Лондонские кинокритики выбрали «Ла-Ла Ленд»

22 января 2017 года в в столице Великобритании прошла 33-я церемония вручения наград премии Лондонского кружка кинокритиков / London Critics Circle Film Awards — ежегодной премии кинокритиков из подразделения профессиональной британской ассоциации «The Critics' Circle».
Лидером по числу номинаций были фильмы Барри Дженкинса «Лунный свет» и Уита Стилмана «Любовь и дружба», каждая из которых претендовала на семь наград, но в итоге обе ленты взяли только по два приза. В главной номинации победил мюзикл «Ла-Ла Ленд» - картина, уже получившая несколько престижных кинопремий, была признана Лучшим фильмом.
Лауреаты 37-й премии Лондонского кружка кинокритиков / London Critics Circle Film Awards:
Лучший фильм
«Ла-Ла Ленд»
Также номинировались:
«Американская милашка»
«Море в огне»
«Я, Дэниел Блэйк»
«Любовь и дружба»
«Манчестер у моря»
«Лунный свет»
«Под покровом ночи»
«Сын Саула»
«Тони Эрдманн»
Лучший зарубежный фильм
«Тони Эрдманн»
Также номинировались:
«Море в огне»
«Сын Саула»
«Будущее»
«Виктория»
Лучший документальный фильм
«Море в огне»
Также номинировались:
«Битлз: Восемь дней в неделю»
«Cameraperson»
«Охотница на орлов»
«Анимированная жизнь»
Лучший британский/ирландский фильм
«Я, Дэниел Блэйк»
Также номинировались:
«Американская милашка»
«Высотка»
«Любовь и дружба»
«Синг Стрит»
Лучший актер
Кейси Аффлек – «Манчестер у моря»
Также номинировались:
Адам Драйвер – «Патерсон»
Эндрю Гарфилд – «По соображениям совести»
Джейк Джилленхол – «Под покровом ночи»
Петер Симонишек – «Тони Эрдманн»
Лучшая актриса
Изабель Юппер – «Будущее»
Также номинировались:
Эми Адамс – «Прибытие»
Кейт Бекинсейл – «Любовь и дружба»
Сандра Хюллер – «Тони Эрдманн»
Эмма Стоун – «Ла-Ла Ленд»
Лучший актер второго плана
Махершала Али – «Лунный свет» и
Том Беннетт – «Любовь и дружба» (два победителя)
Также номинировались:
Джефф Бриджес – «Любой ценой»
Шайя ЛаБаф – «Американская милашка»
Майкл Шэннон – «Под покровом ночи»
Лучшая актриса второго плана
Наоми Харрис – «Лунный свет»
Также номинировались:
Виола Дэвис – «Ограды»
Грета Гервиг – «Женщины 20 века»
Райли Кио – «Американская милашка»
Мишель Уильямс – «Манчестер у моря»
Лучший режиссер
Ласло Немеш – «Сын Саула»
Также номинировались:
Марен Аде – «Тони Эрдманн»
Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд»
Барри Дженкинс – «Лунный свет»
Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря»
Лучший сценарист
Кеннет Лонерган – «Манчестер у моря»
Также номинировались:
Марен Аде – «Тони Эрдманн»
Дэмьен Шазелл – «Ла-Ла Ленд»
Барри Дженкинс – «Лунный свет»
Уит Стиллман – «Любовь и дружба»
Лучший британский/ирландский актер
Эндрю Гарфилд – «По соображениям совести»
Также номинировались:
Том Беннетт – «Любовь и дружба»
Хью Грант – «Флоренс Фостер Дженкинс»
Дэйв Джонс – «Я, Дэниел Блэйк»
Дэвид Ойелоуо – «Соединенное королевство»
Лучшая британская/ирландская актриса
Кейт Бекинсейл – «Любовь и дружба»
Также номинировались:
Ребекка Холл – «Кристин»
Наоми Харрис – «Лунный свет»
Рут Негга – «Лавинг»
Хейли Сквайрс – «Я, Дэниел Блэйк»
Лучший британский/ирландский молодой исполнитель
Льюис МакДугалл – «Голос монстра»
Также номинировались:
Руби Барнхилл – «Большой и добрый великан»
Сенниа Нануа – «Новая эра Z»
Аня Тейлор-Джой – «Ведьма»
Фердия Уолш-Пило – «Синг Стрит»
Прорыв британского/ирландского режиссера
Бабак Анвари – «В тени»
Также номинировались:
Майк Кэри – «Новая эра Z»
Гай Хибберт – «Всевидящее око»
Питер Миддлтон, Джеймс Спинни – «Записки о слепоте»
Рэйчел Тьюннард – «Навыки взрослой жизни»
Лучший британский/ирландский короткометражный фильм
«Sweet Maddie Stone», режиссер Бреди Худ
Также номинировались:
«Isabella», режиссеры Данкан Коулз и Росс Хогг
«Jacked», режиссер Рене Панневис
«Tamara», режиссер София Сафонова
«Terminal», режиссер Наташа Во
Лучшее техническое достижение
«Виктория» – Стурла Брандт Грёвлен, операторское мастерство
Также номинировались:
«Американская милашка» – Робби Райан, операторское мастерство
«Прибытие» – Сильвен Бельмар, сведение звука
«Высотка» – Марк Тилдесли, художник-постановщик
«Джеки» – Мика Леви, музыка
«Джейсон Борн» – Гэри Пауэлл, трюки
«Ла-Ла Ленд» – Джастин Гурвич, музыка
«Лунный свет» – Нат Сандерс и Джои МакМиллон, монтаж
«Синг Стрит» – Гэри Кларк и Джон Карни, музыка
«Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» – Нил Скэнлэн, визуальные эффекты