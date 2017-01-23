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Лондонские кинокритики выбрали «Ла-Ла Ленд»



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23.01.2017 12:30:00

22 января 2017 года в в столице Великобритании прошла 33-я церемония вручения наград премии Лондонского кружка кинокритиков /  London Critics Circle Film Awards — ежегодной премии кинокритиков из подразделения профессиональной британской ассоциации «The Critics' Circle». 

Лидером по числу номинаций были фильмы Барри Дженкинса «Лунный свет» и Уита Стилмана «Любовь и дружба», каждая из которых претендовала на семь наград, но в итоге обе ленты взяли только по два приза. В главной номинации победил мюзикл «Ла-Ла Ленд» - картина, уже получившая несколько престижных кинопремий, была признана Лучшим фильмом.

кадр из фильма Ла-Ла Ленд

Лауреаты 37-й премии Лондонского кружка кинокритиков /  London Critics Circle Film Awards:

Лучший фильм

«Ла-Ла Ленд» 

Также номинировались:

«Американская милашка» 
«Море в огне» 
«Я, Дэниел Блэйк» 
«Любовь и дружба» 
«Манчестер у моря» 
«Лунный свет» 
«Под покровом ночи» 
«Сын Саула» 
«Тони Эрдманн» 

Лучший зарубежный фильм

«Тони Эрдманн» 

Также номинировались:

«Море в огне» 
«Сын Саула» 
«Будущее» 
«Виктория» 

Лучший документальный фильм

«Море в огне» 

Также номинировались:

«Битлз: Восемь дней в неделю» 
«Cameraperson»
«Охотница на орлов» 
«Анимированная жизнь» 

Лучший британский/ирландский фильм

«Я, Дэниел Блэйк» 

Также номинировались:

«Американская милашка» 
«Высотка» 
«Любовь и дружба» 
«Синг Стрит» 

Лучший актер

Кейси Аффлек – «Манчестер у моря» 

Также номинировались:
Адам Драйвер – «Патерсон» 
Эндрю Гарфилд – «По соображениям совести» 
Джейк Джилленхол – «Под покровом ночи» 
Петер Симонишек – «Тони Эрдманн» 

Лучшая актриса

Изабель Юппер – «Будущее» 

Также номинировались:

Эми Адамс – «Прибытие» 
Кейт Бекинсейл – «Любовь и дружба» 
Сандра Хюллер – «Тони Эрдманн» 
Эмма Стоун – «Ла-Ла Ленд» 

Лучший актер второго плана

Махершала Али – «Лунный свет» и
Том Беннетт – «Любовь и дружба» (два победителя)

Также номинировались:

Джефф Бриджес – «Любой ценой» 
Шайя ЛаБаф – «Американская милашка» 
Майкл Шэннон – «Под покровом ночи» 

Лучшая актриса второго плана

Наоми Харрис – «Лунный свет» 

Также номинировались:

Виола Дэвис – «Ограды» 
Грета Гервиг – «Женщины 20 века» 
Райли Кио – «Американская милашка» 
Мишель Уильямс – «Манчестер у моря» 

Лучший режиссер 

Ласло Немеш – «Сын Саула» 

Также номинировались:

Марен Аде – «Тони Эрдманн» 
Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд» 
Барри Дженкинс – «Лунный свет» 
Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря» 

Лучший сценарист

Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря»

Также номинировались:

Марен Аде – «Тони Эрдманн» 
Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд» 
Барри Дженкинс – «Лунный свет» 
Уит Стиллман – «Любовь и дружба»

Лучший британский/ирландский актер

Эндрю Гарфилд – «По соображениям совести»

Также номинировались:

Том Беннетт – «Любовь и дружба»
Хью Грант – «Флоренс Фостер Дженкинс»
Дэйв Джонс – «Я, Дэниел Блэйк»
Дэвид Ойелоуо – «Соединенное королевство»

Лучшая британская/ирландская актриса

Кейт Бекинсейл – «Любовь и дружба»

Также номинировались:

Ребекка Холл – «Кристин»
Наоми Харрис – «Лунный свет»
Рут Негга – «Лавинг»
Хейли Сквайрс – «Я, Дэниел Блэйк»

Лучший британский/ирландский молодой исполнитель

Льюис МакДугалл – «Голос монстра»

Также номинировались:

Руби Барнхилл – «Большой и добрый великан»
Сенниа Нануа – «Новая эра Z»
Аня Тейлор-Джой – «Ведьма»
Фердия Уолш-Пило – «Синг Стрит»

Прорыв британского/ирландского режиссера

Бабак Анвари – «В тени»

Также номинировались:

Майк Кэри – «Новая эра Z»
Гай Хибберт – «Всевидящее око»
Питер Миддлтон, Джеймс Спинни – «Записки о слепоте»
Рэйчел Тьюннард – «Навыки взрослой жизни»

Лучший британский/ирландский короткометражный фильм

«Sweet Maddie Stone», режиссер Бреди Худ

Также номинировались:

«Isabella», режиссеры Данкан Коулз и Росс Хогг 
«Jacked», режиссер Рене Панневис
«Tamara», режиссер София Сафонова
«Terminal», режиссер Наташа Во

Лучшее техническое достижение

«Виктория» – Стурла Брандт Грёвлен, операторское мастерство

Также номинировались:

«Американская милашка» – Робби Райан, операторское мастерство
«Прибытие» – Сильвен Бельмар, сведение звука
«Высотка» – Марк Тилдесли, художник-постановщик
«Джеки» – Мика Леви, музыка
«Джейсон Борн» – Гэри Пауэлл, трюки
«Ла-Ла Ленд» – Джастин Гурвич, музыка
«Лунный свет» – Нат Сандерс и Джои МакМиллон, монтаж
«Синг Стрит» – Гэри Кларк и Джон Карни, музыка
«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» – Нил Скэнлэн, визуальные эффекты




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