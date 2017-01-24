Номинанты на «Золотую малину»: Образцовый самец сразится с Бэтменом и Суперменом

23 января 2017 года, накануне оглашения номинантов на самую престижную кинопремию мира «Оскар», своих фаворитов объявили и организаторы «антинаграды» «Золотая малина» (Golden Raspberry). Лидерами по числу номинаций стали картины «Образцовый самец 2» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», каждая из которых претендует на победу в восьми категориях, в том числе «худший фильм», «худший актер», «худший экранный дуэт» и «худший режиссер».







В этом году количество претендентов на награду в каждой категории было увеличено с 5 по 6.

Церемония награждения «Худших из худших» по традиции состоится за сутки до вручения премии «Оскар» - 25 февраля 2017 года в Montalban Theatre в Голливуде.







Номинанты на премию «Золотая малина»:



Худший фильм

«Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»

«Боги Египта»

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

«Дедушка легкого поведения»

«День независимости: Возрождение»

«Образцовый самец 2»



Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел

«Алиса в Зазеркалье»

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

«День независимости: Возрождение»

«Образцовый самец 2»

«Пятьдесят оттенков черного»

«Черепашки-ниндзя 2»



Худший режиссер

Динеш Д’Соуза – за фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»

Алекс Пройас – за фильм «Боги Египта»

Зак Снайдер – за фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Роланд Эммерих – за фильм «День независимости: Возрождение»

Бен Стиллер – за фильм «Образцовый самец 2»

Тайлер Перри – за фильм «Хэллоуин Мэдеи»



Худший актер

Динеш Д’Соуза – за фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»

Джерард Батлер – за фильм «Боги Египта», «Бабак Наджафи»

Бен Аффлек – за фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Генри Кавилл – за фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Роберт Де Ниро – за фильм «Дедушка легкого поведения»

Бен Стиллер – за фильм «Образцовый самец 2»



Худшая актриса

Бекки Тернер – за фильм «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»

Наоми Уоттс – за фильм «Дивергент, глава 3: За стеной»

Шейлин Вудли – за фильм «Дивергент, глава 3: За стеной»

Джулия Робертс – за фильм «Несносные леди»

Тайлер Перри – за фильм «Хэллоуин Мэдеи»

Меган Фокс – за фильм «Черепашки-ниндзя 2»



Худший актер второго плана

Джонни Депп – за фильм «Алиса в Зазеркалье»

Джесси Айзенберг – за фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Оуэн Уилсон – за фильм «Зачинщики», «Образцовый самец 2»

Уилл Феррелл – за фильм «Образцовый самец 2»

Джаред Лето – за фильм «Отряд самоубийц»

Николас Кейдж – за фильм «Сноуден»



Худшая актриса второго плана

Джулианна Хаф – за фильм «Дедушка легкого поведения»

Обри Плаза – за фильм «Дедушка легкого поведения»

Села Уорд – за фильм «День независимости: Возрождение»

Кристен Уиг – за фильмы «Зачинщики», «Образцовый самец 2»

Кейт Хадсон – за фильм «Несносные леди»

Джейн Сеймур – за фильм «Пятьдесят оттенков черного»



Худший сценарий

«Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»

«Боги Египта»

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

«Дедушка легкого поведения»

«День независимости: Возрождение»

«Отряд самоубийц»



Худший экранный дуэт

Бен Аффлек и Генри Кавилл – за фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Любые два египетских бога или бессмертных – за фильм «Боги Египта»

Джонни Депп и его костюм – за фильм «Алиса в Зазеркалье»

Весь актерский состав ранее уважаемых актеров – за фильм «Призрачная красота»

Тайлер Перри и его жуткий парик – за фильм «Хэллоуин Мэдеи»

Бен Стиллер и Оуэн Уилсон – за фильм «Образцовый самец 2»

