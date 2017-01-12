Номинанты на BAFTA 2017: «Ла-Ла Ленд» в числе фаворитов

12 февраля 2017 года пройдет торжественная церемония награждения премии Британской киноакадемии BAFTA по итогам 2016 года. По числу номинаций лидирует мюзикл мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», ставший триумфатором «Золотого глобуса». Фильм претендует на 11 наград, в том числе на звание лучшего фильма. Конкуренцию ему составят картины «Лунный свет», «Манчестер у моря», «Прибытие» и «Я, Дэниел Блэйк».
Номинанты на премию BAFTA
Лучший фильм
«Ла-Ла Ленд»
«Лунный свет»
«Манчестер у моря»
«Прибытие»
«Я, Дэниел Блэйк»
Лучший британский фильм
«Американская милашка»
«В тени»
«Записки о слепоте»
«Отрицание»
«Фантастические твари и где они обитают»
«Я, Дэниел Блэйк»
Лучший режиссер
Дени Вильнёв – за фильм «Прибытие»
Кен Лоуч – за фильм «Я, Дэниел Блэйк»
Дэмьен Шазелл – за фильм «Ла-Ла Ленд»
Кеннет Лонерган – за фильм «Манчестер у моря»
Том Форд – за фильм «Под покровом ночи»
Лучший актер
Эндрю Гарфилд – за фильм «По соображениям совести»
Кейси Аффлек – за фильм «Манчестер у моря»
Джейк Джилленхол – за фильм «Под покровом ночи»
Райан Гослинг – за фильм «Ла-Ла Ленд»
Вигго Мортенсен – за фильм «Капитан Фантастик»
Лучшая актриса
Эми Адамс – за фильм «Прибытие»
Эмили Блант – за фильм «Девушка в поезде»
Эмма Стоун – за фильм «Ла-Ла Ленд»
Мерил Стрип – за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс»
Натали Портман – за фильм «Джеки»
Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера
«В тени» - режиссер и сценарист Бабак Анвари, продюсеры Эмили Лео, Оливер Роскилл, Лакен Тох
«Записки о слепоте» – режиссер, сценарист и продюсер Питер Миддлтон, режиссер и сценарист Джеймс Спинни, продюсер Джо Джо Эллисон
«Новая эра Z» – сценарист Майк Кэри, продюсер Камилль Гатин
«Пас» – режиссер Бен Э. Уильямс, сценарист Джон Доннелли
«Блок-стоп» – сценарист, режиссер и продюсер Джордж Ампонсах, сценарист и продюсер Дайонн Уокер
Лучший фильм на иностранном языке
«Джульетта», Испания
«Дипан», Франция
«Мустанг», Франция, Германия, Турция и Катар
«Сын Саула», Венгрия
«Тони Эрдманн», Германия и Австрия
Лучший актер второго плана
Аарон Тейлор-Джонсон – за фильм «Под покровом ночи»
Дев Патель – за фильм «Лев»
Хью Грант – за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс»
Джефф Бриджес – за фильм «Любой ценой»
Махершала Али – за фильм «Лунный свет»
Лучшая актриса второго плана
Хейли Сквайрс – за фильм «Я, Дэниел Блэйк»
Мишель Уильямс – за фильм «Манчестер у моря»
Наоми Харрис – за фильм «Лунный свет»
Николь Кидман – за фильм «Лев»
Виола Дэвис – за фильм «Ограды»
Лучший оригинальный сценарий
«Любой ценой»
«Я, Дэниел Блэйк»
«Ла-Ла Ленд»
«Манчестер у моря»
«Лунный свет»
Лучший адаптированный сценарий
«Прибытие»
«По соображениям совести»
«Скрытые фигуры»
«Лев»
«Под покровом ночи»
Лучшая операторская работа
«Прибытие»
«Любой ценой»
«Ла-Ла Ленд»
«Лев»
«Под покровом ночи»
Лучший композитор
«Прибытие»
«Джеки»
«Ла-Ла Ленд»
«Лев»
«Под покровом ночи»
Лучший монтаж
«Прибытие»
«По соображениям совести»
«Ла-Ла Ленд»
«Манчестер у моря»
«Под покровом ночи»
Лучшая работа художника-постановщика
«Доктор Стрэндж»
«Фантастические твари и где они обитают»
«Да здравствует Цезарь!»
«Ла-Ла Ленд»
«Под покровом ночи»
Лучший дизайн костюмов
«Союзники»
«Фантастические твари и где они обитают»
«Флоренс Фостер Дженкинс»
«Джеки»
«Ла-Ла Ленд»
Лучший грим и прически
«Доктор Стрэндж»
«Флоренс Фостер Дженкинс»
«По соображениям совести»
«Под покровом ночи»
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории»
Лучший звук
«Прибытие»
«Глубоководный горизонт»
«Фантастические твари и где они обитают»
«По соображениям совести»
«Ла-Ла Ленд»
Лучшие визуальные эффекты
«Прибытие»
«Доктор Стрэндж»
«Фантастические твари и где они обитают»
«Книга джунглей»
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории»
Лучший анимационный фильм
«В поисках Дори»
«Зверополис»
«Кубо. Легенда о самурае»
«Моана»
Лучший документальный фильм
«The Beatles: Восемь дней в неделю»
«Охотница на орлов»
«Винер»
«Записки о слепоте»
«Тринадцатая»
Восходящая звезда
Том Холланд
Рут Негга
Лукас Хеджес
Лайа Коста
Аня Тейлор-Джой