Лондонские кинокритики выбрали «Ла-Ла Ленд»

22 января 2017 года в в столице Великобритании прошла 33-я церемония вручения наград премии Лондонского кружка кинокритиков / London Critics Circle Film Awards — ежегодной премии кинокритиков из подразделения профессиональной британской ассоциации «The Critics' Circle».

Лидером по числу номинаций были фильмы Барри Дженкинса «Лунный свет» и Уита Стилмана «Любовь и дружба», каждая из которых претендовала на семь наград, но в итоге обе ленты взяли только по два приза. В главной номинации победил мюзикл «Ла-Ла Ленд» - картина, уже получившая несколько престижных кинопремий, была признана Лучшим фильмом.





Лауреаты 37-й премии Лондонского кружка кинокритиков / London Critics Circle Film Awards:



Лучший фильм

«Ла-Ла Ленд»

Также номинировались:

«Американская милашка»

«Море в огне»

«Я, Дэниел Блэйк»

«Любовь и дружба»

«Манчестер у моря»

«Лунный свет»

«Под покровом ночи»

«Сын Саула»

«Тони Эрдманн»



Лучший зарубежный фильм

«Тони Эрдманн»

Также номинировались:

«Море в огне»

«Сын Саула»

«Будущее»

«Виктория»



Лучший документальный фильм

«Море в огне»

Также номинировались:

«Битлз: Восемь дней в неделю»

«Cameraperson»

«Охотница на орлов»

«Анимированная жизнь»



Лучший британский/ирландский фильм

«Я, Дэниел Блэйк»

Также номинировались:

«Американская милашка»

«Высотка»

«Любовь и дружба»

«Синг Стрит»



Лучший актер

Кейси Аффлек – «Манчестер у моря»

Также номинировались:

Адам Драйвер – «Патерсон»

Эндрю Гарфилд – «По соображениям совести»

Джейк Джилленхол – «Под покровом ночи»

Петер Симонишек – «Тони Эрдманн»



Лучшая актриса

Изабель Юппер – «Будущее»

Также номинировались:

Эми Адамс – «Прибытие»

Кейт Бекинсейл – «Любовь и дружба»

Сандра Хюллер – «Тони Эрдманн»

Эмма Стоун – «Ла-Ла Ленд»



Лучший актер второго плана

Махершала Али – «Лунный свет» и

Том Беннетт – «Любовь и дружба» (два победителя)

Также номинировались:

Джефф Бриджес – «Любой ценой»

Шайя ЛаБаф – «Американская милашка»

Майкл Шэннон – «Под покровом ночи»



Лучшая актриса второго плана

Наоми Харрис – «Лунный свет»

Также номинировались:

Виола Дэвис – «Ограды»

Грета Гервиг – «Женщины 20 века»

Райли Кио – «Американская милашка»

Мишель Уильямс – «Манчестер у моря»



Лучший режиссер

Ласло Немеш – «Сын Саула»

Также номинировались:

Марен Аде – «Тони Эрдманн»

Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд»

Барри Дженкинс – «Лунный свет»

Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря»



Лучший сценарист

Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря»

Также номинировались:

Марен Аде – «Тони Эрдманн»

Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд»

Барри Дженкинс – «Лунный свет»

Уит Стиллман – «Любовь и дружба»



Лучший британский/ирландский актер

Эндрю Гарфилд – «По соображениям совести»

Также номинировались:

Том Беннетт – «Любовь и дружба»

Хью Грант – «Флоренс Фостер Дженкинс»

Дэйв Джонс – «Я, Дэниел Блэйк»

Дэвид Ойелоуо – «Соединенное королевство»



Лучшая британская/ирландская актриса

Кейт Бекинсейл – «Любовь и дружба»

Также номинировались:

Ребекка Холл – «Кристин»

Наоми Харрис – «Лунный свет»

Рут Негга – «Лавинг»

Хейли Сквайрс – «Я, Дэниел Блэйк»



Лучший британский/ирландский молодой исполнитель

Льюис МакДугалл – «Голос монстра»

Также номинировались:

Руби Барнхилл – «Большой и добрый великан»

Сенниа Нануа – «Новая эра Z»

Аня Тейлор-Джой – «Ведьма»

Фердия Уолш-Пило – «Синг Стрит»



Прорыв британского/ирландского режиссера

Бабак Анвари – «В тени»

Также номинировались:

Майк Кэри – «Новая эра Z»

Гай Хибберт – «Всевидящее око»

Питер Миддлтон, Джеймс Спинни – «Записки о слепоте»

Рэйчел Тьюннард – «Навыки взрослой жизни»



Лучший британский/ирландский короткометражный фильм

«Sweet Maddie Stone», режиссер Бреди Худ

Также номинировались:

«Isabella», режиссеры Данкан Коулз и Росс Хогг

«Jacked», режиссер Рене Панневис

«Tamara», режиссер София Сафонова

«Terminal», режиссер Наташа Во



Лучшее техническое достижение

«Виктория» – Стурла Брандт Грёвлен, операторское мастерство

Также номинировались:

«Американская милашка» – Робби Райан, операторское мастерство

«Прибытие» – Сильвен Бельмар, сведение звука

«Высотка» – Марк Тилдесли, художник-постановщик

«Джеки» – Мика Леви, музыка

«Джейсон Борн» – Гэри Пауэлл, трюки

«Ла-Ла Ленд» – Джастин Гурвич, музыка

«Лунный свет» – Нат Сандерс и Джои МакМиллон, монтаж

«Синг Стрит» – Гэри Кларк и Джон Карни, музыка

«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» – Нил Скэнлэн, визуальные эффекты

