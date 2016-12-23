«Рай» лидирует по числу номинаций на премию «Белый Слон»

22 декабря 2016 года были объявлены претенденты национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый Слон» за 2016 год. Лидером по числу номинаций стал фильм Андрея Кончаловского «Рай», ранее удостоенный награды за лучшую режиссуру Венецианского кинофестиваля и вошедший в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» – картина представлена в восьми категориях, в том числе «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший сценарий».

Кроме того, на главную номинацию претендуют «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Франкофония» Александра Сокурова, и «Зоология» Ивана И. Твердовского.



Премия учреждена Гильдией киноведов и кинокритиков СК России. Определение победителей проходит в два этапа. В первом туре назвать своих фаворитов в одиннадцати номинациях предлагается широкому кругу кинокритиков, киноведов, киножурналистов. Во втором туре лауреатов определяет Экспертный совет тайным голосованием.



Премии за лучший документальный фильм, лучший анимационный фильм и Специальная премия имени Мирона Черненко присуждаются без предварительного выдвижения номинантов на основе шорт-листов, предложенных специальными комиссиями, голосованием Экспертного совета.



Торжественная церемония вручения премии «Белый Слон» за 2016 год состоится 13 января 2017 года в Белом зале Союза кинематографистов России (Васильевская ул., 13)



НОМИНАНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ КИНОКРИТИКИ И КИНОПРЕССЫ «БЕЛЫЙ СЛОН» ЗА 2016 ГОД:

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

«Зоология». Режиссер Иван И. Твердовский. Генеральный продюсер Наталья Мокрицкая

«Рай». Режиссер Андрей Кончаловский. Продюсеры Андрей Кончаловский, Флориан Дайле

«Ученик». Режиссер Кирилл Серебренников. Продюсеры Илья Стюарт, Диана Сафарова, Юрий Козырев, Мурад Османн, Светлана Устинова, Катерина Комолова, Илья Джинчарадзе

«Франкофония». Режиссер Александр Сокуров. Продюсеры Пьер Оливье Барде, Томас Куфус, Эльз Вандеворст



ЛУЧШАЯ ГЛАВНАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ

Анатолий Бойко. «Вся наша надежда»

Тимофей Трибунцев. «Монах и бес»

Константин Хабенский. «Коллектор»



ЛУЧШАЯ ГЛАВНАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Юлия Высоцкая. «Рай»

Виктория Исакова. «Ученик»

Наталья Павленкова. «Зоология»



ЛУЧШАЯ МУЗЫКА К ФИЛЬМУ

Эдуард Артемьев. «Герой»

Илья Демуцкий. «Ученик»

Сергей Шустицкий. «Рай»



ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА

Сергей Иванов. «Ке-ды»

Ирина Очина. «Рай»

Андрей Понкратов. «Дуэлянт»



ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА

Брюно Дельбоннель при участии Ришара Копанса, Франка Грибе, Александра Дегтярева. «Франкофония»

Владислав Опельянц. «Ученик»

Александр Симонов. «Рай»



ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ

Юрий Арабов. «Монах и бес»

Андрей Кончаловский, Елена Киселева. «Рай»

Иван И. Твердовский. «Зоология»



ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА

Андрей Кончаловский. «Рай»

Александр Сокуров. «Франкофония»

Иван И. Твердовский. «Зоология»



ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Юлия Ауг. «Ученик»

Светлана Брагарник. «Ученик»

Вера Воронкова. «Рай»



ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Александр Горчилин. «Ученик»

Дмитрий Грошев. «Зоология»

Борис Каморзин. «Монах и бес»



ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-ДЕБЮТ

«Коллектор». Режиссер Алексей Красовский. Продюсеры Дмитрий Руженцев, Георгий Шабанов, Эдуард Илоян

«Коробка». Режиссер Эдуард Бордуков. Продюсеры Елена Гликман, Михаил Дегтярь

«Рыба-мечта». Режиссер Антон Бильжо. Продюсеры Юлия Мишкинене, Андрей Бильжо, Илья Медовый, Эско Рипс