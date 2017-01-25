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42-я премия «Сезар»: Фильмы Пола Верховена и Франсуа Озона среди претендентов на главный приз



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25.01.2017 17:03:00

25 января 2017 года в Париже были объявлены номинанты на 42-ю французскую кинематографическую премию «Сезар» (Cesar), ежегодно вручаемую французской академией кинематографических искусств и техники (Acadеmie des arts et techniques du cinеma). Премия «Сезар» вручается с 1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов Французской академии кинематографических искусств, которая насчитывает более четырех тысяч человек. 

На звание лучшего фильма претендуют такие картины, как «Божественные», «В постели с Викторией», «В тихом омуте», «Иллюзия любви», «Непорочные», «Она» и «Франц». Лидерами по числу номинаций стали фильмы «Она» Пола Верховена и «Франц» Франсуа Озона - каждая из них представлена в 11 категориях.

42-я церемония вручения премии «Сезар» пройдет 24 февраля 2017 года.  

41 церемония вручения французской кинематографической премии Сезар

Список номинантов на 42-ю премию «Сезар» в основных категориях:

Лучший фильм
«Божественные»
«В постели с Викторией»
«В тихом омуте»
«Иллюзия любви»
«Непорочные»
«Она»
«Франц

Лучший режиссер
Уда Беньямина — за фильм «Божественные»
Брюно Дюмон — за фильм «В тихом омуте»
Николь Гарсия — за фильм «Иллюзия любви»
Анн Фонтен — за фильм «Непорочные»
Пола Верховен — за фильм «Она»
Франсуа Озон — за фильм «Франц»
Ксавье Долан — за фильм «Это всего лишь конец света»

Лучший актер
Фабрис Лукини — за фильм «В тихом омуте»
Франсуа Клюзе — за фильм «Сельский врач»
Пьер Деладоншам — за фильм «Сын Жана»
Омар Си — за фильм «Шоколад»
Гаспар Ульель — за фильм «Это всего лишь конец света»
Николя Дювошель — «за фильм Я не сволочь»

Лучший актер второго плана
Венсан Лакост — за фильм «В постели с Викторией»
Мельвиль Пупо — за фильм «В постели с Викторией»
Лоран Лафитт — за фильм «Она»
Габриэль Аркан — за фильм «Сын Жана»
Джеймс Тьерре — за фильм «Шоколад»
Венсан Кассель — за фильм «Это всего лишь конец света»

Лучшая актриса
Марина Фоис — за фильм «Безупречная»
Виржини Эфира — за фильм «В постели с Викторией»
Сидсе Бабетт Кнудсен — за фильм «Дочь Бреста»
Жюдит Шемла — за фильм «Жизнь»
Марион Котийяр — за фильм «Иллюзия любви»
Изабель Юппер — за фильм «Она»

Лучшая актриса второго плана
Дебора Лукумуена — за фильм «Божественные»
Валерия Бруни-Тедески — за фильм «В тихом омуте»
Анн Косиньи — за фильм «Она»
Мелани Тьерри — за фильм «Танцовщица»
Натали Бэй — за фильм «Это всего лишь конец света»

Лучший оригинальный сценарий
«Божественные»
«Водный эффект»
«В постели с Викторией»
«В тихом омуте»
«Непорочные»

Лучший адаптированный сценарий
«Дочь Бреста»
«Иллюзия любви»
«Жизнь кабачка»
«Она»
«Франц»
«Чинить живых»

Лучшая операторская работа
«В тихом омуте»
«Непорочные»
«Иллюзия любви»
«Она»
«Франц»

Лучшая музыка
«В лесах Сибири»
«Жизнь кабачка»
«Она»
«Шоколад»
«Франц»

Лучший монтаж
«Божественные»
«Иллюзия любви»
«Она»
«Франц»
«Это всего лишь конец света»

Лучший зарубежный фильм
«Водолей»
«Выпускной»
«Манчестер у моря»
«Неизвестная»
«Тони Эрдманн»
«Я, Дэниэл Блэйк»




Просмотров: 188   |      
Фильм: «В тихом омуте»  Фильм: «Она»  Фильм: «Франц»  Фильм: «Это всего лишь конец света»  

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