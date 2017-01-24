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Номинанты на «Золотую малину»: Образцовый самец сразится с Бэтменом и Суперменом



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24.01.2017 11:36:00

23 января 2017 года, накануне оглашения номинантов на самую престижную кинопремию мира «Оскар», своих фаворитов объявили и организаторы «антинаграды» «Золотая малина» (Golden Raspberry). Лидерами по числу номинаций стали картины «Образцовый самец 2» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», каждая из которых претендует на победу в восьми категориях, в том числе «худший фильм», «худший актер», «худший экранный дуэт» и «худший режиссер».

кадр из фильма Образцовый самец 2

В этом году количество претендентов на награду в каждой категории было увеличено с 5 по 6.

Церемония награждения «Худших из худших» по традиции состоится за сутки до вручения премии «Оскар» - 25 февраля 2017 года в Montalban Theatre в Голливуде.

кадр из фильма Бэтмен против Супермена: На заре Справедливости

Антипремию «Золотая малина» учредил в 1980 году журналист Джон Уилсон. «Малиной» (Raspberry или попросту Razzie) непрестижную награду назвали в честь английского выражения blowing a raspberry, которое обозначает неприятный звук, издаваемый при помощи губ и языка.

Номинанты на премию «Золотая малина»:

Худший фильм
«Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
«Боги Египта»
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
«Дедушка легкого поведения»
«День независимости: Возрождение»
«Образцовый самец 2»

Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел
«Алиса в Зазеркалье»
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
«День независимости: Возрождение»
«Образцовый самец 2»
«Пятьдесят оттенков черного»
«Черепашки-ниндзя 2»

Худший режиссер
Динеш Д’Соуза – за фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
Алекс Пройас – за фильм «Боги Египта»
Зак Снайдер – за фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Роланд Эммерих  – за фильм «День независимости: Возрождение»
Бен Стиллер – за фильм «Образцовый самец 2»
Тайлер Перри – за фильм «Хэллоуин Мэдеи»

Худший актер
Динеш Д’Соуза – за фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
Джерард Батлер – за фильм «Боги Египта», «Бабак Наджафи»
Бен Аффлек – за фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Генри Кавилл – за фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Роберт Де Ниро – за фильм «Дедушка легкого поведения»
Бен Стиллер – за фильм «Образцовый самец 2»

Худшая актриса
Бекки Тернер – за фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
Наоми Уоттс – за фильм «Дивергент, глава 3: За стеной»
Шейлин Вудли – за фильм «Дивергент, глава 3: За стеной»
Джулия Робертс – за фильм «Несносные леди»
Тайлер Перри – за фильм «Хэллоуин Мэдеи»
Меган Фокс – за фильм «Черепашки-ниндзя 2»

Худший актер второго плана
Джонни Депп – за фильм «Алиса в Зазеркалье»
Джесси Айзенберг – за фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Оуэн Уилсон – за фильм «Зачинщики», «Образцовый самец 2»
Уилл Феррелл – за фильм «Образцовый самец 2»
Джаред Лето – за фильм «Отряд самоубийц»
Николас Кейдж – за фильм «Сноуден»

Худшая актриса второго плана
Джулианна Хаф – за фильм «Дедушка легкого поведения»
Обри Плаза – за фильм «Дедушка легкого поведения»
Села Уорд – за фильм «День независимости: Возрождение»
Кристен Уиг – за фильмы «Зачинщики», «Образцовый самец 2»
Кейт Хадсон – за фильм «Несносные леди»
Джейн Сеймур – за фильм «Пятьдесят оттенков черного»

Худший сценарий
«Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»
«Боги Египта»
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
«Дедушка легкого поведения»
«День независимости: Возрождение»
«Отряд самоубийц»

Худший экранный дуэт
Бен Аффлек и Генри Кавилл – за фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Любые два египетских бога или бессмертных – за фильм «Боги Египта»
Джонни Депп и его костюм – за фильм «Алиса в Зазеркалье»
Весь актерский состав ранее уважаемых актеров – за фильм «Призрачная красота»
Тайлер Перри и его жуткий парик – за фильм «Хэллоуин Мэдеи»
Бен Стиллер и Оуэн Уилсон – за фильм «Образцовый самец 2»




Просмотров: 405   |      
Фильм: «Боги Египта»  Фильм: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»  Фильм: «Дедушка легкого поведения»  Фильм: «День независимости: Возрождение»  Фильм: «Образцовый самец №2»  

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