоология»

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
Юлия Ауг. «Ученик»
Светлана Брагарник. «Ученик»
Вера Воронкова. «Рай»

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
Александр Горчилин. «Ученик»
Дмитрий Грошев. «Зоология»
Борис Каморзин. «Монах и бес»

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-ДЕБЮТ
«Коллектор». Режиссер Алексей Красовский. Продюсеры Дмитрий РуженцевГеоргий ШабановЭдуард Илоян
«Коробка». Режиссер Эдуард Бордуков. Продюсеры Елена ГликманМихаил Дегтярь
«Рыба-мечта». Режиссер Антон Бильжо. Продюсеры Юлия МишкиненеАндрей Бильжо, Илья Медовый, Эско Рипс




Просмотров: 122   |      
Фильм: «Зоология»  Фильм: «Рай»  Фильм: «Ученик»  Фильм: «Франкофония. Лувр под немецкой оккупацией»  

Все новости о фильмах

21.12.2016Российское кино в отечественном прокате: Итоги 2016 года
16.12.2016«Рай» Андрея Кончаловского вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
16.12.2016Андрей Кончаловский: «Немцы будут смотреть «Рай» с некоторым ужасом»
09.12.2016Европейское кино в Африке
02.12.2016В Марракеше стартует 16-й Международный кинофестиваль
01.12.2016Борьба за «Золотых орлов» объявляется открытой!
23.11.2016Кинофестиваль в Марракеше: «Зоология» и кино со всего света
18.11.2016Российское кино чествуют в Марракеше
17.11.2016Российский композитор получил приз Европейской киноакадемии
17.11.2016Российские картины в лонг-листах премии «Оскар»

Все статьи по теме премия "Белый слон"

26.03.2016«Милый Ханс, дорогой Пётр» - триумфатор премии «Белый слон»
27.01.2016Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый Слон» за 2015 год: Номинанты
21.01.2016Вручение призов Открытой национальной кинопремии российской прессы состоится в марте
04.02.2015«Белый слон» для «Левиафана»
19.01.2015Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Белый Слон» за 2014 год: Номинанты

  Премии
 
Все новости  |  Архив за неделю  |  Архив за месяц RSS

 PR агентство |
 
 О проекте |  Контакты |  Реклама на сайте |  Услуги |  Форум
 




База данных по киноорганизациям.
   Система Orphus
    © «ООО Профисинема». +7 (495) 728-6797.Все права принадлежат редакции портала ПрофиСинема
    При перепечатке, цитировании и любом другом использовании любых материалов портала ПрофиСинема активная гиперссылка на ПрофиСинема.ру обязательна.
    Зарегистрировано в Федеральном Агентстве "Роспечать". Свидетельство о регистрации СМИ Эл.№ФС77-25955 от 13.10.2006