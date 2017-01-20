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Фрэнсис Форд Коппола стал поставщиком вин для церемонии вручения премии «Оскар»



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20.01.2017 10:44:00

По сообщениям иностранной прессы, винодельня американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, являющегося шестикратным лауреатом премии «Оскар», станет официальным поставщиком вин для церемонии вручения наград Американской киноакадемии в течение последующих трех лет. Также Francis Ford Coppola Winery заключила сделку с кинофестивалем Сандэнс / Sundance Film Festival, открывшимся 19 января в Парк-сити (штат Юта).

винодельня Francis Ford Coppola Winery

«Кинопроизводство и виноделие – две главные мои страсти. Сотрудничая с Сандэнсом и Академией кинематографических искусств и наук, мне теперь удастся их удачно совместить», – прокомментировал режиссер.

Усадьбу с виноградниками в округе Напа, штат Калифорния, Коппола приобрел в 1975 году. В его винодельнях производится более десяти сортов вин: Archimedes, Eleanor, Francis Coppola Reserve, Storytellers, Sofia, Director's Cut, Director’s Great Movies, Director's, Diamond Collection, Rosso & Bianco, Votre Santé и другие.

На кинофестивале Сандэнс, уже стартовавшем вчера, вина производства Francis Ford Coppola Winery будут разливать на вечеринках, посвященных премьерам новых независимых фильмов из конкурсной программы смотра.

Что же касается премии Американской киноакадемии, то насладиться напитками из винодельни знаменитого режиссера номинанты на «Оскар» и гости церемонии смогут в лобби-барах, а также на вечеринке Oscars Governors Ball, которая пройдет после вручения наград. Специально для этого мероприятия винодел Кори Бек создал несколько эксклюзивных сортов вин.




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