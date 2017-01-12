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Номинанты на BAFTA 2017: «Ла-Ла Ленд» в числе фаворитов



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12.01.2017 13:18:00

12 февраля 2017 года пройдет торжественная церемония награждения премии Британской киноакадемии BAFTA по итогам 2016 года. По числу номинаций лидирует мюзикл мюзикл Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд», ставший триумфатором «Золотого глобуса». Фильм претендует на 11 наград, в том числе на звание лучшего фильма. Конкуренцию ему составят картины «Лунный свет», «Манчестер у моря», «Прибытие» и «Я, Дэниел Блэйк». 

кадр из фильма Ла-Ла Ленд

Номинанты на премию BAFTA

Лучший фильм
«Ла-Ла Ленд»
«Лунный свет» 
«Манчестер у моря» 
«Прибытие» 
«Я, Дэниел Блэйк»

Лучший британский фильм 
«Американская милашка» 
«В тени» 
«Записки о слепоте» 
«Отрицание» 
«Фантастические твари и где они обитают» 
«Я, Дэниел Блэйк»

Лучший режиссер 
Дени Вильнёв – за фильм «Прибытие»
Кен Лоуч – за фильм «Я, Дэниел Блэйк»
Дэмьен Шазелл – за фильм «Ла-Ла Ленд»
Кеннет Лонерган – за фильм «Манчестер у моря» 
Том Форд – за фильм «Под покровом ночи» 

Лучший актер 
Эндрю Гарфилд – за фильм «По соображениям совести» 
Кейси Аффлек – за фильм «Манчестер у моря»
Джейк Джилленхол – за фильм «Под покровом ночи»
Райан Гослинг – за фильм «Ла-Ла Ленд» 
Вигго Мортенсен – за фильм «Капитан Фантастик» 

Лучшая актриса 
Эми Адамс – за фильм «Прибытие»
Эмили Блант – за фильм «Девушка в поезде» 
Эмма Стоун – за фильм «Ла-Ла Ленд»
Мерил Стрип – за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс» 
Натали Портман – за фильм «Джеки»

Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера
«В тени» - режиссер и сценарист Бабак Анвари, продюсеры Эмили Лео, Оливер Роскилл, Лакен Тох 
«Записки о слепоте» – режиссер, сценарист и продюсер Питер Миддлтон, режиссер и сценарист Джеймс Спинни, продюсер Джо Джо Эллисон 
«Новая эра Z» – сценарист Майк Кэри, продюсер Камилль Гатин 
«Пас» – режиссер Бен Э. Уильямс, сценарист Джон Доннелли 
«Блок-стоп» – сценарист, режиссер и продюсер Джордж Ампонсах, сценарист и продюсер Дайонн Уокер 

Лучший фильм на иностранном языке
«Джульетта», Испания 
«Дипан», Франция 
«Мустанг», Франция, Германия, Турция и Катар 
«Сын Саула», Венгрия 
«Тони Эрдманн», Германия и Австрия 

Лучший актер второго плана
Аарон Тейлор-Джонсон – за фильм «Под покровом ночи» 
Дев Патель – за фильм «Лев» 
Хью Грант – за фильм «Флоренс Фостер Дженкинс» 
Джефф Бриджес – за фильм «Любой ценой» 
Махершала Али – за фильм «Лунный свет» 

Лучшая актриса второго плана
Хейли Сквайрс – за фильм «Я, Дэниел Блэйк» 
Мишель Уильямс – за фильм «Манчестер у моря» 
Наоми Харрис – за фильм «Лунный свет» 
Николь Кидман – за фильм «Лев» 
Виола Дэвис – за фильм «Ограды» 

Лучший оригинальный сценарий
«Любой ценой» 
«Я, Дэниел Блэйк» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Манчестер у моря» 
«Лунный свет» 

Лучший адаптированный сценарий
«Прибытие» 
«По соображениям совести» 
«Скрытые фигуры» 
«Лев» 
«Под покровом ночи» 

Лучшая операторская работа
«Прибытие» 
«Любой ценой» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Лев» 
«Под покровом ночи» 

Лучший композитор
«Прибытие» 
«Джеки» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Лев» 
«Под покровом ночи» 

Лучший монтаж
«Прибытие» 
«По соображениям совести» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Манчестер у моря» 
«Под покровом ночи» 

Лучшая работа художника-постановщика
«Доктор Стрэндж» 
«Фантастические твари и где они обитают» 
«Да здравствует Цезарь!» 
«Ла-Ла Ленд» 
«Под покровом ночи» 

Лучший дизайн костюмов
«Союзники» 
«Фантастические твари и где они обитают» 
«Флоренс Фостер Дженкинс» 
«Джеки» 
«Ла-Ла Ленд» 

Лучший грим и прически
«Доктор Стрэндж» 
«Флоренс Фостер Дженкинс» 
«По соображениям совести» 
«Под покровом ночи» 
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» 

Лучший звук
«Прибытие» 
«Глубоководный горизонт» 
«Фантастические твари и где они обитают» 
«По соображениям совести» 
«Ла-Ла Ленд» 

Лучшие визуальные эффекты
«Прибытие» 
«Доктор Стрэндж» 
«Фантастические твари и где они обитают» 
«Книга джунглей» 
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» 

Лучший анимационный фильм
«В поисках Дори» 
«Зверополис» 
«Кубо. Легенда о самурае» 
«Моана» 

Лучший документальный фильм
«The Beatles: Восемь дней в неделю» 
«Охотница на орлов» 
«Винер» 
«Записки о слепоте» 
«Тринадцатая» 

Восходящая звезда
Том Холланд
Рут Негга 
Лукас Хеджес 
Лайа Коста 
Аня Тейлор-Джой




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